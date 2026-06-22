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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanyol gazetesi: Zico’dan Trezeguet’e… Mısır’ın Onur Listesi tarih yazıyor

M. Ziko
Trezeguet
M. Salah
Mısır
Dünya Kupası
Mısır
İngiltere

Firavunlar Dünya Kupası'nda

Mısır Milli Takımı, Vancouver’da Yeni Zelanda karşısında geriye düşmesine rağmen maçı kazanarak Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini elde etti ve bu turnuvada galibiyetin tadını çıkaramayan önceki nesillerin yaşadığı kompleksi ortadan kaldırdı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Mısır milli takımı Yeni Zelanda'yı geçmek için beklenenden daha fazla zorlandı. Takım, ilk yarıda bir kez daha hücumda bazı sorunlar yaşadı ve Crocombe'un kalesine gerçek bir tehdit oluşturamadı.

Ancak Hossam Hassan’ın takımı, skoru tersine çevirdiği kusursuz bir ikinci yarı sergiledi ve önceki tüm nesillerin başaramadığı şeyi, yani Dünya Kupası’nda bir maç kazanmayı başardı.

Kanada’daki gecenin kahramanları arasında Muhammed Salah, Ömer Marmuş ve İmam Aşur gibi isimlerin öne çıktığına dikkat çekildi; ancak bunların yanı sıra, gerçek isimleriyle örtüşmeyen iki takma adla anılan iki oyuncu da parladı: “Zico” ve “Trezeguet”.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tanınmayan bir oyuncudan takımın vazgeçilmez oyuncusuna

    Futbol dünyasında “Zico” olarak tanınan Mustafa Muhammed Zaki Abdülrauf (İskenderiye, 1997), Yeni Zelanda maçının en parlayan yıldızıydı.

    Pyramids'in orta saha oyuncusu, beraberlik golünü attı ve Muhammed Salah'ın "All Whites" karşısında skoru 2-1'e getiren golünü hazırladı. Böylece, sadece bir ay önce bu konumda olmasa da, teknik direktör Hüsam Hasan'ın ilk on birindeki önemini bir kez daha kanıtladı.

    Zico, Mısır’da yaygın bir gelenek olan Brezilyalı futbol efsanesi Zico’ya atfen formasında bu lakabı taşıyor.

    Bu lakabı, gerçek adında “Zeki” isminin bulunması nedeniyle çevresindekiler tarafından “Zico” olarak anılmaya başlayan ağabeyi Muhammed’den miras aldı. Böylece Mustafa, kariyerinin başlarında “Küçük Zico” olarak tanınmaya başladı ve bu lakap, futbol kariyeri boyunca onunla birlikte kaldı.

    Futbolcu şunları söyledi: “Zico, bir futbolcu olarak benim rol modelim. Onun videolarını izledim. O benim en sevdiğim oyuncu. Babam ondan sık sık bahsederdi ve ben de YouTube’da videolarını izlerdim.”

    Mısır sahalarında geçirdiği uzun bir kariyerin ardından, Zico geçen yaz Mısır’ın en güçlü kulüplerinden biri olan Pyramids’e transfer oldu. Sezon boyunca 41 maçta 14 gol atıp 5 asist yaparak gösterdiği performans, Hossam Hassan tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasına yol açtı.

    Hatta bu, Mısır Milli Takımı kadrosunda yer aldığı ilk seferdi.

    Zico, Yeni Zelanda galibiyetinin ardından şunları söyledi: “Milli takımdan çok uzaktaydım ve açıkçası bunu beklemiyordum. Tatile çıkmak üzereydim, birdenbire kendimi Dünya Kupası’nda buldum.”

    Yeni Zelanda’yı mağlup ettikten ve Belçika’nın İran karşısında puan kaybetmesinden faydalanan Mısır Milli Takımı, 7. grubu lider olarak tamamlayarak tarihindeki ilk kez eleme turlarına yükselmeyi hedefliyor.

    Zico bu konuda şunları söyledi: “Afrika’nın en güçlü milli takımıyız. Neden bu turnuvada mümkün olan en uzağa gitmeyelim ki?”

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salah’ın daimi yoldaşı

    Zico’nun pasıyla gelen Muhammed Salah’ın ikinci golünün ardından, Mısır Milli Takımı rahatlatıcı golü attı. Bu gol, “Firavun”un kullandığı köşe vuruşundan geldi ve “Trezeguet” olarak bilinen Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Kafr el-Şeyh, 1994), yakın direğin yanından kafayla topu ağlara gönderdi.

    Al-Ahly'nin forveti, takım arkadaşı Zico'nun aksine, son on yılda Mısır Milli Takımı kadrolarının vazgeçilmez isimlerinden biri olarak öne çıkmış ve Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın yanı sıra milli takımın liderlerinden biri haline gelmiştir.

    1998 Dünya Kupası şampiyonu Fransız forvet David Trezeguet’ten esinlenilen “Trezeguet” lakabı, gençlik dönemindeki antrenörlerinden biri olan Badr Rajab’a aittir.

    Teknik direktör şöyle konuştu: “Kariyerinin başından beri hem fiziksel özellikleri hem de oyun stili açısından Trezeguet’ye benzediğini fark etmiştim. Hava toplarında güçlüydü ve benzer şekilde gol atıyordu, bu yüzden ona bu ismi taktım. Bu ismin onca yıl boyunca ona yapışıp kalacağını hiç hayal etmemiştim.”

    31 yaşındaki Trezeguet, bu Dünya Kupası’nda ülkesinde nispeten gözlerden uzak bir şekilde mücadele ediyor ve önceki turnuvalara kıyasla teknik açıdan daha az öne çıkan bir rol üstleniyor.

    Trezeguet şöyle konuştu: “12 yıldır Mısır milli takımının bir parçasıyım ve Mısır forması giymenin değerini, bu amblemi temsil etmenin önemini çok iyi biliyorum. Deneyimlerimizi daha genç ve yeni oyunculara aktarmaya çalışıyoruz, özellikle de milyonlarca oyuncu bizim yerimizde olmayı hayal ediyor.”

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