İspanyol gazetesi: Zico’dan Trezeguet’e… Mısır’ın Onur Listesi tarih yazıyor

Futbol dünyasında “Zico” olarak tanınan Mustafa Muhammed Zaki Abdülrauf (İskenderiye, 1997), Yeni Zelanda maçının en parlayan yıldızıydı.

Pyramids'in orta saha oyuncusu, beraberlik golünü attı ve Muhammed Salah'ın "All Whites" karşısında skoru 2-1'e getiren golünü hazırladı. Böylece, sadece bir ay önce bu konumda olmasa da, teknik direktör Hüsam Hasan'ın ilk on birindeki önemini bir kez daha kanıtladı.

Zico, Mısır’da yaygın bir gelenek olan Brezilyalı futbol efsanesi Zico’ya atfen formasında bu lakabı taşıyor.

Bu lakabı, gerçek adında “Zeki” isminin bulunması nedeniyle çevresindekiler tarafından “Zico” olarak anılmaya başlayan ağabeyi Muhammed’den miras aldı. Böylece Mustafa, kariyerinin başlarında “Küçük Zico” olarak tanınmaya başladı ve bu lakap, futbol kariyeri boyunca onunla birlikte kaldı.

Futbolcu şunları söyledi: “Zico, bir futbolcu olarak benim rol modelim. Onun videolarını izledim. O benim en sevdiğim oyuncu. Babam ondan sık sık bahsederdi ve ben de YouTube’da videolarını izlerdim.”

Mısır sahalarında geçirdiği uzun bir kariyerin ardından, Zico geçen yaz Mısır’ın en güçlü kulüplerinden biri olan Pyramids’e transfer oldu. Sezon boyunca 41 maçta 14 gol atıp 5 asist yaparak gösterdiği performans, Hossam Hassan tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasına yol açtı.

Hatta bu, Mısır Milli Takımı kadrosunda yer aldığı ilk seferdi.

Zico, Yeni Zelanda galibiyetinin ardından şunları söyledi: “Milli takımdan çok uzaktaydım ve açıkçası bunu beklemiyordum. Tatile çıkmak üzereydim, birdenbire kendimi Dünya Kupası’nda buldum.”

Yeni Zelanda’yı mağlup ettikten ve Belçika’nın İran karşısında puan kaybetmesinden faydalanan Mısır Milli Takımı, 7. grubu lider olarak tamamlayarak tarihindeki ilk kez eleme turlarına yükselmeyi hedefliyor.

Zico bu konuda şunları söyledi: “Afrika’nın en güçlü milli takımıyız. Neden bu turnuvada mümkün olan en uzağa gitmeyelim ki?”