Bu, Atlético Madrid’in Dünya Kupası finallerinde en çok temsil edilen kulüpler listesinin başında yer aldığı ilk sefer değil; kulüp, turnuvanın son iki edisyonunda da aynı başarıyı göstermişti: 2018 Dünya Kupası’nda Fransız üçlüsü Lucas Hernández, Griezmann ve Thomas Lemar ile Hırvat Simi Vrsaljko’nun katılımıyla.

2022 Dünya Kupası’nda ise Fransız Antoine Griezmann ile Arjantinli Nahuel Molina, Rodrigo de Paul ve Ángel Correa üçlüsü yer almıştı.

2026 Dünya Kupası finalinde yer alan oyuncu sayısı açısından ikinci sırada ise, 8 oyuncuyla temsil edilen Barcelona yer alıyor ve bu oyuncuların tamamı İspanya milli takımında forma giyiyor.

Buna karşılık, Real Madrid’in finalde sadece bir oyuncusu bulunuyor: İspanyol bek Mark Kokorela. Kokorela, kısa süre önce Chelsea’den Real Madrid’e transfer oldu ve şu ana kadar bu formayla hiçbir maça çıkmadı.