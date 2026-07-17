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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanyol devi, Dünya Kupası finalinde erken bir galibiyet elde etti

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
Atletico Madrid
İspanya
Arjantin
ABD

Atlético Madrid, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde olağanüstü bir başarıya imza attı; kulüp, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncuyu temsil eden kulüp oldu.

"France 24" ağı, Fransız Haber Ajansı'na atıfta bulunarak, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atlético Madrid'in Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncuyu temsil eden kulüp olacağını bildirdi.

Madrid kulübü, her iki milli takımda da kendisiyle sözleşmesi bulunan 9 oyuncuya sahip. Bunlar arasında Arjantinli altılı Julian Alvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone ve Nico Gonzalez (Juventus'tan kiralık süresi sona erdi) yer alıyor.

Buna ek olarak İspanyol dörtlü Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel ve Alejandro Grimaldo (Dünya Kupası sırasında Bayer Leverkusen'den transfer olarak 30 Haziran'da kulübe resmen katıldı) da kadroda yer alıyor.

Niko González’in kiralık süresinin sona ermesi nedeniyle kadrodan çıkarılması ve Grimaldo’nun takım kadrosuna dahil edilmesiyle birlikte, finalde Atlético Madrid’i temsil eden oyuncu sayısı 9’a ulaştı.

Kulüp, resmi internet sitesi üzerinden “1934 İtalya Dünya Kupası’ndan bu yana Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncuyu temsil eden kulüp” olduğunu doğruladı.

  • Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Üst üste üçüncü kez

    Bu, Atlético Madrid’in Dünya Kupası finallerinde en çok temsil edilen kulüpler listesinin başında yer aldığı ilk sefer değil; kulüp, turnuvanın son iki edisyonunda da aynı başarıyı göstermişti: 2018 Dünya Kupası’nda Fransız üçlüsü Lucas Hernández, Griezmann ve Thomas Lemar ile Hırvat Simi Vrsaljko’nun katılımıyla.

    2022 Dünya Kupası’nda ise Fransız Antoine Griezmann ile Arjantinli Nahuel Molina, Rodrigo de Paul ve Ángel Correa üçlüsü yer almıştı.

    2026 Dünya Kupası finalinde yer alan oyuncu sayısı açısından ikinci sırada ise, 8 oyuncuyla temsil edilen Barcelona yer alıyor ve bu oyuncuların tamamı İspanya milli takımında forma giyiyor.

    Buna karşılık, Real Madrid’in finalde sadece bir oyuncusu bulunuyor: İspanyol bek Mark Kokorela. Kokorela, kısa süre önce Chelsea’den Real Madrid’e transfer oldu ve şu ana kadar bu formayla hiçbir maça çıkmadı.

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