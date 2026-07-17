Atlético Madrid, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde olağanüstü bir başarıya imza attı; kulüp, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncuyu temsil eden kulüp oldu.
"France 24" ağı, Fransız Haber Ajansı'na atıfta bulunarak, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin yönetimindeki Atlético Madrid'in Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncuyu temsil eden kulüp olacağını bildirdi.
Madrid kulübü, her iki milli takımda da kendisiyle sözleşmesi bulunan 9 oyuncuya sahip. Bunlar arasında Arjantinli altılı Julian Alvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone ve Nico Gonzalez (Juventus'tan kiralık süresi sona erdi) yer alıyor.
Buna ek olarak İspanyol dörtlü Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Popel ve Alejandro Grimaldo (Dünya Kupası sırasında Bayer Leverkusen'den transfer olarak 30 Haziran'da kulübe resmen katıldı) da kadroda yer alıyor.
Niko González’in kiralık süresinin sona ermesi nedeniyle kadrodan çıkarılması ve Grimaldo’nun takım kadrosuna dahil edilmesiyle birlikte, finalde Atlético Madrid’i temsil eden oyuncu sayısı 9’a ulaştı.
Kulüp, resmi internet sitesi üzerinden “1934 İtalya Dünya Kupası’ndan bu yana Dünya Kupası finalinde en fazla oyuncuyu temsil eden kulüp” olduğunu doğruladı.