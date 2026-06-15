İspanyol basını La Roja'yı yerden yere vuruyor: "Büyük fiyasko", "Kabus gibi bir başlangıç"

Marca, turnuvanın ilk maçında İspanya'nın hedeflerinin ani bir şekilde sona erdiğini vurgulayarak, çok sert bir “Bajonazo Mundial” başlığıyla manşete çıktı.





AS ise “Petardazo” başlığını kullanarak, “Yeşil Burun Adaları karşısında dünya kupası ilk maçında batmış” bir İspanya'yı anlatıyor ve Lamine Yamal'ın oyuna girmesinin bile Atlanta'daki maçın gidişatını değiştiremediğini vurguluyor.





Mundo Deportivo, Furie Rosse'nin performansını anlamlı bir “Decepcionante” başlığıyla özetliyor ve milli takımın performansını tek kelimeyle özetliyor.





Sport da La Roja'nın hücumdaki zorluklarına vurgu yapıyor: "İspanya, Yeşil Burun Adaları karşısında çaresiz kaldı ve ilk maçında berabere kalmaktan öteye gidemedi" başlığını atıyor Katalan gazetesi.





Bu eleştiri korosu, 0-0 biten ilk maçın ardından İspanyol kamuoyunun hayal kırıklığını yansıtıyor. Bu sonuç, Roja'nın Dünya Kupası grubundaki yolunu şimdiden zorlaştırıyor.







