İspanya'yı Fransa maçı öncesinde motive eden özel ve destansı bir yolculuk

Yarın Salı günü İspanya ve Fransa milli takımlarının geçeceği tünelden yürümek ve turnuvanın en büyük stadyumlarından biri olan, 80 bin seyirci kapasiteli Dallas Stadyumu’nun tribünlerinde o muazzam heyecanı hissetmek gerçekten şaşırtıcı. Amerikan futbolu takımı Dallas Cowboys’u anımsatan devasa soyunma odalarından, saha seviyesindeki ve İspanya bayrağıyla süslenmiş geniş yedek kulübelerine kadar, bu stadyumdaki her şey son teknoloji ürünü.

Çim, bakımı ve mükemmel kalitesini sağlamak ve FIFA standartlarına uygunluğunu garanti altına almak için uygulanan işlemler, temel faktörler arasında yer alıyor. İspanyol AS gazetesine göre saha sorumlusu Ian Craig şöyle diyor: “Çim iyi durumda. Buradaki son maçımızdan bu yana sekiz gün dinlenme süresi geçirdik. Bu bizim dokuzuncu maçımız olacak ve şu ana kadar Dünya Kupası’ndaki en önemli maç.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Çimlere kısa bir dinlenme süresi ve toparlanma fırsatı verdik. Bir sonraki adım, çimleri güçlendirmek ve aynı yükseklik ve duruma getirmektir. Turnuva boyunca olduğu gibi, çimlerin yüksekliği 23 milimetre olacak ve bu da Avrupa yönetmeliklerine uygundur.”