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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanya'yı Fransa maçı öncesinde motive eden özel ve destansı bir yolculuk

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
Fransa
İspanya
ABD

Yarı final mücadelesini alevlendiren özel bir atmosfer

Yarın Salı günü İspanya ve Fransa milli takımlarının geçeceği tünelden yürümek ve turnuvanın en büyük stadyumlarından biri olan, 80 bin seyirci kapasiteli Dallas Stadyumu’nun tribünlerinde o muazzam heyecanı hissetmek gerçekten şaşırtıcı. Amerikan futbolu takımı Dallas Cowboys’u anımsatan devasa soyunma odalarından, saha seviyesindeki ve İspanya bayrağıyla süslenmiş geniş yedek kulübelerine kadar, bu stadyumdaki her şey son teknoloji ürünü.

Çim, bakımı ve mükemmel kalitesini sağlamak ve FIFA standartlarına uygunluğunu garanti altına almak için uygulanan işlemler, temel faktörler arasında yer alıyor. İspanyol AS gazetesine göre saha sorumlusu Ian Craig şöyle diyor: “Çim iyi durumda. Buradaki son maçımızdan bu yana sekiz gün dinlenme süresi geçirdik. Bu bizim dokuzuncu maçımız olacak ve şu ana kadar Dünya Kupası’ndaki en önemli maç.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Çimlere kısa bir dinlenme süresi ve toparlanma fırsatı verdik. Bir sonraki adım, çimleri güçlendirmek ve aynı yükseklik ve duruma getirmektir. Turnuva boyunca olduğu gibi, çimlerin yüksekliği 23 milimetre olacak ve bu da Avrupa yönetmeliklerine uygundur.”

  • Dev pembe fenerler: Tarihi savaşın sahnesini hazırlayan destansı bir yolculuk

    "23 milimetre uzunluğunda bir çim: İspanya'yı harekete geçiren özel bir destansı yolculuk" başlığı altında AS, maçın oynanacağı stadyumla ilgili bir haberinde şöyle yazdı: "Işık, mekanın açık alanlarından ve şeffaf tavanından içeri girse de, tavandan sarkan devasa pembe lambalar açıkça göze çarpıyor ve çimin büyümesi için gerekli aydınlatmayı güçlendiriyor. Stadyumun genel müdürü Todd Martin, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında suni çimin doğal çimle değiştirilmesi de dahil olmak üzere kapsamlı dönüşüm sürecine dikkat çekti; bu, her anlamıyla devasa bir proje.

    Gazete şu yorumu yaptı: “Turnuva öncesinde suni çim, doğal çim ile değiştirildi. Çim, Colorado’da ekildi ve Dallas’a nakledildi. Fransa maçı için ideal olacak.”

    Martin ise şunları söyledi: “Bu süreç, tüm takım alanlarında ve ana taraftar bölgelerinde iyileştirmeler içeriyordu ve doğal çimin karmaşık bir şekilde döşenmesi ve bakımını da kapsıyordu. Çim, Colorado’da yetiştirildi ve ‘Precision Turf’ şirketi tarafından döşendi; özenle hazırlandıktan sonra Arlington’a nakledildi ve ardından serildi.”

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  • Tribünlerde olağanüstü bir atmosfer

    Tribünlerde, her zamanki gibi olağanüstü bir atmosfer hakim olacak. 91 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek stadyumu olan bu tesisin en üst katları da dahil olmak üzere, her açıdan manzara mükemmel. Stadyumda yedi misafir bölümü ve 309 VIP locası bulunuyor.

    Stadyumun müzik direktörü ve resmi DJ'i Jesús Salazar şöyle diyor: "(İspanyol şarkıcı) Rosalia ve hemşerisi Cavedo, İspanyol taraftarların coşkusunu alevlendirmek için bir konser verecek. Salı günü İspanya'nın tarih yazabileceği bir sahnede doğaçlamaya yer yok. Umarım öyle olur."

    İspanya, Portekiz karşısında zorlu bir maçı, 92. dakikada Mikel Merino’nun attığı son dakika golüyle tamamladı. Çeyrek finalde ise aynı oyuncu, 88. dakikada her zamanki tarzıyla 1-1’lik beraberliği bozdu ve La Roja’yı yarı finale taşıdı.

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