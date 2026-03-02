AFP
Çeviri:
İspanya teknik direktörü, Barcelona yıldızının sıkı çalışması nedeniyle 'kutlama hakkı' olacağını vurgularken, Lamine Yamal'ın 'çok haksız bir muamele gördüğünü' belirtti
Lamine Yamal'a haksız muamele
Yamal'ın saha dışı kutlamalarına yönelik yoğun medya ilgisi, son zamanlarda geniş çaplı bir tartışma başlattı ve eleştirmenler, genç oyuncunun hızlı tempolu sosyal hayatını sorgulamaya başladı. Gözlemciler, onun faaliyetlerini yakından takip ederek, boş zamanlarının hem Barcelona hem de İspanya milli takımı için üstlendiği büyük sorumluluklarla uyumlu olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdiler. Bu ayrılık, küresel bir mikroskop altında yaşayan genç bir oyuncunun karşılaştığı olağanüstü baskılar hakkında bir tartışma başlatmıştır. İspanya teknik direktörü De la Fuente, RNE ile yaptığı son röportajda, oyuncusunu korumak için bu eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi.
Genç yıldızın yoğun dış gürültüye rağmen mutlu olmaya devam etmesinden duyduğu rahatlığı dile getirdi. "Kutluyorum çünkü zor bir dönem geçirdiğini ve çok haksız bir muamele gördüğünü biliyorum. İnsanlar parti yapmak, 18 yaşına girmek gibi şeylere odaklanmaya başladığında... Bir futbolcunun arabası veya kız arkadaşı olup olmadığına her zaman değer verilmesi beni gerçekten üzüyor" dedi.
- Getty Images Sport
Görünmez eğitimin gerçekliği
Genç kanat oyuncusunun yaşam tarzıyla ilgili söylentilere karşı çıkmak için De la Fuente, halkın nadiren tanık olduğu zorlu günlük rutini aydınlattı. İspanya teknik direktörü, bu kadar yüksek profesyonel standartları korumak için gereken muazzam fiziksel ve zihinsel eforu ayrıntılı olarak anlattı ve Yamal'ın disiplininin aslında eşsiz olduğunu vurguladı. Bu amansız arka plan hazırlığı, onun inanılmaz saha performanslarının mutlak temelini oluşturuyor.
Teknik direktör, bu aşırı profesyonel talepleri yerine getirmenin, genç oyuncuya suçluluk duymadan boş zamanının tadını çıkarma hakkını doğal olarak kazandırdığını savundu. Oyuncunun yorucu programını tutkuyla anlattı. "Bütün bunları yapıyor çünkü günde üç saat antrenman yapıyor, ardından bir saat kişisel antrenörü, psikoloğu, beslenme uzmanı ve rehabilitasyon uzmanı ile çalışıyor, sonra da 'görünmez' antrenmanlar var" diye ekledi. "Ve tüm bunlardan sonra, bir gün parti yapma hakkına sahip olacak. Ama bu, onun yaptığı tüm çalışmaların bir sonucu ve kimse bundan bahsetmiyor. Lamine, haksız muamele gördüğü için zor zamanlar geçirdi ve 18 yaşında bu durumu aşmak için güç ve olgunluk gösterdi."
Dünya Kupası hedefleri ve takımın birlikteliği
De la Fuente, bireysel oyuncuları savunmanın ötesinde, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan İspanya milli takımının daha geniş hedeflerine de değindi. Teknik direktör, kamp içinde başarılı bir şekilde "aile" atmosferi yarattı ve Yamal, Dani Carvajal ve Alvaro Morata gibi yıldızların zor anları atlatmalarına yardımcı olan derin kişisel bağlar kurdu. Dışarıdan gelen medya gürültüsünü kasıtlı olarak engelleyerek, teknik direktör takımın geleceği için net ve özerk bir vizyon sürdürüyor.
Avrupa'da şöhretini kanıtlamış olan İspanya, yaklaşan dünya turnuvasının en büyük favorisi olarak görülüyor ve teknik direktör de bu durumu tamamen benimsiyor. "Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizi söylemeleri gurur verici ve biz de Dünya Kupası'nı kazanabileceğimize inanıyoruz. Kazanma şansı olan takımlar çok fazla: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Senegal, Fas... Ve biz de onlardan biriyiz" dedi.
- AFP
Yaralanmaların yönetimi ve gelecek beklentileri
Güven yüksek olsa da, İspanyol kadrosu hala önemli engellerle karşı karşıya, özellikle de oyuncuların kondisyonu ve iyileşmesi konusunda. De la Fuente, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin durumunu özellikle vurgulayarak, Ballon d'Or ödülünün sahibi olan oyuncunun büyük tutkusu nedeniyle rehabilitasyon sürecini aceleye getirdiğini açıkladı. Teknik direktör, önemli oyuncuların nihai sınava tam olarak hazır olabilmeleri için zorunlu iyileşme sürelerine uyulmasının kesinlikle çok önemli olduğunu vurguladı.
Yamal'a gelince, önümüzdeki yıllar, bu gerekli profesyonel titizliği gençlik coşkusuyla ne kadar iyi dengeleyeceğine bağlı olacak. Hem Barcelona'nın yeniden yükselişinde hem de İspanya'nın ikinci Dünya Kupası yıldızını kazanma arayışında yaratıcı motor görevi üstlenmesi bekleniyor.
Reklam