Yamal'ın saha dışı kutlamalarına yönelik yoğun medya ilgisi, son zamanlarda geniş çaplı bir tartışma başlattı ve eleştirmenler, genç oyuncunun hızlı tempolu sosyal hayatını sorgulamaya başladı. Gözlemciler, onun faaliyetlerini yakından takip ederek, boş zamanlarının hem Barcelona hem de İspanya milli takımı için üstlendiği büyük sorumluluklarla uyumlu olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdiler. Bu ayrılık, küresel bir mikroskop altında yaşayan genç bir oyuncunun karşılaştığı olağanüstü baskılar hakkında bir tartışma başlatmıştır. İspanya teknik direktörü De la Fuente, RNE ile yaptığı son röportajda, oyuncusunu korumak için bu eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi.

Genç yıldızın yoğun dış gürültüye rağmen mutlu olmaya devam etmesinden duyduğu rahatlığı dile getirdi. "Kutluyorum çünkü zor bir dönem geçirdiğini ve çok haksız bir muamele gördüğünü biliyorum. İnsanlar parti yapmak, 18 yaşına girmek gibi şeylere odaklanmaya başladığında... Bir futbolcunun arabası veya kız arkadaşı olup olmadığına her zaman değer verilmesi beni gerçekten üzüyor" dedi.