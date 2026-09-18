Türkiye Futbol Federasyonu genel merkezinde konuşan Louzan, İspanya ile Türkiye arasında paylaşılan futbol tutkusunu övdü. Ortaklığın tek bir turnuvayla sınırlı kalmaması yönündeki arzusunu vurguladı.

RFEF Başkanı, sunumu sırasında sporun kültürel ayrılıkları aşmadaki gücüne dikkat çekti.

Louzan, "Bugün bir organizasyonu düzenlemeye yönelik bir anlaşmadan çok daha fazlasını sunuyoruz" dedi. "Bu daha ziyade, futbolu olağanüstü bir tutkuyla yaşayan iki ülke arasındaki ilişkidir. Futbolun böyle bir erdemi ve sorumluluğu var: ülkeleri birleştirir ve kültürleri birbirine yaklaştırır."