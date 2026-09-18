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İspanya Süper Kupası 2027: İstanbul'daki statlar, maç tarihleri ve RFEF'nin açıklaması
İstanbul, 2027 İspanya Süper Kupası'na ev sahipliği yapmak için devreye girdi
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), 2027 İspanya Süper Kupası'nın 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenleneceğini resmen açıkladı. RFEF Başkanı Rafael Louzan, perşembe günü Türkiye'nin bu şehrinde anlaşmayı imzalayarak organizasyon için dönüm noktası niteliğindeki bu adımı resmileştirdi.
Turnuvada La Liga şampiyonu Barcelona, Real Madrid, Kral Kupası şampiyonu Real Sociedad ve Atletico Madrid yer alacak.
İstanbul, Asya Kupası'yla yaşanan takvim çakışması nedeniyle 2027 organizasyonunda Suudi Arabistan'ın yerini alacak.
- AFP
RFEF Başkanı, ev sahibi ülkeler arasındaki bağı övdü
Türkiye Futbol Federasyonu genel merkezinde konuşan Louzan, İspanya ile Türkiye arasında paylaşılan futbol tutkusunu övdü. Ortaklığın tek bir turnuvayla sınırlı kalmaması yönündeki arzusunu vurguladı.
RFEF Başkanı, sunumu sırasında sporun kültürel ayrılıkları aşmadaki gücüne dikkat çekti.
Louzan, "Bugün bir organizasyonu düzenlemeye yönelik bir anlaşmadan çok daha fazlasını sunuyoruz" dedi. "Bu daha ziyade, futbolu olağanüstü bir tutkuyla yaşayan iki ülke arasındaki ilişkidir. Futbolun böyle bir erdemi ve sorumluluğu var: ülkeleri birleştirir ve kültürleri birbirine yaklaştırır."
İkonik Türk stadyumları, dört takımlı kapışmaya ev sahipliği yapıyor
Turnuvada, toplam 150.000 seyirci kapasitesine sahip İstanbul'daki üç efsanevi stat kullanılacak. Barcelona, 2 Şubat'ta Fenerbahçe'nin 48.000 kapasiteli Chobani Stadyumu'nda oynanacak ilk yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Real Sociedad, ertesi gün Beşiktaş'ın 42.590 seyirci kapasiteli Tüpraş Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın 52.000 kapasiteli Ali Sami Yen Stadyumu, 6 Şubat'taki finale ev sahipliği yapacak.
- AFLOSPORT
Mali kazanç, İspanyol futbolunu desteklemeyi sürdürüyor
Türkiye'ye yapılan geçici taşınma, RFEF'in hayata geçirdiği kazançlı modern formatı sürdürüyor. Suudi Arabistan'da düzenlenen bir önceki organizasyonda federasyon 51 milyon euro gelir elde etti ve bu tutar dört katılımcı ile İspanya'daki altyapı futbolu arasında dağıtıldı.
Organizatörler, Türk taraftarların Şubat 2027'deki dört takımlı bu gösteriyi tamamen sahiplenmesini bekliyor.
Şimdi gözler, İspanyol devleri sezonun ilk kupası için İstanbul'da mücadele etmeye hazırlanırken operasyonel lojistiğe çevrildi.
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