Fransız milli takımı, Dünya Kupası maçları boyunca geniş çapta övgüler alıyor ve bu övgüler çoğunlukla takımın hücum hattına odaklanıyor.

Les Bleus, yarın Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile zorlu bir maça hazırlanıyor.

"AS" gazetesi, Mbappé, Oliise ve Dembélé'nin varlığının rakip savunmalarında dehşet uyandırmaya yeteceğini belirtti; ancak Fransa üç forvetle oynamıyor, dörtlü hücum hattına güveniyor ve dördüncü oyuncunun kim olacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Turnuvanın başından beri teknik direktör Didier Deschamps, Fransa'nın en göze çarpan genç yetenekleri olmalarına rağmen oyun tarzları tamamen farklı olan Désiré Doué ile Bradley Barcola arasında dönüşümlü olarak tercih yapıyor.

Doi ve Parkola arasında, Matadorlar ile oynanacak maçta üç yıldızın yanında yer alacak son koltuğu kazanmak için gerçek bir rekabet yaşanıyor.

Doi ve Parkola, büyük yeteneklerine sahip olmaları dışında birbirlerine hiç benzemiyorlar. Doi, hareketlerinde daha sakin bir oyuncu olsa da dar alanlarda büyük bir esnekliğe ve olağanüstü bir teknik kaliteye sahip; o, Neymar’ın Paris Saint-Germain’deki en iyi dönemlerinde sergilediği performanstan etkilenerek yetişen nesilden geliyor.

Parkola ise sol kanatta sahip olduğu yüksek hızla öne çıkıyor ve yaratıcı çözümlerden çok, ani atakları ve hızlı hareketleriyle fark yaratan modern kanat oyuncusu modelini temsil ediyor.