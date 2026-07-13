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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

İspanya maçı öncesinde Les Bleus’ta alevlenen ikili çatışma

FEATURES
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
D. Doue
B. Barcola
Fransa
İspanya

Fransız milli takımı, Dünya Kupası maçları boyunca geniş çapta övgüler alıyor ve bu övgüler çoğunlukla takımın hücum hattına odaklanıyor.

Les Bleus, yarın Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile zorlu bir maça hazırlanıyor.

"AS" gazetesi, Mbappé, Oliise ve Dembélé'nin varlığının rakip savunmalarında dehşet uyandırmaya yeteceğini belirtti; ancak Fransa üç forvetle oynamıyor, dörtlü hücum hattına güveniyor ve dördüncü oyuncunun kim olacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Turnuvanın başından beri teknik direktör Didier Deschamps, Fransa'nın en göze çarpan genç yetenekleri olmalarına rağmen oyun tarzları tamamen farklı olan Désiré Doué ile Bradley Barcola arasında dönüşümlü olarak tercih yapıyor. 

Doi ve Parkola arasında, Matadorlar ile oynanacak maçta üç yıldızın yanında yer alacak son koltuğu kazanmak için gerçek bir rekabet yaşanıyor.

Doi ve Parkola, büyük yeteneklerine sahip olmaları dışında birbirlerine hiç benzemiyorlar. Doi, hareketlerinde daha sakin bir oyuncu olsa da dar alanlarda büyük bir esnekliğe ve olağanüstü bir teknik kaliteye sahip; o, Neymar’ın Paris Saint-Germain’deki en iyi dönemlerinde sergilediği performanstan etkilenerek yetişen nesilden geliyor.

Parkola ise sol kanatta sahip olduğu yüksek hızla öne çıkıyor ve yaratıcı çözümlerden çok, ani atakları ve hızlı hareketleriyle fark yaratan modern kanat oyuncusu modelini temsil ediyor.

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    Doi ile Parkola arasındaki rakamların karşılaştırılması

    Dünya Kupası’ndaki oyuncu istatistiklerine bakıldığında, her iki oyuncunun da 3 maçta ilk 11’de yer almış olması nedeniyle aralarında bir üstünlük belirlemek zor.

    Doi 320 dakika oynarken, Parkola 282 dakika sahada kaldı; Doi 20 kez topu geri kazandı, Parkola ise 11 kez.

    Bradley Parkola 11, Doi ise 7 başarılı dripling yaptı; Parkola'nın pas isabet oranı %84,85, Doi'nin ise %83,32 oldu.

    Doi 11 gol fırsatı yaratırken, Barkola’nın hanesindeki bu sayı 7’ydi; her ikisi de sırasıyla 11 ve 7 kez şut çekti.

    Doi bir gol attı ve bir gol pası verdi; Bradley Parkola ise iki gol attı ve bir asist yaptı.

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    İspanya karşısında en yakın rakip

    Rakamlar, Parkola’nın dripling ve şut etkinliği açısından üstün olduğunu ortaya koyuyor; Parkola 7 denemeden 2 gol atarken, Doi ise 11 şuttan sadece 1 gol attı.

    Buna karşılık, Doi, daha fazla top kazanması ve takım arkadaşları için daha fazla fırsat yaratmasıyla savunma açısından açıkça üstünlük sağlıyor. İki oyuncu ise %83 ile %85 arasında değişen pas isabet oranlarında birbirine yakın.

    Aralarındaki küçük farklara rağmen, Deschamps nihai kararını vermekte hâlâ zorlanıyor; ancak “L’Équipe” gazetesi, Doi’nin İspanya ile oynanacak yarı final maçında ilk 11’de yer alması için en güçlü aday olduğunu ortaya koydu.

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