Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport



İspanya kadrosu 2026 Dünya Kupası: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan bu önemli turnuvaya katılmaya hak kazanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası için İspanya kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Avrupa şampiyonu İspanya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olacak. İspanya milli takımı, son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdi ve yeni nesil genç yıldızlar, tecrübeli oyuncuların yerini aldı.

Kendine güvenen ve enerji dolu bu gençler, 2024'te Almanya'da başarılı bir Avrupa Şampiyonası kampanyasının ardından, gelecek yıl La Roja'yı dünya sahnesine taşıyacak. İspanya, Vicente del Bosque'nin efsanevi takımının arka arkaya Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nı kazandığından bu yana 12 yıl boyunca büyük bir uluslararası kupa kazanmayı bekledi.

Ancak, 2010'daki tarihi zaferinden bu yana Dünya Kupası performansları hayal kırıklığı yarattı. İspanya, 2014 turnuvasında grup aşamasında elendi ve 2018 ve 2022'de 16 turunda turnuvadan ayrıldı.

Bununla birlikte, mevcut İspanya takımının kaliteli olduğu yadsınamaz ve Luis de la Fuente gibi yetenekli bir teknik direktörün yönetiminde La Roja, gelecek yıl en büyük sahnede güçlü bir etki yaratmayı umut ediyor.

Peki kadroları nasıl görünüyor? GOAL, takımın elindeki oyuncuları inceliyor.

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Kaleci

    İspanya'nın kalesinde, Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon'un takımın birinci kalecisi olarak pozisyonunu koruması bekleniyor. Öte yandan, Arsenal'den David Raya da Emirates'e transfer olduğundan beri olağanüstü bir performans sergiliyor ve güvenilir bir yedek seçenek olabilir.

    Alex Remiro ve Chelsea'den Robert Sanchez de Luis de la Fuente'nin gelecek yılki turnuva için değerlendirebileceği ilginç alternatifler.

    OyuncuKulüp 
    Unai SimonAthletic Bilbao
    Alex RemiroReal Sociedad
    David Raya Arsenal
    Robert SanchezChelsea
  • Dean HUIJSEN-spain-202503(C)Getty Images

    Savunmacılar

    La Roja'nın savunmasında çok sayıda kaliteli seçenek bulunuyor. Dean Huijsen ve Pau Cubarsi gibi genç yıldızlar yetenekli ve yaşlarına rağmen savunmanın merkezinde oynamak için gerekli tüm becerilere sahipler.

    Atletico Madrid'den Robin Le Normand da De la Fuente yönetiminde etkileyici bir performans sergiledi ve gelecek yıl ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada Avrupa şampiyonlarının kampanyasında önemli bir rol oynayabilir. Aymeric Laporte ise takıma deneyim katıyor.

    Geniş alanlarda, deneyimli Dani Carvajal'ın ACL sakatlığından kurtulduktan sonra takıma dönmesi bekleniyor. Ancak, bu tecrübeli oyuncu kaçırsa bile, De la Fuente'nin takımı Tottenham'dan Pedro Porro, Celta Vigo'dan Oscar Mingueza ve Atletico Madrid'den Marcos Llorente gibi seçeneklerle iyi bir kadroya sahip.

    Bu arada sol kanatta Alejandro Grimaldo, Alejandro Balde ve Marc Cucurella gibi oyuncular, teknik direktörün seçim yapabileceği sağlam seçenekler sunuyor.

    OyuncuKulüp
    Pau CubarsiBarcelona
    Dean HuijsenReal Madrid
    Robin Le NormandAtletico Madrid
    Marc CucurellaChelsea
    Dani VivianAthletic Bilbao
    Dani CarvajalReal Madrid
    Alejandro BaldeBarcelona
    Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    Pedro PorroTottenham
    Oscar MinguezaCelta Vigo
    Raul Asencio Real Madrid
    Pau TorresAston Villa
    Aymeric LaporteAthletic Bilbao
    Aitor ParedesAthletic Bilbao
    Nacho FernandezAl Qadsiah
    Marcos LlorenteAtletico Madrid
  • Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Orta saha oyuncuları

    Savunmaya benzer şekilde, İspanya orta sahada da oldukça güçlü. Dünya çapında oyunculara sahip olan De la Fuente'nin orta sahası, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesinde çok önemli bir rol oynayacak. Barcelona'nın oyuncusu Pedri, Hansi Flick yönetimindeki İspanyol kulübünde tamamen yenilendi. Geçmişte sakatlıklarla boğuşan oyuncu, tam olarak forma girmiş ve oyununu bir üst seviyeye taşımış durumda. Şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görülüyor.

    PSG'den Fabian Ruiz de, Fransız takımını 2024-25 sezonunda üçlü kupaya taşıyan önemli bir rol oynayabilir.

    Arsenal'in orta saha ikilisi Mikel Merino ve Martin Zubimendi de dikkate alınması gereken iki ilginç seçenek. Merino, doğal olarak bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen, forvet hattındaki sakatlıklar nedeniyle Mikel Arteta yönetiminde sık sık forvet olarak iyi performans gösterdi.

    Manchester City'den Rodri de Dünya Kupası kadrosuna önemli bir katkı sağlayacaktır. Ballon d'Or ödülü sahibi oyuncu, talihsiz bir ACL sakatlığı nedeniyle 2024-25 sezonunun çoğunda forma giyememişti.

    Eski Real Madrid yıldızı Isco da Betis'te eski formunun izlerini gösterdi ve gelecek yılki önemli turnuvada De la Fuente için değerli bir seçenek olabilir, ancak onun katılımı menisküs yırtığı nedeniyle iyileşme sürecinde olan Gavi'nin durumuna bağlı olabilir.

    OyuncuKulüp
    Pedri GonzalezBarcelona
    Fabian RuizPSG
    Martin ZubimendiArsenal
    GaviBarcelona
    Mikel MerinoArsenal
    IscoReal Betis
    Fermin LopezBarcelona
    Dani OlmoBarcelona
    Pablo BarriosAtletico Madrid
    Rodri Manchester City
    Marc Casado Barcelona
    Pepelu Valencia
    Alex GarciaBayer Leverkusen
    Oihan SancetAthletic Bilbao
    Nico GonzalezManchester City
    Pablo FornalsReal Betis
    Marco AsensioFenerbahçe
    Ayoze PerezVillarreal
  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Saldırganlar

    İspanya'nın en güçlü olduğu alan tartışmasız hücumdur. La Roja, birlikte oynadıklarında her türlü savunmayı aşabilen Lamine Yamal ve Nico Williams gibi ölümcül bir hücum ikilisine sahiptir. Yamal, henüz bir genç olmasına rağmen, Barcelona forması giyerken şimdiden dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Nico ise Athletic Bilbao'nun yıldız oyuncusu ve La Liga'nın en iyi forvetlerinden biri olarak görülüyor. Ancak Bilbao, Yamal'ın kalıcı bir pubalgia sorunu yaşadığını doğruladıktan sonra, turnuva hayalleri darbe aldı.

    Forvet pozisyonunda İspanya, takımın kaptanı olarak Euro 2024 kupasını kaldıran deneyimli Alvaro Morata'ya sahip. Mikel Oyarzabal, De la Fuente için bir başka sağlam seçenek. Real Sociedad forveti, 2024 Euro finallerinde İngiltere'ye karşı galibiyet golünü atmak da dahil olmak üzere, milli takım için birçok önemli anlarda gol attı.

    Ferran Torres, Yeremy Pino ve Alex Baena gibi diğer seçenekler de hücumda derinlik ve çok yönlülük sağlıyor.

    OyuncuKulüp
    Lamine YamalBarcelona
    Nico WilliamsAthletic Bilbao
    Alex BaenaAtletico Madrid
    Mikel OyarzabalReal Sociedad
    Samu AghehowaPorto
    Alvaro MorataComo
    Ferran TorresBarcelona
    Yeremy PinoCrystal Palace
    JoseluAl Gharafa
    Carlos SolerReal Sociedad
    BarrenetxeaReal Sociedad
    Hugo DuroValencia
    Pablo SarabiaAl Arabi
    Adama TraoreWest Ham
    Borja IglesiasCelta Vigo
    Jorge de FrutosRayo Vallecano
    Jesus RodriguezComo
  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    İspanya'nın yıldız oyuncuları

    Daha önce de görüldüğü gibi, La Roja, sahanın her alanında dünya çapında oyuncularla ve birinci sınıf bir teknik direktörle donatılmıştır. İspanya, özellikle bu kadar olağanüstü yeteneklerin varlığıyla, nihai zaferi elde etmeye kararlı olacaktır.

    Nico Williams ve Lamine Yamal ikilisi, İspanya'nın her maçında dikkatlerin odağı oldu ve Dünya Kupası'na katılmaları halinde bu durumun devam etmesi muhtemel. Her iki genç oyuncu da muazzam bir hıza ve elit düzeyde dripling becerisine sahip ve her türlü savunmayı aşabilecek kapasitede.

    İki forvetin yanı sıra, Pedri orta sahada tempo belirleyici ve topu elinde tutan önemli bir rol oynayacak. Onun yanında, Manchester City'nin yıldızı Rodri de bir başka kilit isim olacak. Rodri, hem kulübü hem de ülkesi için gösterdiği muhteşem performanslarla 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. İspanya'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısında önemli bir rol oynadı ve en büyük sahne olan Dünya Kupası'nda da benzer bir etki yaratması bekleniyor.

    Defans hattında ise Real Madrid'in yıldızı Dean Huijsen'in büyük ilgi görmesi bekleniyor. Topa hakimiyeti olağanüstü olan Huijsen, Yamal ve Nico gibi oyuncuları açık alanlarda bulmak için çok önemli bir rol oynuyor. Huijsen, pozisyon alması ve defansif bilinciyle de öne çıkıyor. İspanya defansının bel kemiği olacak olan Huijsen, muhtemelen Le Normand veya Barcelona'dan Pau Cubarsi ile birlikte oynayacak.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GEO-ESPAFP

    2026 Dünya Kupası için İspanya'nın Tahmini İlk 11'i

    De la Fuente, İspanya'nın teknik direktörü olarak sürekli olarak 4-3-3 dizilişini tercih etti ve Dünya Kupası'nda da yine bu dizilişi kullanacağı görülüyor. Kaleci pozisyonunda Unai Simon'un ilk tercih olarak ilk 11'de yer alması beklenirken, David Raya yedek kaleci olarak görev yapacak.

    Savunmada, muhtemel dörtlü savunma hattında Cucurella, Cubarsi, Huijsen ve Carvajal yer alacak. Carvajal ve Cucurella, geniş alanlarda genişlik ve çok ihtiyaç duyulan deneyim sağlarken, Huijsen ve Cubarsi'den oluşan stoper ikilisi savunmanın merkezinde sağlamlık sunuyor.

    Orta sahada Pedri ve Zubimendi, son performanslarına göre otomatik olarak ilk 11'de yer alması bekleniyor. Rodri de formunu korursa ilk 11'e dönmesi muhtemel; aksi takdirde Fabian Ruiz onun yerine geçecek gibi görünüyor.

    Forvette, Lamine Yamal ve Nico Williams kanatları iyi bir şekilde kapatacak, ancak Nico Williams'ın sakatlık sorunlarını aşması gerekiyor. Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal'ın ise Alvaro Morata ve Samuel Aghehowa'nın önünde merkez forvet pozisyonunda ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    İspanya'nın tahmini ilk 11'i (4-3-3): Simon; Cucurella, Cubarsi, Huijsen, Carvajal; Pedri, Rodri, Zubimendi; Williams, Oyarzabal, Yamal
0