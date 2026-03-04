İspanya kadrosu 2026 Dünya Kupası: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan bu önemli turnuvaya katılmaya hak kazanacak?

Avrupa şampiyonu İspanya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olacak. İspanya milli takımı, son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdi ve yeni nesil genç yıldızlar, tecrübeli oyuncuların yerini aldı.

Kendine güvenen ve enerji dolu bu gençler, 2024'te Almanya'da başarılı bir Avrupa Şampiyonası kampanyasının ardından, gelecek yıl La Roja'yı dünya sahnesine taşıyacak. İspanya, Vicente del Bosque'nin efsanevi takımının arka arkaya Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nı kazandığından bu yana 12 yıl boyunca büyük bir uluslararası kupa kazanmayı bekledi.

Ancak, 2010'daki tarihi zaferinden bu yana Dünya Kupası performansları hayal kırıklığı yarattı. İspanya, 2014 turnuvasında grup aşamasında elendi ve 2018 ve 2022'de 16 turunda turnuvadan ayrıldı.

Bununla birlikte, mevcut İspanya takımının kaliteli olduğu yadsınamaz ve Luis de la Fuente gibi yetenekli bir teknik direktörün yönetiminde La Roja, gelecek yıl en büyük sahnede güçlü bir etki yaratmayı umut ediyor.

Peki kadroları nasıl görünüyor? GOAL, takımın elindeki oyuncuları inceliyor.