İspanya için bir tehdit… 36 numaralı kod: Martinez’in penaltı vuruşlarındaki silahı

Arjantin ve İspanya milli takımları, bugün Pazar akşamı New York’taki MetLife Stadyumu’nda 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Saha, Lionel Messi, Lamine Yamal ve Rodri gibi futbolun en önde gelen yıldızlarını ağırlayacak.

Ancak onları durdurma görevi, turnuvanın en iyi iki kalecisi olan Emiliano Martínez ve Unai Simón'a düşüyor.

"AS" gazetesi, Emiliano Martínez'in 2022 Dünya Kupası finali, özellikle de uzatmaların son dakikalarında Randall Kolo Muani'nin teke tek pozisyonunu tarihi bir kurtarışla önlemesinden bu yana uluslararası sahnede en önemli kalecilerden biri haline geldiğini belirtti.

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, sahadaki olağanüstü performansı ve penaltıları kurtarma konusundaki büyük yeteneği sayesinde bu saygın konuma ulaştı.

Debo’nun istatistikleri, özellikle büyük maçlarda hayranlık uyandırırken, karşısına çıkan her rakibin yüreğine korku salıyor.