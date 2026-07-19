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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İspanya için bir tehdit… 36 numaralı kod: Martinez’in penaltı vuruşlarındaki silahı

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
E. Martinez
İspanya
Arjantin

Arjantin ve İspanya milli takımları, bugün Pazar akşamı New York’taki MetLife Stadyumu’nda 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Saha, Lionel Messi, Lamine Yamal ve Rodri gibi futbolun en önde gelen yıldızlarını ağırlayacak. 

Ancak onları durdurma görevi, turnuvanın en iyi iki kalecisi olan Emiliano Martínez ve Unai Simón'a düşüyor.

"AS" gazetesi, Emiliano Martínez'in 2022 Dünya Kupası finali, özellikle de uzatmaların son dakikalarında Randall Kolo Muani'nin teke tek pozisyonunu tarihi bir kurtarışla önlemesinden bu yana uluslararası sahnede en önemli kalecilerden biri haline geldiğini belirtti.

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, sahadaki olağanüstü performansı ve penaltıları kurtarma konusundaki büyük yeteneği sayesinde bu saygın konuma ulaştı.

Debo’nun istatistikleri, özellikle büyük maçlarda hayranlık uyandırırken, karşısına çıkan her rakibin yüreğine korku salıyor.

  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Penaltı vuruşlarının yönünü tahmin etme becerisi

    Arsenal ve Getafe’deki kariyeri boyunca, ayrıca şu anki takımı Aston Villa’da da Martinez pek çok unutulmaz performans sergiledi.

    Bu anların en önemlilerinden biri, geçen sezon, teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa’nın Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fransız takımı Lille ile penaltı atışlarına gittiği maçta yaşandı. “Dibo”, kritik penaltıyı kurtararak takımının bir sonraki tura yükselmesini sağladı.

    Emiliano Martínez’in “Villans” ile olan istatistikleri, penaltı vuruşlarının yönünü okuma konusundaki büyük becerisini yansıtıyor. Penaltı kurtarma oranı ortalama %18,25 olan Martínez, İngiliz kulübündeki kariyeri boyunca karşılaştığı 27 penaltı vuruşunun beşini kurtarmayı başardı.

    Bu beş penaltıdan dördünü sağ tarafına atlayarak kurtarırken, sol tarafına atlayarak ise sadece bir penaltıyı durdurabildi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arjantin Milli Takımı ile penaltı atışları

    Arjantin milli takım formasıyla Emiliano Martínez, 25 penaltı atışıyla karşı karşıya kaldı; bunlardan dokuzunu kurtardı, 13'ü ise ağlara gitti; rakip oyuncular ise 3 penaltıyı kale dışına attı.

    Böylece Arjantinli kaleci, karşılaştığı toplam penaltı vuruşlarının %36’sını kurtarmış oldu; bu oran, kendi kurtarışları ya da atıcıların kaçırmaları nedeniyle golle sonuçlanmayan tüm vuruşlar da hesaba katıldığında %48’e yükseliyor.

    Tarihi anları arasında, 2021 Copa América’da Kolombiya karşısında penaltı atışlarında gösterdiği muhteşem performansın yanı sıra, ülkesini dünya şampiyonluğuna taşıyan Fransa ile oynanan Dünya Kupası finali de yer alıyor.

    “Dibo”, bu maçlarda penaltı atışlarını yapan oyuncular üzerinde psikolojik olarak büyük bir etki yaratma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı; ayrıca bu tür kritik anlarda galip çıkmasına yardımcı olan olağanüstü bir tekniğe de sahip olduğunu gösterdi.

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