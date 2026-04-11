Goal.com
Canlı
Morocco Senegal AFCON 2025

Çeviri:

İspanya'dan Fas'a CAN krizinde destek: Ayrılan kaybeder

Sport gazetesi genel yayın yönetmeni yardımcısı Albert Masno, Fas milli takımının 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma hakkını destekledi.

Senegal milli takımı, final maçında Fas'ı tek golle mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

Ancak Afrika Birliği daha sonra bir karar yayınlayarak Senegal'den şampiyonluğu geri aldı ve Atlas Kaplanları'na verdi.

Masnou, Sport gazetesinde yayınlanan makalesinde "Futbolu olduğu gibi bırakın... Fas haklı" dedi.

"Afrika Uluslar Kupası finalinden 3 ay geçti ve konu bugün bile hala tartışılıyor. CAF, kupayı Fas'a verdi çünkü finalin diğer tarafı olan Senegal maçtan çekildi" diye ekledi.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Hiçbir takım sahadan çekilemez

    Masno makalesinde şöyle devam etti: "Senegalli oyuncular soyunma odasına gittiler; hatta bazıları Snapchat'te paylaşımlar yaptı; daha sonra sahaya geri döndüler. Teknik direktörün talimatı üzerine oyun yeniden başladı ve maç uzatmalarda Senegallilerin galibiyetiyle sona erdi."

    "Raporları inceledikten sonra CAF, oyuncuları sahayı terk ettiği için Senegal'in galip sayılamayacağına karar verdi. Bu karar alışılmadık bir durum olsa da, zira şampiyonun sahada değil federasyon ofisinde ilan edilmesi nadirdir, ancak federasyonun bakış açısından doğru bir karardı" dedi.

    "Hiçbir takım sahadan çekilemez, eğer bunu yaparsa maçı kaybeder. Bu, futbolun kuralı ve temelidir... Barcelona'nın, Kubarsi'nin oyundan atılmasına veya Bobel'e penaltı verilmemesine itiraz ederek sahadan ayrıldığını hayal edin. Ayrılan taraf kaybeder" dedi.

    "Bu turnuva uzun süredir devam ediyor ve herkesin yapması gereken şey, futbolu olduğu gibi bırakmak ve o anda alınan karara uymaktır. Fas şampiyonluğu hak ediyor."

    • Reklam