Sport gazetesi genel yayın yönetmeni yardımcısı Albert Masno, Fas milli takımının 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma hakkını destekledi.
Senegal milli takımı, final maçında Fas'ı tek golle mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.
Ancak Afrika Birliği daha sonra bir karar yayınlayarak Senegal'den şampiyonluğu geri aldı ve Atlas Kaplanları'na verdi.
Masnou, Sport gazetesinde yayınlanan makalesinde "Futbolu olduğu gibi bırakın... Fas haklı" dedi.
"Afrika Uluslar Kupası finalinden 3 ay geçti ve konu bugün bile hala tartışılıyor. CAF, kupayı Fas'a verdi çünkü finalin diğer tarafı olan Senegal maçtan çekildi" diye ekledi.
