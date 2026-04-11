Masno makalesinde şöyle devam etti: "Senegalli oyuncular soyunma odasına gittiler; hatta bazıları Snapchat'te paylaşımlar yaptı; daha sonra sahaya geri döndüler. Teknik direktörün talimatı üzerine oyun yeniden başladı ve maç uzatmalarda Senegallilerin galibiyetiyle sona erdi."

"Raporları inceledikten sonra CAF, oyuncuları sahayı terk ettiği için Senegal'in galip sayılamayacağına karar verdi. Bu karar alışılmadık bir durum olsa da, zira şampiyonun sahada değil federasyon ofisinde ilan edilmesi nadirdir, ancak federasyonun bakış açısından doğru bir karardı" dedi.

"Hiçbir takım sahadan çekilemez, eğer bunu yaparsa maçı kaybeder. Bu, futbolun kuralı ve temelidir... Barcelona'nın, Kubarsi'nin oyundan atılmasına veya Bobel'e penaltı verilmemesine itiraz ederek sahadan ayrıldığını hayal edin. Ayrılan taraf kaybeder" dedi.

"Bu turnuva uzun süredir devam ediyor ve herkesin yapması gereken şey, futbolu olduğu gibi bırakmak ve o anda alınan karara uymaktır. Fas şampiyonluğu hak ediyor."