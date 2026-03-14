İspanya-Arjantin: Büyük Final Milano'da mı oynanacak? San Siro'nun tek bir rakibi var

İspanya-Arjantin maçı, Avrupa şampiyonu ile Güney Amerika şampiyonu (aynı zamanda dünya şampiyonu) arasında oynanacak bu büyük final, Milano'da gerçekleştirilebilir. San Siro, 27 Mart Cuma günü yapılacak maç için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor.
Orijinal mekan, Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapan Katar'dı, ancak Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle FIFA için yeni bir çözüm gerekli hale geldi. Geçtiğimiz günlerde, bir numaralı yedek seçenek Madrid'deki Santiago Bernabeu gibi görünüyordu, ancak Conmebol, Scaloni'nin Arjantin'inin deplasman maçına çıkmasını önlemek için tarafsız bir sahayı tercih ediyor.