Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Erling Haaland Manchester City 2024-25Getty
İdil Erin Tetik

İşlerin kötü gittiği Manchester City'de Erling Haaland: "Berbat bir haftaydı"

E. HaalandM.CityPremier Lig

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Real Madrid ve Liverpool'a karşı oynayamadığı maçların ardından "korkunç bir haftaydı" dedi.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Haberin devamı aşağıda
  • Haaland, Real ve Liverpool'a karşı oynayamadı
  • Tottenham maçında golle sahalara döndü
  • Sakatlığı hakkında 'korkunç bir haftaydı' dedi
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱

Gelecek maç