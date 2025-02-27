İşlerin kötü gittiği Manchester City'de Erling Haaland: "Berbat bir haftaydı"

Gettyİdil Erin Tetikİşlerin kötü gittiği Manchester City'de Erling Haaland: "Berbat bir haftaydı"E. HaalandM.CityPremier LigManchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Real Madrid ve Liverpool'a karşı oynayamadığı maçların ardından "korkunç bir haftaydı" dedi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaHaaland, Real ve Liverpool'a karşı oynayamadıTottenham maçında golle sahalara döndüSakatlığı hakkında 'korkunç bir haftaydı' dediGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱