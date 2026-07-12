Irkçılık, İspanya maçı öncesinde Fransa’da öfke patlamasına yol açıyor

Fransız Sosyalist Partisi lideri Olivier Faure, sosyal medya üzerinden Rajoy’un makalesine yanıt vererek, “Fransız milli takımı sadece Fransızlardan oluşur. Fransa etnik bir ulus değildir; belirli bir ten rengi ya da dini yoktur. Cumhuriyet ilkeleriyle birleşen siyasi bir ulustur. İşte bu, ırkçı sağcıları rahatsız ediyor” dedi.

Ayrıca, Fransa’nın denizaşırı bölgelerden sorumlu bakanı Naïma Mouchou da Rajoy’un açıklamalarını eleştirdi ve “Fransa’nın her zaferinden sonra, aynı endişeler ve aynı ırkçı hakaretler yeniden ortaya çıkıyor. Bunlar dil sürçmesi değil, Fransa’ya ve temsil ettiği değerlere yönelik sistematik ve normalleştirilmiş bir nefret” diye yazdı.

Moucho ayrıca, bu açıklamalar nedeniyle Rahoi aleyhine yasal işlem başlatılması için Fransız Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.