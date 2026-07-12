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Irkçılık, İspanya maçı öncesinde Fransa’da öfke patlamasına yol açıyor

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Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
K. Mbappe
Fransa
İspanya

Bir dizi üst düzey Fransız siyasetçi, İspanya’nın eski Başbakanı Mariano Rajoy’u ırkçılıkla suçladı; Rajoy, Fransız milli takımında “hiçbir Fransız oyuncu bulunmadığını” söylemişti.

2011 ile 2018 yılları arasında İspanya Başbakanlığı görevini yürüten Rajoy, bu açıklamayı İspanyol El Debate sitesinde yayınlanan ve yarın Salı günü oynanacak İspanya-Fransa Dünya Kupası yarı final maçını değerlendiren bir makalede yaptı.

10 Temmuz tarihli makalesinde Rajoy, “Şu anda FIFA sıralamasında birinci sırada yer alıyorlar ve en üst düzey bir kadroya sahipler. Ancak kadrolarında hiçbir Fransız oyuncu bulunmamasına rağmen muhteşem bir futbol sergiliyorlar” diye yazdı.

"The Athletic" gazetesi ise bir haberinde, Mariano Rajoy’a karşı şiddetli öfkelerini dile getiren Fransızların tepkilerini ele aldı.

Fransız İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Rajoy’un açıklamalarının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Fransız BFM TV kanalına konuk olan Nunez’e Rajoy’un sözleri aktarıldığında, Nunez bunları kınayarak, “Bu, Fransa’nın temsil ettiği değerlerle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Fransa, herkesin gelişip kendine yer bulabileceği, çeşitlilik üzerine kurulu bir ülkedir” dedi.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Fransız Sosyalist Partisi yanıt verdi

    Fransız Sosyalist Partisi lideri Olivier Faure, sosyal medya üzerinden Rajoy’un makalesine yanıt vererek, “Fransız milli takımı sadece Fransızlardan oluşur. Fransa etnik bir ulus değildir; belirli bir ten rengi ya da dini yoktur. Cumhuriyet ilkeleriyle birleşen siyasi bir ulustur. İşte bu, ırkçı sağcıları rahatsız ediyor” dedi.

    Ayrıca, Fransa’nın denizaşırı bölgelerden sorumlu bakanı Naïma Mouchou da Rajoy’un açıklamalarını eleştirdi ve “Fransa’nın her zaferinden sonra, aynı endişeler ve aynı ırkçı hakaretler yeniden ortaya çıkıyor. Bunlar dil sürçmesi değil, Fransa’ya ve temsil ettiği değerlere yönelik sistematik ve normalleştirilmiş bir nefret” diye yazdı.

    Moucho ayrıca, bu açıklamalar nedeniyle Rahoi aleyhine yasal işlem başlatılması için Fransız Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

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  • FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP

    İspanya'da yöneltilen eleştiriler

    Eleştiriler Fransa ile sınırlı kalmadı; İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Rajoy’u hedef alarak onu “Franko sonrası bir ahmak” olarak nitelendirdi.

    Ayrıca Rajoy’un “ılımlı” bir siyasetçi olarak sunulduğu imajı da sorguladı.

    Madrid’deki Fransız Büyükelçiliği ise “Tartışmaya girmek istemeksizin, gerçekleri hatırlatmakta fayda var: Fransız milli takımının tüm oyuncuları Fransız vatandaşıdır. 26 oyuncunun 23’ü Fransa’da doğmuştur; Fransa dışında doğan üç oyuncu da Fransızdır” açıklamasını yaptı.

    Fransız Le Monde gazetesi ise bir başyazısında Rakhoui’nin açıklamalarını “ırkçı” olarak nitelendirdi.

    Gazete, “Turnuvanın başından beri Fransız milli takımı, ırkçı nitelikteki birçok saldırıya maruz kaldı” diye ekledi.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Paraguay’dan ırkçı açıklamalar

    Bu haftanın başlarında, Paraguay Senatosu, Senatör Celeste Amaria’nın Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’ye yönelik “ayrımcı ve ırkçı açıklamalarını” kınayan bir karar aldı.

    61 yaşındaki avukat, Fransa'nın forvet oyuncusunu “sömürge dönemi Kamerunlu” olarak nitelendirmişti.

    Bu olay, 4 Temmuz'da Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Paraguay arasında oynanan maçın ardından meydana geldi.

    Amaria daha önce de sosyal medya üzerinden Mbappé’ye saldırmış, oyuncunun Paraguay kalecisi Orlando Gil’in önünde yaptığı kutlama fotoğrafını paylaşarak, “Bu vahşi, yazmayı bile öğrenmemiş. Süt emmek yerine hindistan cevizi emiyordu ve hayatında dinlediği en kültürlü varlık şempanzelerdi” yazmıştı.

    Mbappé ise Amaria’nın sözlerini “alçakça ve ırkçı” olarak nitelendirdi.

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  • dembele(C)Getty Images

    Fransız Komünist Partisi kınama yaptı… Arjantin’den ırkçılık

    Fransız Komünist Partisi lideri Fabien Roussel ise, Fransız milli takımına yönelik “kaba ırkçılık” olarak nitelendirdiği tutumu eleştirdi ve Amaria ile Rajoy’un açıklamalarının bu kapsamda yer aldığını vurguladı.

    "Dün Paraguaylı bir senatör, bugün ise eski İspanya Başbakanı. Harika Fransız milli takımımızı kışkırtmak için açıkça ırkçılık sergilemekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Mariano Rajoy kınanmalıdır! Mavi Şahinler’e tam destek" dedi.

    Rahoi ve Amaria, Fransız milli takım oyuncularının kimliğini sorgulayan tek politikacılar değildi. Arjantin’in Mendoza eyaleti vali yardımcısı Epi Casado da sosyal medya hesaplarından “Aferin Paraguay. Afrika takımı ahlaktan yoksun. Mbappé’ye tahammül edemiyorum” diye yazdı.

    Ayrıca Arjantinli gazeteci Damian de Pathi’nin “Fransa Dünya Kupası’nı kazanırsa, dürüst olmalıyız ve kupayı Afrika Futbol Konfederasyonu’na teslim etmeliyiz” dediği bir mesajı da paylaştı.

    Bu açıklamaların ardından, Fransa’nın Arjantin Büyükelçisi Romain Nadal, Casado’nun sözlerinin “şüphesiz ırkçı bir nitelik taşıdığını” belirtti ve onu “istenmeyen kişi” ilan etti.

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