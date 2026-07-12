Irkçılık, İspanya maçı öncesinde Fransa’da öfke patlamasına yol açıyor

Bir dizi üst düzey Fransız siyasetçi, İspanya’nın eski Başbakanı Mariano Rajoy’u ırkçılıkla suçladı; Rajoy, Fransız milli takımında “hiçbir Fransız oyuncu bulunmadığını” söylemişti.
2011 ile 2018 yılları arasında İspanya Başbakanlığı görevini yürüten Rajoy, bu açıklamayı İspanyol El Debate sitesinde yayınlanan ve yarın Salı günü oynanacak İspanya-Fransa Dünya Kupası yarı final maçını değerlendiren bir makalede yaptı.
10 Temmuz tarihli makalesinde Rajoy, “Şu anda FIFA sıralamasında birinci sırada yer alıyorlar ve en üst düzey bir kadroya sahipler. Ancak kadrolarında hiçbir Fransız oyuncu bulunmamasına rağmen muhteşem bir futbol sergiliyorlar” diye yazdı.
"The Athletic" gazetesi ise bir haberinde, Mariano Rajoy’a karşı şiddetli öfkelerini dile getiren Fransızların tepkilerini ele aldı.
Fransız İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Rajoy’un açıklamalarının “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.
Fransız BFM TV kanalına konuk olan Nunez’e Rajoy’un sözleri aktarıldığında, Nunez bunları kınayarak, “Bu, Fransa’nın temsil ettiği değerlerle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Fransa, herkesin gelişip kendine yer bulabileceği, çeşitlilik üzerine kurulu bir ülkedir” dedi.