Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Inzaghi geleceğini belirleyecek... İtalya uğruna Al-Hilal'e sırtını dönecek mi?

Liderin teknik direktörü, hassas sorulara açık sözlü bir şekilde yanıt veriyor

Al-Hilal kulübünün teknik direktörü Simone Inzaghi, Suudi Arabistan'da kalma niyetini açıkladı ve Dünya Kupası'na bir kez daha katılamayan İtalya milli takımının yaşadığı hayal kırıklığına da değindi.

Azori, play-off finalinde Bosna-Hersek'e yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı.

Inzaghi, 50. doğum günü (5 Nisan) vesilesiyle İtalyan Libertà gazetesine özel bir röportaj verdi ve İtalya'ya dönme teklifleri hakkında konuştu. 

  • Suudi Arabistan'daki durum ve İtalya özlemi

    Enzagi'ye önce Suudi Arabistan'daki durumu ve İtalya'ya dönmeyi özleyip özlemediği soruldu; cevabı şöyle oldu: "Özlem mi? Şu anda kesinlikle böyle bir his beslemiyorum. Burada sadece iyi yaşamıyorum, bundan da ötesindeyim."

    Ve şöyle devam etti: "Suudi Arabistan'da her açıdan harika bir ortam buldum: yaşam tarzı, spor ve spor dışı altyapı, ve antrenman gibi yorucu bir işte bile size eşlik eden huzur."

  • İtalya Milli Takımı... Felaketin büyüklüğüne rağmen iyimserlik

    İtalya'nın gelecek Dünya Kupası'na katılamayacağına ilişkin olarak şunları söyledi: "İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak olması beni çok üzüyor. Ben yüzde yüz İtalyanım ve kardeşim Dünya Kupası'nı kazandı. İtalyan futbolunun çok yakında toparlanacağından tamamen eminim; onu her zaman büyük bir ilgiyle takip ediyorum."

  • Para yüzünden mi ayrıldın?.. Tartışmalı soru

    Enzagi'yi Körfez'e çeken şeyin astronomik rakamlar olduğu sıkça iddia ediliyor, ancak kendisi bunu kesin bir dille yalanladı.

    Al-Hilal teknik direktörü şunları söyledi: "Bu yanlış. Para kazanmak elbette sevindirici, bu açık – şu anda yıllık 27 milyon avro net maaşıyla dünyanın en yüksek maaşlı teknik direktörü – ancak beni buraya getiren başka nedenlerdi, paraya ihtiyacım yoktu."

    Gerçek motivasyonunu açıklayarak, "tamamen yeni bir ortamda, tamamen yeni bir deneyim yaşamak istemem" dedi.

    Ve ekledi: "Inter'de geçirdiğim yıllar profesyonel açıdan çok tatmin ediciydi - bir lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki kez İtalya Kupası, iki kez Şampiyonlar Ligi finali - ama aynı zamanda çok yorucuydu. Futbolu yüksek seviyede yaşamaya ihtiyacım olduğunu hissettim, ancak omuzlarımda çok ağırlaşan baskıdan uzak bir şekilde.".

  • Beklenen görev... Inzaghi, İtalya Milli Takımı'nın başına geri dönecek mi?

    İtalyan milli takımının durumu etrafında dönen yoğun tartışmalar ve Gattuso'nun yerine reform sürecini başlatacak adayların sayısının çokluğu arasında, Inzaghi'nin adı en önde geliyor; peki gerçekten bu görevi düşünüyor mu?

    Cevabı kesin oldu: "Gururum okşandı, ancak dediğim gibi, burada iyiyim ve Al Hilal ile sözleşmemde bir yıl daha var."

  • Enzagi, 50. yaş gününde kariyerine nasıl bakıyor?

    Enzagi, 50. yaş gününü memnuniyetle karşıladı ve şöyle dedi: "Harika bir ailem olduğu, sevdiğim mesleği yaptığım ve hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kariyerimde başarılar elde ettiğim için mutluyum."

    Ve şöyle devam etti: "Ayrıca kendimi hiçbir zaman tartışmaların içine çekmemiş olmaktan da mutluyum."

    13 yaşındaki büyük oğlu Lorenzo'nun babası gibi forvet oynadığını ve Al Hilal Akademisi'nin gençler liginde 21 gol attığını açıklayan Inzaghi, 5 yaşındaki küçük oğlu Andrea'nın da futbola büyük bir ilgi gösterdiğini vurguladı.