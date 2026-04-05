Inzaghi geleceğini belirleyecek... İtalya uğruna Al-Hilal'e sırtını dönecek mi?

Enzagi'yi Körfez'e çeken şeyin astronomik rakamlar olduğu sıkça iddia ediliyor, ancak kendisi bunu kesin bir dille yalanladı.
Al-Hilal teknik direktörü şunları söyledi: "Bu yanlış. Para kazanmak elbette sevindirici, bu açık – şu anda yıllık 27 milyon avro net maaşıyla dünyanın en yüksek maaşlı teknik direktörü – ancak beni buraya getiren başka nedenlerdi, paraya ihtiyacım yoktu."
Gerçek motivasyonunu açıklayarak, "tamamen yeni bir ortamda, tamamen yeni bir deneyim yaşamak istemem" dedi.
Ve ekledi: "Inter'de geçirdiğim yıllar profesyonel açıdan çok tatmin ediciydi - bir lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki kez İtalya Kupası, iki kez Şampiyonlar Ligi finali - ama aynı zamanda çok yorucuydu. Futbolu yüksek seviyede yaşamaya ihtiyacım olduğunu hissettim, ancak omuzlarımda çok ağırlaşan baskıdan uzak bir şekilde.".