"İntikam gibi olacak" - Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile olası karşılaşma hakkındaki düşüncelerini açıkladı

Galatasaray, lig aşamasında Arne Slot'un Liverpool'una karşı 1-0'lık ünlü bir galibiyet kaydederek, bu sezon en iyilerle rekabet edebileceğini zaten kanıtladı. Osimhen, İstanbul'da ilk yarıda penaltıdan gol atarak maçın galibi olmuştu, ancak ikinci karşılaşmanın, özellikle de deplasmanda ne kadar zor olacağı konusunda hiçbir yanılgısı yok.

CBS Sports'a Reds veya Spurs ile karşılaşma olasılığı hakkında konuşan Osimhen, tercihleri konusunda açık sözlüydü. Forvet, "Dürüst olmak gerekirse, şu anda Liverpool ile karşılaşmak bir tür intikam gibi olacak" dedi. "Şu anda kiminle karşılaşırsak karşılaşalım... Fazla bir şey söylemeyeceğim ama Liverpool'dan kaçmak isterim. Ama eğer gelirlerse, evet, elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak."