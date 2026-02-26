Getty Images Sport
"İntikam gibi olacak" - Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile olası karşılaşma hakkındaki düşüncelerini açıkladı
Juve şok oldu: Osimhen son dakikada gol atarak hayali canlı tuttu
İstanbul'un devleri, İstanbul'daki ilk maçta 5-2 galip geldikten sonra son 16'ya kalacak gibi görünüyordu, ancak Juventus'un coşkulu geri dönüşüyle İtalyan ekibi 3 gol atarak toplam skoru 5-5'e getirdi. Ancak Osimhen uzatmalarda belirleyici bir gol attı, ardından Barış Alper Yılmaz'ın golüyle toplam skor 7-5 oldu ve Cimbom'un Avrupa hayali devam etti. Şimdi, Anfield'a bir gezi veya Tottenham ile bir randevu ihtimali ufukta beliriyor.
Osimhen, Anfield atmosferini sabırsızlıkla bekliyor
Galatasaray, lig aşamasında Arne Slot'un Liverpool'una karşı 1-0'lık ünlü bir galibiyet kaydederek, bu sezon en iyilerle rekabet edebileceğini zaten kanıtladı. Osimhen, İstanbul'da ilk yarıda penaltıdan gol atarak maçın galibi olmuştu, ancak ikinci karşılaşmanın, özellikle de deplasmanda ne kadar zor olacağı konusunda hiçbir yanılgısı yok.
CBS Sports'a Reds veya Spurs ile karşılaşma olasılığı hakkında konuşan Osimhen, tercihleri konusunda açık sözlüydü. Forvet, "Dürüst olmak gerekirse, şu anda Liverpool ile karşılaşmak bir tür intikam gibi olacak" dedi. "Şu anda kiminle karşılaşırsak karşılaşalım... Fazla bir şey söylemeyeceğim ama Liverpool'dan kaçmak isterim. Ama eğer gelirlerse, evet, elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak."
Avrupa elitinin karşılaştığı zorluk
27 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında hata yapma lüksünün olmadığını biliyor. Bazı rakiplerden kaçınmak istediğini belirtirken, bu yılki turnuvanın kalitesinin yüksekliği nedeniyle her eşleşmenin zor olacağını da hemen ekledi.
Osimhen, Avrupa futbolunun değişen manzarasını ihtiyatlı olunması gereken bir neden olarak vurguladı. "Bu Şampiyonlar Ligi, hiçbir takım kolay değil, Bodo/Glimt'in bu turnuvada nasıl bir performans sergilediğini görüyoruz. Kazanmak istiyorsanız, büyük takımlarla da oynamalı ve kendinizi kanıtlamalısınız. Liverpool ile karşılaştık ama Anfield'da oynamadık. Onlarla karşılaşırsak, muhteşem bir maç olacak. Bence bu görevin üstesinden gelebiliriz, elbette kolay olmayacak ama mücadeleci bir ruhumuz var" diye ekledi.
Cuma günkü eleme turu çekilişi yaklaşıyor
Cuma sabahı yapılacak kura çekimi ile Galatasaray taraftarları, bir başka İngiliz deviyle eşleşip eşleşmeyeceklerini merakla bekliyorlar. Türk takımı bu sezon şimdiden "devleri deviren takım" olarak kendini kanıtladı, ancak Eylül ayında aldığı yenilginin intikamını almak isteyen, yeniden yükselişe geçen Liverpool ile oynayacağı iki maçlık seri, bugüne kadarki en zorlu sınavı olacak.
Osimhen'in odak noktası, Juventus karşısında sergilediği dirençli performansla da ortaya çıkan Galatasaray soyunma odasındaki takım ruhu olmaya devam ediyor. İster Tottenham ile karşılaşmak için Kuzey Londra'ya geri dönsün, ister Anfield'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirsin, Nijeryalı golcü, takımının en büyük sahnede bir kez daha büyük bir sürpriz yapabilecek zihinsel güce sahip olduğuna inanıyor.
