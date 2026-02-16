Getty
Çeviri:
Inter yıldızı 'hileci' olarak eleştirilirken, Serie A başkanı 'açıkça yanlış' Juventus kırmızı kartı için özür dilemek zorunda kaldı
Kalulu, Inter maçında iki sarı kart gördü.
Juve, değerli puanları kaçırdığı için bu özür, genel tabloda pek bir anlam ifade etmeyecek. Milan'da maçın bitiş düdüğü çaldığında çok öfkelenmişlerdi.
Premier Lig'den transfer teklifi aldığı söylenen Fransız milli savunma oyuncusu Kalulu, 42. dakikada kırmızı kart gördü. Inter'in yıldız oyuncusu Bastoni'nin formasını çektiği iddiasıyla ikinci sarı kartı gördü. Bastoni, kendini çimlere atmış ve uyarı yapılmasını istemişti.
Tekrarlar, Kalulu'nun herhangi bir temas kurmadığını gösterdi, ancak VAR sarı kartların dağıtımına müdahale edemedi, yani karar geçerli kaldı. Yaraya tuz basmak gibi, Juve, Inter'in 90. dakikada galibiyet golünü atmasını izlemek zorunda kaldı.
Juventus yetkilileri maçın hakemine öfkelendi.
Juve'nin baş antrenörü Luciano Spalletti ve futbol direktörü Giorgio Chiellini, devre arasında hakem Federico La Penna ile yüzleşerek hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Eski İtalya milli takım oyuncusu Chiellini, basın karşısına çıktığında şunları söyledi: "Olanlar kabul edilemez. Bu nedenle Luciano Spalletti değil, biz buradayız."
Genel müdür Damien Comolli, Bianconeri'nin sessizce acı çekmesine izin vermeyerek şöyle devam etti: "Bu tamamen adaletsizdi. Juve üç puan kaybetti. Ancak İtalyan futbolu daha da fazlasını kaybetti. İlk mesajımız taraftarlarımıza: Gördükleri için üzgünüm. Bu koşullar altında mücadele edemez, kazanamaz ve oynayamayız. İkinci mesajımız Juve'ye: Adaletsizliğe karşı birleşik duruyoruz ve pes etmeyeceğiz."
Serie A yıldızları, hakemleri 'aldatmaya' çalıştıkları için eleştirildi
Serie A'nın hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Rocchi, önemli bir kararın yanlış olduğunu kabul ederken, VAR'ın müdahale edememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ancak maç yetkililerini "aldatmaya" çalışanları da eleştirdi.
Rocchi, Ansa'ya şunları söyledi: "La Penna'nın açıkça yanlış olan kararı ve VAR'ın bunu düzeltmek için kullanılamaması nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradık.
La Penna çok üzgün ve ona sempati duyuyoruz, ancak size gerçeği söylemeliyim: Yanlış karar veren tek kişi o değil, çünkü açık bir simülasyon vardı. Ligde bizi aldatmak için her şeyi deneyenlerin uzun serisinin en sonuncusu."
Rocchi, Serie A hakemlerinin hataları için “sorumluluk alabilecek durumda” olduklarını, çünkü garip kararlar verdiklerini kabul ettiklerini vurguladı, ancak önde gelen teknik direktörlerin yeterince destekleyici olmadıklarını eleştirdi. “Bize hiç yardım etmediler, aksine işleri bizim için zorlaştırdılar” diye ekledi.
Kuralları çiğneyen oyuncuları suçlamaya devam ederek şöyle devam etti: "Bence birileri vicdanını sorgulamalı. Açıkça söylemek gerekirse, sahaya çıkıp belirli bir şekilde davrananları kastediyorum."
- Getty Images
Inter, Serie A'nın zirvesinde farkı açtı
Inter'in Juve'yi mağlup etmesi, Serie A tablosunun zirvesinde ezeli rakibi AC Milan'ın 8 puan önünde yer almasını sağladı. Bianconeri ile olan karşılaşmaları, Kalulu'nun oyundan atılmasıyla 1-1 berabere kalmış ve maçın sonucu belirsiz hale gelmişti.
Juve, 83. dakikada Manuel Locatelli'nin golüyle eşitliği sağlamak için cesurca mücadele etti, ancak Piotr Zielinski'nin golüyle maçı kaybetti. Spalletti'nin takımı, sonuç olarak lider Inter'in 15 puan gerisinde, ligde beşinci sırada kaldı. Salı günü Türk devi Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Kalulu'yu sahaya sürebilecekler, ancak Cumartesi günü Cesc Fabregas'ın takımı Como'yu ağırlayacakları maçta, cezası nedeniyle Kalulu'dan yoksun kalacaklar.
Reklam