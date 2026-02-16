Inter yıldızı 'hileci' olarak eleştirilirken, Serie A başkanı 'açıkça yanlış' Juventus kırmızı kartı için özür dilemek zorunda kaldı

Serie A'nın hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Rocchi, önemli bir kararın yanlış olduğunu kabul ederken, VAR'ın müdahale edememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ancak maç yetkililerini "aldatmaya" çalışanları da eleştirdi.

Rocchi, Ansa'ya şunları söyledi: "La Penna'nın açıkça yanlış olan kararı ve VAR'ın bunu düzeltmek için kullanılamaması nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradık.

La Penna çok üzgün ve ona sempati duyuyoruz, ancak size gerçeği söylemeliyim: Yanlış karar veren tek kişi o değil, çünkü açık bir simülasyon vardı. Ligde bizi aldatmak için her şeyi deneyenlerin uzun serisinin en sonuncusu."

Rocchi, Serie A hakemlerinin hataları için “sorumluluk alabilecek durumda” olduklarını, çünkü garip kararlar verdiklerini kabul ettiklerini vurguladı, ancak önde gelen teknik direktörlerin yeterince destekleyici olmadıklarını eleştirdi. “Bize hiç yardım etmediler, aksine işleri bizim için zorlaştırdılar” diye ekledi.

Kuralları çiğneyen oyuncuları suçlamaya devam ederek şöyle devam etti: "Bence birileri vicdanını sorgulamalı. Açıkça söylemek gerekirse, sahaya çıkıp belirli bir şekilde davrananları kastediyorum."