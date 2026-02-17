Getty Images
Inter yıldızı Alessandro Bastoni, Serie A'da büyük tartışma yaratan Juventus kırmızı kartını satın aldığı için ölüm tehditleri aldıktan sonra özür diledi
Bastoni, Derby d'Italia tartışmasının merkezinde
3-2 galip gelmelerine rağmen, sosyal medyada manşetlere taşınan tartışmalı kırmızı kart nedeniyle Nerazzurri'nin içindeki ve çevresindeki hava karışık oldu. Kalulu, iki kartlık faul nedeniyle oyundan atıldı. İkinci sarı kart, Bastoni'nin Juventus oyuncusunun hiç gelmeyen bir müdahalesini bekleyerek daldığı için verildi.
Fransız oyuncu şaşkın bir şekilde sahayı terk etti. Bastoni zaten sarı kart görmüştü ve hakem aldatıcı düşüşü fark etseydi, Inter oyuncusunu oyundan atardı. Durumu daha da kötüleştiren ise İtalyan oyuncunun kırmızı karta verdiği tepki oldu. Bastoni kararı açıkça kutladı ve bu, internette ve basında ciddi eleştirilere yol açtı. Tüm dünyanın gözü bu lige, özellikle de bu sezon taraftarlar arasında giderek popüler hale gelen hakemlik standartlarına çevrildi.
Inter oyuncusu tartışmalı olay hakkında konuştu
Cumartesi günkü maçtan bu yana Bastoni sessizliğini korudu, ancak Salı öğleden sonra, Çarşamba günü Bodo/Glimt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesinde teknik direktörü Cristian Chivu ile birlikte maç öncesi basın toplantısına katıldı. Medyaya, kutlama şekli için özür diledi, ancak olayın kendisi için özür dilemedi.
O şöyle dedi: "Buraya gelmek istedim çünkü Cumartesi gününden sonra düşündüğümden veya hayal ettiğimden çok daha fazlası oldu. Olanları gözden geçirmek için birkaç gün bekledim.
"Kolumla bir temas hissettim ve bunu tekrar izlediğimde bu daha da belirginleşti. Sorumluluğumu üstlenmek için buradayım. Pişman olduğum şey, sonrasında sergilediğim davranış. Her insan hata yapma hakkına sahiptir, ancak aynı zamanda hatalarını kabul etme görevi de vardır. Bu yüzden buradayım. Böyle tepki gösterdiğim için üzgünüm, bunu kabul etmem doğru.
"Ancak kariyerim ve karakterim böyle bir olayla tanımlanmamalı. Bu kadar büyük bir kargaşa yaratacağımı düşünmemiştim, çok fazla ikiyüzlülük gördüm, içeriden bazılarının cennette ya da dünyada söylenmemesi gereken şeyler söylediğini duydum. Bana sadece 'aptal' deyip konuyu kapatanlara teşekkür ederim."
İtalyan milli futbolcu ölüm tehditleri aldığını açıkladı
Bastoni, Milano'daki olayın ardından kendisi ve ailesi - eşi ve kızı da dahil - ölüm tehditlerine maruz kaldıklarını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu, çevrimiçi tacizlerin kendisini çok fazla etkilemediğini ve bu nedenle durumu açıklığa kavuşturmak için daha önce ortaya çıkmadığını iddia etti.
"Hayır, beni çok fazla etkilemedi. Bizler insan olarak maruz kalıyoruz. Bu tür medya saldırılarına alışkınız ve (kulüp) başkanı bunu haklı olarak açıkladı.
"Ben bu durumu idare edebiliyorum, ölüm tehditlerine maruz kalan eşim ve kızım için daha çok üzülüyorum. Ayrıca hakem La Penna ve bu tür bir maruz kalmaya alışkın olmayan herkes için de üzülüyorum."
Sırada ne var?
Inter ve Bastoni, geçmişi geride bırakıp Avrupa kampanyalarında önümüzdeki birkaç haftaya tamamen odaklanmayı umuyorlar. Serie A'da rakibi AC Milan'ın 8 puan önünde lider durumda olmasına rağmen, İtalyan devi Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'in dışında kalarak Bodo/Glimt ile play-off maçına düşmüştü.
Çarşamba günü Norveç'te ilk maçı oynayacaklar, ardından İtalya'ya dönüp rövanş maçına çıkacaklar. Nerazzurri, sezonun başında Manchester City'den puan alan rakibini hafife almayacak.
