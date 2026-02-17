Inter yıldızı Alessandro Bastoni, Serie A'da büyük tartışma yaratan Juventus kırmızı kartını satın aldığı için ölüm tehditleri aldıktan sonra özür diledi

Cumartesi günkü maçtan bu yana Bastoni sessizliğini korudu, ancak Salı öğleden sonra, Çarşamba günü Bodo/Glimt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesinde teknik direktörü Cristian Chivu ile birlikte maç öncesi basın toplantısına katıldı. Medyaya, kutlama şekli için özür diledi, ancak olayın kendisi için özür dilemedi.

O şöyle dedi: "Buraya gelmek istedim çünkü Cumartesi gününden sonra düşündüğümden veya hayal ettiğimden çok daha fazlası oldu. Olanları gözden geçirmek için birkaç gün bekledim.

"Kolumla bir temas hissettim ve bunu tekrar izlediğimde bu daha da belirginleşti. Sorumluluğumu üstlenmek için buradayım. Pişman olduğum şey, sonrasında sergilediğim davranış. Her insan hata yapma hakkına sahiptir, ancak aynı zamanda hatalarını kabul etme görevi de vardır. Bu yüzden buradayım. Böyle tepki gösterdiğim için üzgünüm, bunu kabul etmem doğru.

"Ancak kariyerim ve karakterim böyle bir olayla tanımlanmamalı. Bu kadar büyük bir kargaşa yaratacağımı düşünmemiştim, çok fazla ikiyüzlülük gördüm, içeriden bazılarının cennette ya da dünyada söylenmemesi gereken şeyler söylediğini duydum. Bana sadece 'aptal' deyip konuyu kapatanlara teşekkür ederim."