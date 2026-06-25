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Inter ve Hollanda milli takımının savunma oyuncusu, Yunan devi kulübe sürpriz bir transferin eşiğinde
Yunan devleri bir defans oyuncusunun peşinde
Eindhovens Dagblad gazetesine göre, eski Feyenoord stoperi, Lazio ve Inter’de geçirdiği dönemler boyunca Serie A’da 300’ün üzerinde maça çıkmasının ardından yeni bir Avrupa macerasına atılmaya hazır. Anlaşma henüz resmi olarak tamamlanmamış olsa da, sözleşmenin çok yakında imzalanacağına dair beklentiler yüksek. Bu tecrübeli oyuncunun transferi, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi’nde şampiyon AEK Atina’nın 20 puan gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaratan dördüncü sırada bitiren Atina merkezli kulüp için önemli bir niyet beyanı olarak görülüyor.
- AFP
Benitez’in ayrılışı, kapsamlı bir yeniden yapılanmaya yol açtı
Yunan kulübü, eski Liverpool teknik direktörü Rafael Benitez’in görevden alınmasıyla sonuçlanan kötü iç saha performansının ardından kapsamlı bir yapısal yeniden yapılanma sürecini başlattı. İspanyol teknik adamın yerine, FC Kopenhag’da geçirdiği başarılı dört yıllık teknik direktörlük döneminin ardından güçlü bir itibara sahip olan 38 yaşındaki Danimarkalı teknik direktör Jacob Neestrup getirildi. Neestrup, savunma hattına üst düzey Avrupa deneyimi kazandırmak için sabırsızlanıyor ve taktiksel yeniden yapılanma sürecini yönetecek ideal aday olarak Hollandalı milli oyuncuyu belirledi.
Hollanda çekirdek ekonomisi ivme kazanıyor
Olimpiyat Stadyumu’nda De Vrij, Hollanda futboluyla güçlü bağları olan birçok oyuncunun yer aldığı kadroya katılırken tanıdık yüzlerle karşılaşacak. Yunanistan’daki ilk sezonunda sekiz maçta üç gol atan forvet Cyriel Dessers’in yanı sıra, sözleşmesi bir yıl daha devam eden orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile de bir araya gelecek. De Vrij, Nerazzurri’deki parlak kariyeri boyunca üç Serie A şampiyonluğu, üç Coppa Italia kupası ve üç Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazanarak inanılmaz bir başarı geçmişini takıma katıyor.
- AFP
Sezon öncesi kamp, yeni transferi bekliyor
Geleneksel Yunan futbol devi, 2010 yılına kadar uzanan acı verici iç lig şampiyonluğu hasretine son vermek amacıyla yoğun bir yaz programı ile karşı karşıya. Neestrup’un takımı, önümüzdeki hafta Hollanda’da düzenlenecek sezon öncesi hazırlık kampı için yola çıkacak; bu seyahatin en önemli etkinliği ise Eredivisie’nin devlerinden Ajax ile oynanacak dostluk maçı olacak.
Ne yazık ki, uzun süredir devam eden kasık sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çekilmek zorunda kalan De Vrij, sağlık kontrolünü bir an önce tamamlayarak takıma katılmayı hedefliyor.