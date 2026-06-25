Inter ve Hollanda milli takımının savunma oyuncusu, Yunan devi kulübe sürpriz bir transferin eşiğinde

Geleneksel Yunan futbol devi, 2010 yılına kadar uzanan acı verici iç lig şampiyonluğu hasretine son vermek amacıyla yoğun bir yaz programı ile karşı karşıya. Neestrup’un takımı, önümüzdeki hafta Hollanda’da düzenlenecek sezon öncesi hazırlık kampı için yola çıkacak; bu seyahatin en önemli etkinliği ise Eredivisie’nin devlerinden Ajax ile oynanacak dostluk maçı olacak.

Ne yazık ki, uzun süredir devam eden kasık sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çekilmek zorunda kalan De Vrij, sağlık kontrolünü bir an önce tamamlayarak takıma katılmayı hedefliyor.