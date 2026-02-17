Inter teknik direktörü Christian Chivu, Juventus'a karşı tartışmalı galibiyette kırmızı kart gördükten sonra Pierre Kalulu'ya yönelik 'aptalca' ve 'kabul edilemez' saldırısı nedeniyle eleştirildi

Derby d'Italia'nın zehirli etkileri hafta ortası hazırlıklarına da sıçradı ve Juventus ile Inter arasındaki sözlü savaşın sona ereceğine dair hiçbir işaret yok. Spalletti, takımının Galatasaray ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi play-off maçına odaklanmalıydı, ancak Juventus teknik direktörü, rakip takımın yedek kulübesinin sınıf farkını ortaya koyan sözlerine yanıt vermek zorunda kaldı. Gerginlik, Inter'den Chivu'nun, Juve'nin 3-2'lik acı verici yenilgisinin ardından tünelde Kalulu'yu hakaret ettiği iddia edilen yorumlarına dayanıyor.

Hakemlerin tartışmalı kararlarıyla belirlenen mağlubiyetin acısını hala yaşayan Spalletti, eski Romanya milli oyuncunun yerde yatan bir oyuncuya tekme atmasına tepki gösterdi. Chivu'nun Kalulu'yu oyundan atıldığı için "aptal" olarak nitelendirdiği iddia ediliyor. Spalletti, bu yorumun defans oyuncusunun maruz kaldığı haksızlığı görmezden geldiğini düşünüyor.

"Chivu'nun Kalulu'ya aptal demesini beklemiyordum. İki büyük hata yaptıktan sonra aptal olarak nitelendiriliyor. Bu kabul edilemez, ya da belki de Inter oyuncularından da bahsetmeliyim..." Spalletti, Sky Sport'a böyle konuştu. Toskana argosunda kullanılan "bischero" kelimesi, Spalletti'nin hayal kırıklığının kişisel niteliğini vurguluyor. Spalletti, Nerazzurri teknik ekibinin tartışmalı galibiyetleri nedeniyle başkalarını eleştirmeden önce kendi takımına daha yakından bakması gerektiğini ima etti.