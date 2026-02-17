Getty/GOAL
Inter teknik direktörü Christian Chivu, Juventus'a karşı tartışmalı galibiyette kırmızı kart gördükten sonra Pierre Kalulu'ya yönelik 'aptalca' ve 'kabul edilemez' saldırısı nedeniyle eleştirildi
Spalletti hakarete öfkelendi
Derby d'Italia'nın zehirli etkileri hafta ortası hazırlıklarına da sıçradı ve Juventus ile Inter arasındaki sözlü savaşın sona ereceğine dair hiçbir işaret yok. Spalletti, takımının Galatasaray ile oynayacağı önemli Şampiyonlar Ligi play-off maçına odaklanmalıydı, ancak Juventus teknik direktörü, rakip takımın yedek kulübesinin sınıf farkını ortaya koyan sözlerine yanıt vermek zorunda kaldı. Gerginlik, Inter'den Chivu'nun, Juve'nin 3-2'lik acı verici yenilgisinin ardından tünelde Kalulu'yu hakaret ettiği iddia edilen yorumlarına dayanıyor.
Hakemlerin tartışmalı kararlarıyla belirlenen mağlubiyetin acısını hala yaşayan Spalletti, eski Romanya milli oyuncunun yerde yatan bir oyuncuya tekme atmasına tepki gösterdi. Chivu'nun Kalulu'yu oyundan atıldığı için "aptal" olarak nitelendirdiği iddia ediliyor. Spalletti, bu yorumun defans oyuncusunun maruz kaldığı haksızlığı görmezden geldiğini düşünüyor.
"Chivu'nun Kalulu'ya aptal demesini beklemiyordum. İki büyük hata yaptıktan sonra aptal olarak nitelendiriliyor. Bu kabul edilemez, ya da belki de Inter oyuncularından da bahsetmeliyim..." Spalletti, Sky Sport'a böyle konuştu. Toskana argosunda kullanılan "bischero" kelimesi, Spalletti'nin hayal kırıklığının kişisel niteliğini vurguluyor. Spalletti, Nerazzurri teknik ekibinin tartışmalı galibiyetleri nedeniyle başkalarını eleştirmeden önce kendi takımına daha yakından bakması gerektiğini ima etti.
Bastoni simülasyon skandalı
Bu olayların fitilini ateşleyen olay, San Siro'da 42. dakikada yaşandı ve uzmanlar bu anı şimdiden sezonun en büyük hakem hatalarından biri olarak nitelendiriyor. Juventus kendi sahasında üstünlüğünü korurken, Kalulu Bastoni ile yaşadığı bir olayın ardından ikinci sarı kartını gördü. Ancak, tekrarlar Fransız oyuncuyu haklı çıkardı ve Inter savunmacısıyla anlamlı bir teması olmadığını gösterdi. Bastoni'nin teatral düşüşü hakem Federico La Penna'yı ikna etti ve VAR protokolleri sarı kart suçlarına müdahaleyi kesinlikle yasakladığı için haksızlık devam etti.
Juventus, maçın yarısından fazlasını 10 kişi oynamak zorunda kaldı ve sonunda Piotr Zielinski'nin 90. dakikada attığı golle mağlup oldu. Sonuç ve bunun elde edilme şekli, Allianz Stadyumu'ndaki en üst düzey yetkilileri harekete geçirdi. Birlik gösterisi olarak, direktör Giorgio Chiellini ve CEO Damien Comolli, menajerlerini korumak ve hakemleri kınamak için maç sonrası medya görevlerini üstlendi.
Chiellini, "Olanlar kabul edilemez. Bu nedenle Luciano Spalletti değil, biz buradayız" diyerek kulübün karara karşı açık bir isyan halinde olduğunu açıkça belirtti. Comolli de bu görüşü destekleyerek, olayı ligin kendisi için bir leke olarak nitelendirdi. "Bu tamamen adaletsizdi. Juve üç puan kaybetti, ancak İtalyan futbolu daha da fazlasını kaybetti. İlk mesajımız taraftarlarımıza: Gördükleri için üzgünüm. Bu koşullar altında mücadele edemeyiz, kazanamayız ve oynayamayız."
Hakem atayıcı 'açık hata' olduğunu kabul etti
Serie A hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi, sessizliğini bozarak hakem ekibinin hatalı karar verdiğini doğruladı. Rocchi, Kalulu'nun faul yapmadığını kabul etti, ancak VAR'ın sistematik sınırlamalarına ve daha da önemlisi, bunları istismar eden oyunculara yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.
Rocchi, Ansa'ya verdiği demeçte, "La Penna'nın açıkça yanlış olan kararı ve VAR'ın bunu düzeltmek için kullanılamaması nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradık" diyerek Juventus'un şikayetlerini haklı buldu.
Ancak Rocchi özürle yetinmedi. İtalyan futbolunu saran simülasyon kültürünü sert bir şekilde eleştirdi ve oyuncuları haksız avantaj elde etmek için hakemleri kasten aldattıklarıyla suçladı. "La Penna çok utanıyor ve biz de ona sempati duyuyoruz, ancak size gerçeği söylemeliyim: Yanılan tek kişi o değil, çünkü açık bir simülasyon vardı" diye ekledi. "Bizi aldatmak için her şeyi deneyen bir ligde, uzun bir serinin sonuncusu. Bence birileri vicdanını sorgulamalı."
Moratti, 'hevesli' Bastoni'yi savunuyor
Hakemler ve Juventus oyunun etik kuralları konusunda öfkelenirken, Inter kampı Bastoni'yi çevreleyen eleştirileri saptırmaya çalıştı. Efsanevi eski Inter başkanı Massimo Moratti, oyuncuyu savunmak için harekete geçti. Bastoni'nin "hileci" olarak damgalandığı sosyal medyada bir tepki fırtınasıyla karşı karşıya kalan Moratti, bu dalışı alaycı bir manipülasyon olarak değil, rekabetçi bir coşku anı olarak yeniden çerçevelemeye çalıştı.
Moratti, Radio Anch'io Sport'a verdiği demeçte, "Simülasyonlar can sıkıcıdır... ama Bastoni'nin yaptığı simülasyon 'coşkulu' bir simülasyondu; rakibinin kolunun uzantısından inanılmaz bir sıçrama yaptı" dedi. Moratti, İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso'dan hoşgörü gösterilmesini rica ederek, kamuoyunda utanç duymanın yeterli bir ceza olduğunu öne sürdü.
