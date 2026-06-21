Inter-Roma, Ndicka için çekişme: transfer bedeli, finansal fair play ve De Vrij’in ayrılışı

Gazzetta dello Sport’a göre, Fildişili stoper, Inter’in en çok ilgisini çeken isim; çünkü Roma’nın onu Eintracht Frankfurt’tan bedelsiz transfer ettiği üç yıl boyunca Serie A’yı tanıyor; çünkü 27 yaşına yaklaşmasına rağmen hâlâ genç ama deneyimli; ve çünkü üçlü savunmada birden fazla pozisyonda görev alabilir.





Ndicka’nın adı, Bastoni’nin Barcelona’ya transferi somut bir hal aldığında onun olası yedeği olarak Inter ile anılmıştı; Real Madrid’in de bu oyuncuya ilgi göstermesiyle bu isim yeniden gündeme geldi. Inter’in Udinese’den Oumar Solet için de çalışmalarını sürdürdüğü göz önüne alındığında, Fildişili oyuncu, Panathinaikos ile sözleşme imzalamak üzere olan Stefan De Vrij’in yerine geçecek mükemmel bir alternatif olarak görülüyor.





Her şey önümüzdeki günlerde, Friedkin ailesinin kulübünün 60 milyon kar elde etmesi gereken 30 Hazirantarihine kadar netleşecek. La Rosea’nın yazdığına göre, Roma Ndicka’dan ayrılmak istemiyor, ancak yaklaşan Finansal Fair Play kuralları göz ardı edilemeyecek bir faktör. Oyuncunun değeri 40 milyon olarak tahmin ediliyor; bu rakamdan, oyuncuya ve ekibine ayrılacak yüzde düşülecek. Roma’nın takviminde kırmızı ile işaretlenmiş tarihe kalan saatler giderek azalırken, görüşmeler devam ediyor.