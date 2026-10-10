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CanlıBiletler
Pio Esposito Thuram InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Inter-Parma CANLI

Inter
Inter - Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Serie A'nın altıncı hafta maçını canlı takip edin

Serie A'da altıncı haftada Cristian Chivu'nun Inter'i, Meazza'da Alberto Gilardino'nun Parma'sını ağırlıyor. Gilardino, milli takım arası sırasında Carlos Cuesta'nın yerine göreve gelmesinin ardından dükler ekibinin başında ilk maçına çıkıyor. Inter, puan tablosunda liderlik koltuğunda Roma ile birlikte yer alarak yoluna devam ediyor; 13 puanlık bu performans 4 galibiyet ve 1 beraberliğin ürünü (bu beraberlik de yarın Como deplasmanında oynayacak Roma'ya karşı alınmıştı). Parma ise 4 puanda ve milli ara öncesinde, üç mağlubiyet ve bir beraberliğin ardından bu sezon ligdeki ilk galibiyetini Genoa karşısında almıştı. Bugün herkes saat 18.00'de San Siro'da sahada, maçı Bonacina yönetecek.


INTER-PARMA

GOLLER:

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    INTER-PARMA

    GOLLER:


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Tek. dir. Chivu.


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. Tek. dir. Gilardino.


    HAKEM: Bonacina

    SARI KARTLAR:

    KIRMIZI KARTLAR:



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Serie A
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