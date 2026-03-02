Goal.com
Inter Miami oyuncularının Orlando City maçındaki puanları: Lionel Messi ve Telasco Segovia, ikinci yarıda dört gol atarak geri dönüş galibiyetine katkıda bulundu

Sırtları duvara dayalı olan MLS Kupası şampiyonu, büyük bir tepki gösterdi.

Orlando'da Pazar gecesi Inter Miami için tam bir Jekyll ve Hyde gecesi oldu. İlk yarı, Los Angeles FC'ye 3-0 yenildikleri sezon açılış maçını anımsatan, düz ve kırılgan geçti. İkinci yarı ise elektrikliydi - Lionel Messi'nin önderliğinde 2-0'lık geriye düşüşü 4-2'lik bir galibiyete dönüştüren bir atak geldi.

Messi, boşluk bulduktan sonra uzak mesafeden attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Segovia, bu iki golün asistini yaptıktan sonra 85. dakikada kendisi de gol atarak takımını öne geçirdi. Kısa süre sonra Orlando City'nin orta saha oyuncusu Colin Guske kırmızı kart gördü ve Messi, ardından gelen serbest vuruşu gole çevirerek, neye uğradığını anlamayan Orlando City takımını etkili bir şekilde bitirdi.

Bu, Inter Miami için mükemmel bir performans değildi. Savunma, özellikle sallantılı bir ilk yarıdan sonra endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Dayne St. Clair ve German Berterame, iki büyük sezon dışı transfer, ikisi de zorlandı. Tüm yıldız gücüne rağmen, Miami kusurlu görünüyor. 

Ancak, geçen sezon olduğu gibi, bu düşüşler çok da önemli değil çünkü yükselişler çok yüksek. Bu, Inter Miami için mükemmel bir maç olmayabilir, ancak Inter Miami'nin bir anda zayıf bir takımdan durdurulamaz bir takıma dönüşerek çok ihtiyaç duyduğu üç puanı kazandığını gösteren mükemmel bir örnek oldu.

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (4/10):

    Orlando'nun açılış golünde elini uzattı ve muhtemelen bunu engellemeliydi. İkinci golde de daha iyisini yapabilirdi. Yeni kulübünde istediği başlangıcı yapamadı, ancak maç ilerledikçe daha iyiye gitti.

    Noah Allen (4/10):

    İlk yarı boyunca hız kazanmakta zorlandı. Inter Miami taktik değiştirince ikinci yarıya başlamak için oyundan alındı.

    Micael (5/10):

    İlk yarı boyunca savunmanın geri kalanıyla, özellikle Allen ile uyumlu görünmüyordu. Formasyon değişikliğinden sonra daha iyi oynadı.

    Maxi Falcon (5/10):

    Orlando'nun ikinci golüne biraz daha hızlı tepki verebilirdi. İlk 45 dakikada savunmada yeterince sağlam değildi, ancak Micael gibi ikinci yarıda çok daha iyi oynadı.

    Facundo Mura (6/10):

    Bazı anlarda iyi hücum pozisyonları yakaladı, ancak hiçbir zaman gerçek bir tehdit oluşturmadı.

    Orta saha

    Rodrigo de Paul (5/10):

    İlk golde kötü pas ve kötü savunma. Sık sık sinirlendi, bu da Messi'nin ona biraz sakinleşmesini söylemesine neden oldu.

    Yannick Bright (6/10):

    Havada topu yanlış değerlendirdiği korkutucu bir an yaşadı, ancak bunun dışında iyi bir performans sergiledi.

    Telasco Segovia (9/10):

    Miami'nin ilk iki golüne asist yaptı ve golcülerin çoğu işi yapmış olsa da, kesinlikle kendi payına düşeni yaptı. Kendi bitiriciliğinde hata yapmadı ve topu ağların arkasına göndererek maçı etkili bir şekilde bitirdi.

    Tadeo Allende (7/10):

    Messi onu her bulduğunda, tehlike yaratmayı başardı. Golcülerin gölgesinde kalmasına rağmen, sağ kanatta çok önemli işler yaptı.

    Saldırı

    Lionel Messi (9/10):

    Miami'nin sihirli bir anlara ihtiyacı olduğunda, bunu başka kim sağlayabilir ki? İlk golünü atmak için sadece yarım metre boşluk yeterliydi ve ardından ikinci golünü serbest vuruşla attı. Bitiriciliği ne kadar muhteşem olsa da, bunu onun yapması kimse için sürpriz olmadı.

    German Berterame (5/10):

    Miami'nin yaptığı neredeyse her şeyden tamamen uzak kaldı. Yine hücumdan kopuk olduğu için yeni ortamına uyum sağlamak için hala biraz zamana ihtiyacı olduğu açık.

    Yedekler ve Menajer

    Mateo Silvetti (7/10):

    Anında etki yaratan bir oyuncu. Oyuna girdikten sadece üç dakika sonra gol atarak Miami'yi tekrar oyuna soktu. Silvetti oyuna girdikten sonra takımın ne kadar iyi oynadığı yadsınamaz.

    Gonzalo Lujan (N/A):

    Maçın uzatma dakikalarında oyuna girerek maçı bitirmeye yöneldi.

    Javier Mascherano (7/10):

    İlk yarıda her şeyi yanlış yaptı ama ikinci yarıda her şeyi doğru yaptı. Takımını oyuna sokmak için gerekli ayarlamaları yaptığı için ona kredi verilmeli.

