Inter Miami oyuncularının Orlando City maçındaki puanları: Lionel Messi ve Telasco Segovia, ikinci yarıda dört gol atarak geri dönüş galibiyetine katkıda bulundu

Orlando'da Pazar gecesi Inter Miami için tam bir Jekyll ve Hyde gecesi oldu. İlk yarı, Los Angeles FC'ye 3-0 yenildikleri sezon açılış maçını anımsatan, düz ve kırılgan geçti. İkinci yarı ise elektrikliydi - Lionel Messi'nin önderliğinde 2-0'lık geriye düşüşü 4-2'lik bir galibiyete dönüştüren bir atak geldi.

Messi, boşluk bulduktan sonra uzak mesafeden attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Segovia, bu iki golün asistini yaptıktan sonra 85. dakikada kendisi de gol atarak takımını öne geçirdi. Kısa süre sonra Orlando City'nin orta saha oyuncusu Colin Guske kırmızı kart gördü ve Messi, ardından gelen serbest vuruşu gole çevirerek, neye uğradığını anlamayan Orlando City takımını etkili bir şekilde bitirdi.

Bu, Inter Miami için mükemmel bir performans değildi. Savunma, özellikle sallantılı bir ilk yarıdan sonra endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Dayne St. Clair ve German Berterame, iki büyük sezon dışı transfer, ikisi de zorlandı. Tüm yıldız gücüne rağmen, Miami kusurlu görünüyor.

Ancak, geçen sezon olduğu gibi, bu düşüşler çok da önemli değil çünkü yükselişler çok yüksek. Bu, Inter Miami için mükemmel bir maç olmayabilir, ancak Inter Miami'nin bir anda zayıf bir takımdan durdurulamaz bir takıma dönüşerek çok ihtiyaç duyduğu üç puanı kazandığını gösteren mükemmel bir örnek oldu.

GOAL, Inter&Co Stadyumu'ndaki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...x