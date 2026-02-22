Miami ilk yarıda zorlandı. Messi nadiren oyuna dahil oldu, sadece ara sıra topu dokundu. LAFC 38. dakikada genç oyuncu David Martinez'in güzel bir vuruşuyla hızlı bir kontra atakla öne geçti. Herons, Messi'nin ceza sahası dışından attığı şutun az farkla dışarı çıkmasıyla, devrenin sonlarına doğru fırsatlar yakaladı .

İkinci yarıda tempoyu artırdılar. Messi topa daha fazla sahip olmaya başladı. Tadeo Allende'nin oyuna girmesi kaliteyi biraz daha artırdı. Ancak net bir fırsat hiç gelmedi. LAFC ise ölümcül bir performans sergiledi. Bouanga, 73. dakikada savunmanın arkasına sızarak Dayne St. Clair'i geçip boş kaleye topu göndererek ikinci golü attı. 91. dakikada da rakibini geçip Nathan Ordaz'a milimetrik bir pas vererek üçüncü golün hazırlayıcısı oldu.

Miami için kötü bir maçtı. Topa daha fazla sahip olsalar da, bununla hiçbir şey yapamadılar. LAFC ise keskin ve etkiliydi. Herons'un başka bir vites bulacağı kesin. Ancak bu, şampiyonluk savunması için kötü bir başlangıçtı ve MLS Kupası'nın açık bir rakibinden gelen bir yumruk gibiydi.

GOAL, LA Coliseum'daki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...