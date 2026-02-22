Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2026
Inter Miami oyuncularının LAFC maçı puanları: Lionel Messi, şampiyonluk savunması sönük bir başlangıçla devam ederken sessiz kaldı

Lionel Messi etkili olamadı ve Inter Miami savunmada zayıf bir performans sergiledi ve sezonun ilk maçında LAFC'ye 3-0 yenildi. Herons maça hiçbir zaman giremedi ve ev sahibi takımın üç etkili kontra atağıyla mağlup oldu. Ev sahibi takım, bu yıl MLS Kupası'nda ciddi bir rakip olabileceğini gösterdi.

Miami ilk yarıda zorlandı. Messi nadiren oyuna dahil oldu, sadece ara sıra topu dokundu. LAFC 38. dakikada genç oyuncu David Martinez'in güzel bir vuruşuyla hızlı bir kontra atakla öne geçti. Herons, Messi'nin ceza sahası dışından attığı şutun az farkla dışarı çıkmasıyla, devrenin sonlarına doğru fırsatlar yakaladı .

İkinci yarıda tempoyu artırdılar. Messi topa daha fazla sahip olmaya başladı. Tadeo Allende'nin oyuna girmesi kaliteyi biraz daha artırdı. Ancak net bir fırsat hiç gelmedi. LAFC ise ölümcül bir performans sergiledi. Bouanga, 73. dakikada savunmanın arkasına sızarak Dayne St. Clair'i geçip boş kaleye topu göndererek ikinci golü attı. 91. dakikada da rakibini geçip Nathan Ordaz'a milimetrik bir pas vererek üçüncü golün hazırlayıcısı oldu.

Miami için kötü bir maçtı. Topa daha fazla sahip olsalar da, bununla hiçbir şey yapamadılar. LAFC ise keskin ve etkiliydi. Herons'un başka bir vites bulacağı kesin. Ancak bu, şampiyonluk savunması için kötü bir başlangıçtı ve MLS Kupası'nın açık bir rakibinden gelen bir yumruk gibiydi.

GOAL, LA Coliseum'daki Inter Miami oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dayne St. Clair (4/10):

    Maçın başında birkaç güzel kurtarış yaptı. Martinez'in golünde yapabileceği bir şey yoktu. İkinci golde Bouanga tarafından aptal durumuna düşürüldü, oyuna çok erken girdi.

    Ian Fray (5/10):

    İlk yarıda Bouanga'ya karşı oldukça zayıf bir performans sergiledi ve devre arasında oyundan alındı.

    Maxi Falcon (5/10):

    İlk yarıda gülünç bir sarı kart gördü ve her zamanki kaotik halini sürdürdü - pek bir etkisi olmadı.

    Micael (5/10):

    En iyi başlangıcı değildi. Birkaç kez yüksek çizgiyi kaybetti ve birkaç tackle kaçırdı.

    Noah Allen (6/10):

    Dörtlü savunmanın en iyisiydi. Martinez'i iyi kontrol etti - goldeki kısa bir hatası dışında.

    Orta saha

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Orta sahada biraz karışık bir performans sergiledi. Birkaç kez geçildiği zayıf anlar yaşadı, ancak son üçte birde etkiliydi.

    Yannick Bright (7/10):

    Mücadeleyi kazandı ve topu hareket halinde tuttu. Bu gece Miami'nin en iyi ikincioyuncusuydu.

    Lionel Messi (7/10):

    Cesur paslar yaptı, her türlü açıyı buldu ve az farkla dışarıya attı. Forvet hattıyla uyumu eksikti.

    Saldırı

    Mateo Silvetti (5/10):

    Gece boyunca on iki pas tamamladı ve forvet hattıyla pek bağlantısı yoktu.

    German Berterame (4/10):

    Oldukça zayıf bir ilk maç. Tek gerçek şansı olan pozisyonda topu dışarı attı.

    Telasco Segovia (5/10):

    Çok koştu ve topu oldukça fazla elinde tuttu, ancak bununla pek bir şey yapamadı.

    Yedekler ve Menajer

    Facundo Mura (5/10):

    Hızdan düşmüş görünüyordu ve Bouanga'yı iyi savunamadı.

    Tadeo Allende (5/10):

    Burada burada güzel dokunuşlar yaptı ve iyi bir çabası engellendi.

    Luis Suarez (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Javier Mascherano (4/10):

    İlk yarıda takımından pek bir performans alamadı. İkinci yarıda da pek iyi değildi. Sezona kötü bir başlangıç yaptı.

