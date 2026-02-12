Inter Miami, Lionel Messi'nin sakatlığını doğruladı, Porto Riko'daki Independiente del Valle maçını erteledi

Messi daha sonra Instagram hikayelerinde paylaştığı bir videoyla taraftarlara doğrudan seslendi ve Porto Riko'daki taraftarlardan özür diledi.

Messi, "Merhaba everyone, Porto Riko halkına, antrenmana ve maça katılacak olanlara selamlarımı göndermek istiyorum" dedi. "Ekvador'daki son maçta, biraz rahatsızlık hissederek erken çıkmak zorunda kaldım. Bu nedenle, organizatörler ve kulüp ile birlikte bu maçı ertelemek kararı aldık. Umarım maç yeniden planlanır, böylece yakında birbirimizi görebilir ve sizi ziyaret edebiliriz."

Messi, taraftarlara anlayışları için teşekkür ederek sözlerine devam etti.

"Desteğiniz ve sevginiz için gerçekten minnettarım," dedi. "Biletlerin satılmış olduğunu ve her şeyin organize edildiğini biliyorum, umarım yakında bunu gerçekleştirebiliriz. Herkese kocaman bir kucak dolusu sevgiler."