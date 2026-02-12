AFP
Inter Miami, Lionel Messi'nin sakatlığını doğruladı, Porto Riko'daki Independiente del Valle maçını erteledi
- Getty Images Sport
Porto Riko dostluk maçı ertelendi
Inter Miami, Porto Riko'da oynayacağı hazırlık maçı tarihinin, ilk olarak 13 Şubat Cuma günü olarak belirlenmişken, 26 Şubat Perşembe gününe ertelendiğini duyurdu. Bu değişiklik, Messi'nin sağlık durumuna ilişkin son gelişmelerin ardından yapıldı.
- AFP
Messi'ye sol hamstring gerginliği teşhisi konuldu
Kulüp ve Baptist Health tarafından yayınlanan resmi açıklamaya göre, Messi 11 Şubat Çarşamba günü sol hamstringinde meydana gelen kas gerginliği nedeniyle antrenmana katılmadı. Sakatlık, Inter Miami'nin Ekvador'da Barcelona SC ile oynadığı son maçta meydana geldi ve o günden bu yana devam ediyor. Ek tıbbi testler teşhisi doğruladı ve Messi'nin tam antrenmana dönüşü, önümüzdeki günlerdeki klinik ve fonksiyonel ilerlemesine bağlı olacak.
- Getty Images Sport
Messi taraftarlara mesaj gönderdi
Messi daha sonra Instagram hikayelerinde paylaştığı bir videoyla taraftarlara doğrudan seslendi ve Porto Riko'daki taraftarlardan özür diledi.
Messi, "Merhaba everyone, Porto Riko halkına, antrenmana ve maça katılacak olanlara selamlarımı göndermek istiyorum" dedi. "Ekvador'daki son maçta, biraz rahatsızlık hissederek erken çıkmak zorunda kaldım. Bu nedenle, organizatörler ve kulüp ile birlikte bu maçı ertelemek kararı aldık. Umarım maç yeniden planlanır, böylece yakında birbirimizi görebilir ve sizi ziyaret edebiliriz."
Messi, taraftarlara anlayışları için teşekkür ederek sözlerine devam etti.
"Desteğiniz ve sevginiz için gerçekten minnettarım," dedi. "Biletlerin satılmış olduğunu ve her şeyin organize edildiğini biliyorum, umarım yakında bunu gerçekleştirebiliriz. Herkese kocaman bir kucak dolusu sevgiler."
- Getty Images Sport
Inter Miami için bundan sonra ne olacak?
Herons, 21 Şubat'ta LAFC ile oynayacağı maçla sezonun ilk maçına çıkacak ve kadrosuna German Berterame gibi yeni yıldızları katarak yeni bir dönemde şampiyonluk unvanını korumaya başlayacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam