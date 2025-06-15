Cavalier SC v Inter Miami CF - 2025 Concacaf Champions CupGetty Images Sport
Uğur Aktan

Inter Miami’de sürpriz beraberlik sonrasında Messi ültimatomu!

L. MessiJ. MascheranoInter Miami CFAl Ahly SC - Inter Miami CFAl Ahly SCDünya Kupası Şampiyonası

Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, Al-Ahly beraberliği sonrasında dikkati çeken açıklamalar yaptı.

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  • Inter Miami, Al-Ahly ile CWC açılış maçında berabere kaldı
  • Mascherano, Herons'a Messi'ye yardımcı olmalarını söyledi
  • Arjantinli, takımı adına en çok gole yaklaşan isim oldu
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