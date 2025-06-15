Inter Miami’de sürpriz beraberlik sonrasında Messi ültimatomu!

Getty Images SportUğur AktanInter Miami’de sürpriz beraberlik sonrasında Messi ültimatomu!L. MessiJ. MascheranoInter Miami CFAl Ahly SC - Inter Miami CFAl Ahly SCDünya Kupası ŞampiyonasıInter Miami teknik direktörü Javier Mascherano, Al-Ahly beraberliği sonrasında dikkati çeken açıklamalar yaptı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorInter Miami, Al-Ahly ile CWC açılış maçında berabere kaldıMascherano, Herons'a Messi'ye yardımcı olmalarını söylediArjantinli, takımı adına en çok gole yaklaşan isim olduWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱