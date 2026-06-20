Inter Miami, Casemiro transferi tamamlandı

1992 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, son üç sezonu Manchester United formasıyla geçirdi ve bu kulüple olan sözleşmesi sona erdi. Casemiro’nun kariyerinde özellikle 2015’ten 2022’ye kadar Real Madrid’de geçirdiği dönem öne çıkıyor; en önemli başarılarından sadece birkaçını saymak gerekirse, bu dönemde 5 Şampiyonlar Ligi ve 3 İspanya şampiyonluğu kazandı.