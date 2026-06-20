Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Inter Miami, Casemiro’yu yeni orta saha oyuncusu olarak kadrosuna katmak için anlaşmayı tamamladı. İlgili tüm taraflarla sözlü anlaşma sağlandı ve tüm resmi işlemler halledildi; şimdi Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini imzalaması ve transferin duyurulması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, Messi ile birlikte oynayacağı MLS’de geleceğini sürdürecek.
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Inter Miami, Casemiro transferi tamamlandı
1992 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, son üç sezonu Manchester United formasıyla geçirdi ve bu kulüple olan sözleşmesi sona erdi. Casemiro’nun kariyerinde özellikle 2015’ten 2022’ye kadar Real Madrid’de geçirdiği dönem öne çıkıyor; en önemli başarılarından sadece birkaçını saymak gerekirse, bu dönemde 5 Şampiyonlar Ligi ve 3 İspanya şampiyonluğu kazandı.