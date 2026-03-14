San Siro'da, Inter'in evinde Atalanta'nın attığı beraberlik golü nedeniyle büyük tartışmalar yaşandı; bu sonuç, şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirebilir: Mercek altına alınan olay, Sulemana ile Dumfries arasındaki temasın Ganalı oyuncunun şut çekmesine yol açması ve Sommer'in kurtarışının ardından Krstovic'in topu ağlara göndermesiydi.
Inter, Krstovic'in golünde Sulemana ile Dumfries arasındaki temasa tepki gösterdi. Marelli: "Gol geçerli"
GERÇEK
Her şey 82. dakikada oluyor: Zappacosta, Karadağlı oyuncuya derin bir pas atıyor; o da Sulemana'nın içeriye girmesini bekleyerek topu arkasına uzatıyor, ancak Sulemana, Dumfries'e göre oldukça geride kalıyor. İkili çarpışır, Ganalı oyuncu Hollandalı oyuncunun sırtına elini koyar, belki de iki oyuncunun sağ ayakları arasında hafif bir temas bile olur, ancak Dumfries kayar ve topu rakibe kaptırır. Rakip oyuncu şutunu çeker, Sommer topu çelir ve Krstovic golü atar. Manganiello düdük çalmak ister gibi görünür, ancak müdahaleyi cezalandırmaz.
PROTESTOLAR
Inter oyuncuları Manganiello'ya hemen şiddetle itiraz ederken, hakem ise topun kaleye girdiği anda orta sahayı işaret ediyor. Dumfries yüzünü elleriyle kapattı ve inanamadı. Gariglio ve Chiffi'nin VAR odasındaki incelemesi çok uzun sürdü ve oyun 3 dakikadan fazla bir süre sonra yeniden başladı. En çok itiraz eden Chivu oldu: Inter'in teknik direktörü önce sarı kart gördü, ardından golün geçerli sayılmasıyla kırmızı kart gördü ve "Faul vardı!" diye bağırarak sahadan çıktı.
MARELLI'NİN YORUMU
Luca Marelli'ninDAZN'a yaptığı yorum şöyle: "Tartışılacak pek bir şey olmayan bir olay. Gol, Sulemana ile Dumfries arasında düdük çalınmayan bir temastan doğdu; Manganiello oyunu akışına bırakarak çok iyi bir karar verdi. Alçak temas yok, yüksek temas ise Dumfries'in sırtına konulan bir el, ancak faul değil.Dumfries yere düşüyor gibi görünüyor, gol kesinlikle geçerli."