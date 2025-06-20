Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport
İdil Erin Tetik

Inter'in savunmacısı, PSG taraftarını dövmekle tehdit etti

InterF. AcerbiB. BarcolaParis Saint-GermainDünya Kupası ŞampiyonasıSerie A

Francesco Acerbi, Şampiyonlar Ligi finalinde Bradley Barcola ile girdiği düello sonrası Paris Saint-Germain taraftarının alaylarına kızdı.

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  • PSG taraftarı, Acerbi'ye sataştı
  • Olay, Seattle'daki Inter taraftar buluşmasında gerçekleşti
  • Acerbi alaycı sözlerden rahatsız oldu
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