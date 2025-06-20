Inter'in savunmacısı, PSG taraftarını dövmekle tehdit etti

Getty Images Sportİdil Erin TetikInter'in savunmacısı, PSG taraftarını dövmekle tehdit ettiInterF. AcerbiB. BarcolaParis Saint-GermainDünya Kupası ŞampiyonasıSerie AFrancesco Acerbi, Şampiyonlar Ligi finalinde Bradley Barcola ile girdiği düello sonrası Paris Saint-Germain taraftarının alaylarına kızdı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaPSG taraftarı, Acerbi'ye sataştıOlay, Seattle'daki Inter taraftar buluşmasında gerçekleştiAcerbi alaycı sözlerden rahatsız olduWhatsApp'ta GOAL'u takip et! 🟢📱