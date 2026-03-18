Inter'in Gençlik Ligi'ndeki rüyası sona erdi: Benfica 3-2 kazandı ve Final 4'e yükseldi

Inter maça güçlü başladı ancak skoru açan Benfica oldu; İtalyan orta saha oyuncusu Coletta, savunmanın kararsızlığından yararlanarak kafayla Taho'yu mağlup etti. İkinci yarıda, Nerazzurri'nin en iyi anında Freitas, Umeh'in ortasında yine kafayla skoru 2-0'a getirdi. Carboni oyuncu değişikliklerine başvurur ve oyuna yeni giren Zouin, sahaya çıktıktan 60 saniye geçmeden skoru 2-1'e getirir. Inter, beraberliği yakalamak için dengeden düşer ve Benfica, Banjaqui'nin Taho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı cömert asistin ardından Francisco Silva'nın boş kaleye attığı golle kontratakta cezalandırır. Her şey bitti mi? Hayır, çünkü uzatmalarda El Mahboubi'nin serbest vuruşun ardından attığı kafa golü Inter'i 3-2 öne geçirdi ve penaltılara bir gol uzaklıkta bıraktı, ancak Benfica 96. dakikaya kadar direndi ve sonuç Nerazzurri'yi elenmeye mahkum etti.