Inter'in 2025/2026 Gençlik Ligi serüveni acı bir mağlubiyetle sona erdi. Benito Carbone'nin gençleri, çeyrek finalde evlerinde, genel olarak başa çıkılabilir bir rakip olan Benfica'ya 3-2 yenilerek elendi; bu maçta, elenmelerinde belirleyici olan bazı olaylar yaşandı. Nerazzurrini, playofflarda Köln ve son 16 turunda Betis Sevilla karşısında başardıkları son dakikada muhteşem geri dönüşü bu kez gerçekleştiremedi. Eski Roma oyuncusu Coletta (golcü) ve takım arkadaşlarının oluşturduğu kale, 96. dakikaya kadar direndi ve Portekiz ekibi, Lozan'da oynanacak turnuvanın Final 4'üne yükseldi.
Inter'in Gençlik Ligi'ndeki rüyası sona erdi: Benfica 3-2 kazandı ve Final 4'e yükseldi
Inter maça güçlü başladı ancak skoru açan Benfica oldu; İtalyan orta saha oyuncusu Coletta, savunmanın kararsızlığından yararlanarak kafayla Taho'yu mağlup etti. İkinci yarıda, Nerazzurri'nin en iyi anında Freitas, Umeh'in ortasında yine kafayla skoru 2-0'a getirdi. Carboni oyuncu değişikliklerine başvurur ve oyuna yeni giren Zouin, sahaya çıktıktan 60 saniye geçmeden skoru 2-1'e getirir. Inter, beraberliği yakalamak için dengeden düşer ve Benfica, Banjaqui'nin Taho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı cömert asistin ardından Francisco Silva'nın boş kaleye attığı golle kontratakta cezalandırır. Her şey bitti mi? Hayır, çünkü uzatmalarda El Mahboubi'nin serbest vuruşun ardından attığı kafa golü Inter'i 3-2 öne geçirdi ve penaltılara bir gol uzaklıkta bıraktı, ancak Benfica 96. dakikaya kadar direndi ve sonuç Nerazzurri'yi elenmeye mahkum etti.
MAÇ SONUÇLARI
INTER-BENFICA 2-3
GOLCÜLER: 26' Coletta, 58' Freitas, 61' Zouin, 77' Francisco Silva, 88' El Mahboubi
INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Ballo; Zarate (81' La Torre), Cerpelletti, Venturini (61' Zouin); Mancuso (61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (87' Kukulis). Teknik Direktör: Carbone
BENFICA (4-3-3): Ferreira; Neto, R. Silva, Oliveira, Banjaqui (92' Soares); Freitas, Quintas, Figueiredo (74' Fernandes); Umeh (92' Parente), Cabral (55' F. Silva), Coletta (74' Neves). Teknik direktör: Vitor Vinha
Hakem: Derevinskyi (Ukrayna)
Sarı kart: Cerpelletti, Taho, Cabral, F. Silva, Quintas
Kırmızı kart: -