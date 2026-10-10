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FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Inter için her şey çok kolay: Parma karşısında tartışmasız 3-0

Inter - Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
Serie A

Serie A'nın altıncı haftasında Inter-Parma 3-0

Serie A'nın altıncı haftasında Cristian Chivu yönetimindeki Inter, Meazza'da Alberto Gilardino'nun Parma'sını 3-0 mağlup etti. Gilardino, milli takım arasındaki süreçte Carlos Cuesta'nın yerine göreve gelmesinin ardından Parma kulübesindeki ilk maçına çıktı. Inter, puanını 16'ya yükselterek yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve şimdilik Roma ile Lazio'nun 3 puan önüne geçti (bu iki ekip Como ve Monza ile oynayacak). Parma ise 4 puanda kaldı.


San Siro'daki maç 31 dakika sürdü. İtalya şampiyonunun üç golü bulması için bu süre yeterli oldu: 13. dakikada Sucic perdeyi açtı ve Corvi'nin hatasını değerlendirdi, 18. dakikada Calhanoglu penaltıdan farkı ikiye çıkardı (Esposito'ya yapılan faul sonrası VAR incelemesiyle penaltı verildi), 31. dakikada ise Thuram, Mkhitaryan'ın asistinde sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı.

İkinci yarıda Inter enerjisini kontrol etti ve tempoyu fazla yükseltmedi. Oyuncu değişiklikleri arasında İngiliz oyuncu Spence de Inter formasıyla ilk maçına çıktı.


INTER-PARMA 3-0

GOLLER: 13. dk. Sucic (I), 18. dk. pen. Calhanoglu (I), 31. dk. Thuram (I)

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    90' - Lautaro, orta sahadan aşırtma bir vuruşla jeneriklik bir gol deniyor ama hedefi tutturamıyor ve top auta gidiyor

    86' - Romero topu çok iyi kontrol edip devam ediyor, ardından sol ayağıyla vuruyor ancak top dışarı gidiyor

    83' - Yine 10 numara, bu kez kafayla: top üstten auta gidiyor

    80' - Lautaro Martinez topu kontrol edip vuruyor, top Corvi'nin sağından zayıf bir şekilde auta çıkıyor

    74' - Romero'nun sert sol ayağıyla vuruşu üstten auta gidiyor

    70' - Mkhitaryan röveşata deniyor, top dışarı gidiyor

    55' - Parma, Troilo'nun kafa vuruşuyla etkili olmaya çalışıyor ancak top farkla üstten auta gidiyor

    48' - İkinci yarı Esposito'nun fırsatıyla başlıyor, Corvi ise ayaklarıyla yaptığı içgüdüsel kurtarışla gole izin vermiyor

    31' - Mkhitaryan'ın asistinde Thuram, uzak köşeye yaptığı yerden sağ ayak vuruşuyla golü atıyor

    18' - Calhanoglu penaltıdan ağları havalandırarak Inter'in ikinci golünü atıyor

    17' - Diego Carlos'un Parma ceza sahasında Esposito'ya kontrolsüz müdahalesi sonrası Bonacina, VAR uyarısıyla monitöre gidip pozisyonu izliyor ve penaltıyı veriyor

    13' - Corvi'nin kale vuruşundaki hatasını değerlendiren Sucic, maçın gol perdesini açıyor

    8' - YineTouré, sağ ayağıyla yaptığı falsolu vuruşta Inter kalesinin direk birleşimini kıl payı kaçırıyor

    6 - Touré'nin ceza sahası dışından şutundaMartinez topu yerde rahat kontrol ediyor

    4' - Diouf'un sağ kanattaki aksiyonunun ardından top Dimarco'ya geliyor, o da sol ayağıyla zayıf bir vuruş yapıyor ve top Corvi'nin kucağında kalıyor

  • RESMÎ KADROLAR VE MAÇ RAPORU

    INTER-PARMA 3-0

    GOLLER: 13. dakikada Sucic (I), 18. dakikada penaltıdan Calhanoglu (I), 31. dakikada Thuram (I)


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf (74' Spence), Sucic, Calhanoglu (61' Stankovic), Mkhitaryan, Dimarco (73' Luis Henrique); Esposito (61' Bonny), Thuram (61' Lautaro). Teknik direktör: Cristian Chivu


    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni (78' Britschgi), Keita, Sierro (62' Bernabé), Valeri; Touré (84' Frigan), Fabbian (62' Lontani); Elphege (62' Romero). Teknik direktör: Alberto Gilardino



    HAKEM: Bonacina

    SARI KARTLAR: -

    KIRMIZI KARTLAR: -



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