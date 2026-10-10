Inter için her şey çok kolay: Parma karşısında tartışmasız 3-0

Serie A'nın altıncı haftasında Cristian Chivu yönetimindeki Inter, Meazza'da Alberto Gilardino'nun Parma'sını 3-0 mağlup etti. Gilardino, milli takım arasındaki süreçte Carlos Cuesta'nın yerine göreve gelmesinin ardından Parma kulübesindeki ilk maçına çıktı. Inter, puanını 16'ya yükselterek yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve şimdilik Roma ile Lazio'nun 3 puan önüne geçti (bu iki ekip Como ve Monza ile oynayacak). Parma ise 4 puanda kaldı.





San Siro'daki maç 31 dakika sürdü. İtalya şampiyonunun üç golü bulması için bu süre yeterli oldu: 13. dakikada Sucic perdeyi açtı ve Corvi'nin hatasını değerlendirdi, 18. dakikada Calhanoglu penaltıdan farkı ikiye çıkardı (Esposito'ya yapılan faul sonrası VAR incelemesiyle penaltı verildi), 31. dakikada ise Thuram, Mkhitaryan'ın asistinde sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı.

İkinci yarıda Inter enerjisini kontrol etti ve tempoyu fazla yükseltmedi. Oyuncu değişiklikleri arasında İngiliz oyuncu Spence de Inter formasıyla ilk maçına çıktı.





INTER-PARMA 3-0

GOLLER: 13. dk. Sucic (I), 18. dk. pen. Calhanoglu (I), 31. dk. Thuram (I)