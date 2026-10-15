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Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Inter'e Lautaro Martinez'den kötü haber: Sol uyluk fleksör kaslarında rahatsızlık

L. Martinez
Inter
Serie A

Inter'in 10 numarası sakatlandı

Inter tarafından yayımlanan resmî sağlık raporunda şu ifadeler yer aldı: "Lautaro Martinez bugün Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde klinik muayene ve cihazla yapılan tetkiklerden geçti. Tetkiklerde sol uyluğunun fleksör kaslarında zorlanma tespit edildi."


Arjantinli forvetin durumu, iyileşme süresinin ne kadar olabileceğini daha iyi anlamak için önümüzdeki günlerde değerlendirilecek. Lautaro, geçmişte çok hızlı iyileşmesiyle dikkat çekmişti. Inter'e duyduğu güçlü aidiyet, kaptanlık sorumluluğu ve kazanıp ön planda olma arzusu da bunda etkili olmuştu.

  • Uzatma süreleri

    Lautaro'nunki gibi bir sakatlıkta iyileşme süresi iki ila üç hafta arasında değişiyor. Bu nedenle Toro'nun 31 Ekim'deki Milan derbisine yetişmeye çalışması ihtimal dışı değil. Ancak Lautaro'nun daha uzun süre sahalardan uzak kalması da mümkün. Bu durumda Inter'in kasım ayındaki millî takım arasına kadar oynayacağı tüm maçları kaçıracak.


    Inter'in bir sonraki millî takım arasından önce oynayacağı tüm maçlar:

    Bologna-Inter 17 Ekim Cumartesi, Inter-Shakhtar 21 Ekim Çarşamba, Inter-Fiorentina 25 Ekim Pazar, Venezia-Inter 28 Ekim Çarşamba, Milan-Inter 31 Ekim Cumartesi, Feyenoord-Inter 3 Kasım Salı, Inter-Como 8 Kasım Pazar.

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