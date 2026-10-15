Lautaro'nunki gibi bir sakatlıkta iyileşme süresi iki ila üç hafta arasında değişiyor. Bu nedenle Toro'nun 31 Ekim'deki Milan derbisine yetişmeye çalışması ihtimal dışı değil. Ancak Lautaro'nun daha uzun süre sahalardan uzak kalması da mümkün. Bu durumda Inter'in kasım ayındaki millî takım arasına kadar oynayacağı tüm maçları kaçıracak.





Inter'in bir sonraki millî takım arasından önce oynayacağı tüm maçlar:

Bologna-Inter 17 Ekim Cumartesi, Inter-Shakhtar 21 Ekim Çarşamba, Inter-Fiorentina 25 Ekim Pazar, Venezia-Inter 28 Ekim Çarşamba, Milan-Inter 31 Ekim Cumartesi, Feyenoord-Inter 3 Kasım Salı, Inter-Como 8 Kasım Pazar.