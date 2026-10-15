Inter tarafından yayımlanan resmî sağlık raporunda şu ifadeler yer aldı: "Lautaro Martinez bugün Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde klinik muayene ve cihazla yapılan tetkiklerden geçti. Tetkiklerde sol uyluğunun fleksör kaslarında zorlanma tespit edildi."
Arjantinli forvetin durumu, iyileşme süresinin ne kadar olabileceğini daha iyi anlamak için önümüzdeki günlerde değerlendirilecek. Lautaro, geçmişte çok hızlı iyileşmesiyle dikkat çekmişti. Inter'e duyduğu güçlü aidiyet, kaptanlık sorumluluğu ve kazanıp ön planda olma arzusu da bunda etkili olmuştu.