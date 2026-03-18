Inter'den Lautaro: "Burada mutluyum, ne zaman olacağını bilmiyorum ama Racing'e dönmeyi hayal ediyorum"

Arjantinli forvet, kendisine fırsat veren kulübün radyosuna konuştu.

Lautaro Martinez geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında içini döktü.

Inter'in Arjantinli forveti, kendisini futbola kazandıran kulübün resmi radyosu Racing Radio'ya şunları söyledi: "Racing'e dönmek gelecekteki hayallerimden biri, beni destekleyen eşimi ikna etmeye çalışıyorum. Tabii ki bu birçok şeye bağlı, hem ailevi durumuma hem de fiziksel kondisyonuma. Hayalim, en az bir yıl için Racing'de oynamak, ne zaman olacağını bilmiyorum."

"Inter ile hala 3 yıllık sözleşmem var ve uzun süre üst düzey futbolda kalmak isterim, çünkü kendimi iyi hissediyorum ve hala yeterince gencim. Ama gelecekte Racing'e dönmek isterim, böylece çocuklarımın da Racing taraftarlarının bana duyduğu sevgiyi anlamalarını sağlamak için."

  • BOĞA VE PRENS

    "Diego Alberto Milito (her iki takımın da eski forveti ve şu anki Arjantin kulübünün başkanı) ile her hafta konuşuyorum; kariyerimin başlangıcında bile her zaman yanımda ve bana destek oldu. Sık sık görüşüyoruz, son sakatlığımdan sonra da bana mesaj attı. Racing'in iyi gitmemesi konusunu da konuştuk, ama ona kulübe destek mesajı gönderdim."

    "Bir gün, milli takımın çağrısına cevap vermek için Arjantin'e döndüğümde, hemen Tita'ya (Racing'in antrenman merkezi, ed.) gittim; orada kardeşimin bir arkadaşı yedek takımda oynuyordu. Racing'in teknik direktörü Costas ile karşılaştım ve bana Dünya Kupası'ndan sonra gelecek yıl buraya dönmemi söyledi. Racing'e dönme isteği, orada yaşadığım anlar nedeniyle içimde her zaman var, çünkü bugün yaptığım şeyi yapmamı onlar sağladı. Yaptığım fedakarlıkların yanı sıra, bana çok yardımcı oldular."

  • NE SAYILAR

    Arjantin'de 62 maçta 27 gol attıktan sonra 2018 yaz transfer döneminde Racing Club de Avellaneda'dan 25 milyon avroya Inter'e transfer olan Lautaro, İtalya'daki sekizinci sezonunda şu ana kadar Nerazzurri formasıyla 370 maçta 171 gol attı. Bu süre zarfında 2 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı

    Roberto Boninsegna ile birlikte, Alessandro Altobelli (209 gol) ve Giuseppe Meazza'nın(284 gol) ardından takım tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu.

