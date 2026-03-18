Inter'den Lautaro: "Burada mutluyum, ne zaman olacağını bilmiyorum ama Racing'e dönmeyi hayal ediyorum"

Lautaro Martinez geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında içini döktü.

Inter'in Arjantinli forveti, kendisini futbola kazandıran kulübün resmi radyosu Racing Radio'ya şunları söyledi: "Racing'e dönmek gelecekteki hayallerimden biri, beni destekleyen eşimi ikna etmeye çalışıyorum. Tabii ki bu birçok şeye bağlı, hem ailevi durumuma hem de fiziksel kondisyonuma. Hayalim, en az bir yıl için Racing'de oynamak, ne zaman olacağını bilmiyorum."

"Inter ile hala 3 yıllık sözleşmem var ve uzun süre üst düzey futbolda kalmak isterim, çünkü kendimi iyi hissediyorum ve hala yeterince gencim. Ama gelecekte Racing'e dönmek isterim, böylece çocuklarımın da Racing taraftarlarının bana duyduğu sevgiyi anlamalarını sağlamak için."