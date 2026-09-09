Inter’de sağlık ekibinin Federico Dimarco için çalışmaları sürüyor; oyuncu sol dizindeki hafif burkulmayla uğraşıyor. Interli kanat oyuncusu, tam da bu sakatlık nedeniyle Madrid deplasmanında forma giymedi ve özel bir tedavi ile toparlanma programı uyguluyor.





Ancak durumun çok kısa sürede çözülmesi beklenmiyor. La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, Dimarco’nun pazartesi günü oynanacak Udinese lig maçını da kaçırmak zorunda kalabileceği yönünde bir kanaat var. Bu tercih, her şeyden önce ihtiyattan kaynaklanıyor; amaç risk almamak ve oyuncunun yeniden kadroya dönmeden önce tamamen iyileşmesini sağlamak.



