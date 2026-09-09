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Dimarco InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter'de Dimarco ve Spence'in Udinese maçını da kaçırması bekleniyor: hedefte Roma ile oynanacak karşılaşma var

Inter
F. Dimarco
D. Spence
Serie A

Interli kanat oyuncusunun durumu: sakatlığı nedeniyle Madrid'de yoktu

Inter’de sağlık ekibinin Federico Dimarco için çalışmaları sürüyor; oyuncu sol dizindeki hafif burkulmayla uğraşıyor. Interli kanat oyuncusu, tam da bu sakatlık nedeniyle Madrid deplasmanında forma giymedi ve özel bir tedavi ile toparlanma programı uyguluyor.


Ancak durumun çok kısa sürede çözülmesi beklenmiyor. La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre, Dimarco’nun pazartesi günü oynanacak Udinese lig maçını da kaçırmak zorunda kalabileceği yönünde bir kanaat var. Bu tercih, her şeyden önce ihtiyattan kaynaklanıyor; amaç risk almamak ve oyuncunun yeniden kadroya dönmeden önce tamamen iyileşmesini sağlamak.


  • Dimarco: hedefte Roma

    Böylece dönüş, doğrudan bir sonraki lig haftasına sarkabilir. Inter forması giyen kanat oyuncusunun hedefinde, 19 Ekim Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumu'nda Roma'ya karşı oynanacak mücadele var; Inter, öne çıkan bu karşılaşmaya tüm kilit oyuncuları hazır şekilde çıkmak istiyor. Dizinin tedavilere vereceği yanıtı değerlendirmek ve takımla çalışmalara dönüş için koşulların oluşup oluşmadığını anlamak adına önümüzdeki günler belirleyici olacak.

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  • SPENCE: SON DURUM

    Djed Spence için de hedef aynı. Inter'in yeni transferi hâlâ takımla ilk kez maç kadrosuna alınmayı bekliyor ve nihayet takım rotasyonuna girebilmek için fiziksel sorunlarını tamamen atlatmayı hedefliyor. Dolayısıyla onun için de Olimpico'da Roma'ya karşı oynanacak maç, en azından ilk kez kadroya girme fırsatı olabilir.


    Her ikisi için de anahtar kelime temkin olmaya devam ediyor: teknik ve sağlık ekibi, nüksetmeleri önlemek ve oyuncuları ancak tamamen iyileştiklerinde sahalara döndürmek konusunda kararlı olduğundan, hiçbir şekilde acele edilmeyecek.


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