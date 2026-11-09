24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Pio Esposito InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Inter'de Appiano'dan ayrılan milli futbolcular kaç kişi ve programları neler?

Inter
Serie A

Mancini'nin kadroya çağırdığı Interli oyuncu sayısı dört.

Gelecek maçlar
ATA

ATA

Serie A

22 Kas 2026

INT

INT

Bu millî maç arasında kendi millî takımlarında görev alan 13 Inter oyuncusu var. Inter'in resmî internet sitesinde yer aldığı üzere, oyuncuların isimleri ve yer alacakları maçlar şöyle:

İTALYA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito

İtalya-Fransa, 12 Kasım Perşembe saat 20.45, UEFA Uluslar Ligi | Milano

Belçika-İtalya, 15 Kasım Pazar saat 20.45, UEFA Uluslar Ligi | Brüksel

  • BREZİLYA

    Carlos Augusto

    Brezilya-Japonya, 14 Kasım Cumartesi saat 11.15 (yerel saatle 18.15) - Hazırlık maçı | Singapur

    Singapur-Brezilya, 17 Kasım Salı saat 11.00 (yerel saatle 18.00) - Hazırlık maçı | Singapur

    HIRVATİSTAN

    Petar Sucic

    İngiltere-Hırvatistan, 12 Kasım Perşembe saat 20.45 (yerel saatle 19.45) - UEFA Uluslar Ligi | Londra

    Hırvatistan-Çekya, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Osijek

    FRANSA

    Andy Diouf, Marcus Thuram

    İtalya-Fransa, 12 Kasım Perşembe saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Milano

    Fransa-Türkiye, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Bordeaux

    İNGİLTERE

    Djed Spence

    İngiltere-Hırvatistan, 12 Kasım Perşembe saat 20.45 (yerel saatle 19.45) - UEFA Uluslar Ligi | Londra

    İspanya-İngiltere, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Madrid

    POLONYA

    Piotr Zielinski

    Romanya-Polonya, 14 Kasım Cumartesi saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Bükreş

    Polonya-İsveç, 17 Kasım Salı saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Wroclaw

    SIRBİSTAN

    Aleksandar Stankovic

    Sırbistan-Almanya, 13 Kasım Cuma saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Belgrad

    Yunanistan-Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Volos

    İSVİÇRE

    Manuel Akanji

    Slovenya-İsviçre, 13 Kasım Cuma saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Maribor

    İsviçre-İskoçya, 16 Kasım Pazartesi saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | St. Gallen

    TÜRKİYE

    Hakan Calhanoglu

    Türkiye-Belçika, 12 Kasım Perşembe saat 18.00 (yerel saatle 20.00) - UEFA Uluslar Ligi | İzmir

    Fransa-Türkiye, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Bordeaux

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
ATA

ATA

Serie A

22 Kas 2026

INT

INT