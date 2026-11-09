BREZİLYA
Carlos Augusto
Brezilya-Japonya, 14 Kasım Cumartesi saat 11.15 (yerel saatle 18.15) - Hazırlık maçı | Singapur
Singapur-Brezilya, 17 Kasım Salı saat 11.00 (yerel saatle 18.00) - Hazırlık maçı | Singapur
HIRVATİSTAN
Petar Sucic
İngiltere-Hırvatistan, 12 Kasım Perşembe saat 20.45 (yerel saatle 19.45) - UEFA Uluslar Ligi | Londra
Hırvatistan-Çekya, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Osijek
FRANSA
Andy Diouf, Marcus Thuram
İtalya-Fransa, 12 Kasım Perşembe saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Milano
Fransa-Türkiye, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Bordeaux
İNGİLTERE
Djed Spence
İngiltere-Hırvatistan, 12 Kasım Perşembe saat 20.45 (yerel saatle 19.45) - UEFA Uluslar Ligi | Londra
İspanya-İngiltere, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Madrid
POLONYA
Piotr Zielinski
Romanya-Polonya, 14 Kasım Cumartesi saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Bükreş
Polonya-İsveç, 17 Kasım Salı saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Wroclaw
SIRBİSTAN
Aleksandar Stankovic
Sırbistan-Almanya, 13 Kasım Cuma saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Belgrad
Yunanistan-Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Volos
İSVİÇRE
Manuel Akanji
Slovenya-İsviçre, 13 Kasım Cuma saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Maribor
İsviçre-İskoçya, 16 Kasım Pazartesi saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | St. Gallen
TÜRKİYE
Hakan Calhanoglu
Türkiye-Belçika, 12 Kasım Perşembe saat 18.00 (yerel saatle 20.00) - UEFA Uluslar Ligi | İzmir
Fransa-Türkiye, 15 Kasım Pazar saat 20.45 - UEFA Uluslar Ligi | Bordeaux