Federico Dimarco ve Djed Spence’in yeniden çalışmalara dönmesinin ardından bugün Inter ve Cristian Chivu için bir başka çok iyi haber daha geldi. Rumen teknik adam, elindeki kadronun en önemli oyuncularından birine yeniden güvenebilecek. Sözleşmesi sona ermek üzere olmasına rağmen takımda kalması için bizzat devreye girdiği ve Inter orta sahasının tartışmasız beyni olan isim: Hakan Calhanoglu.
Inter, Calhanoglu’ya kavuştu: takımla çalıştı, Parma maçında olacak
Takımla antrenman yaptı
Sportmediaset'ten Marco Barzaghi'nin aktardığına göre, Türk orta saha oyuncusu bugün takımın geri kalanıyla birlikte çalıştı ve 8 Eylül 2026'da Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının hemen ardından yaşadığı sağ uyluk adduktör probleminden tamamen kurtuldu.
Parma maçında oynayacak, muhtemel 11'ler
Bu durumda Calhanoglu’nun, Cristian Chivu’nun aranın ardından yeniden sahaya süreceği ilk 11’de de yeniden başrolde olması bekleniyor; Inter, 10 Ekim Cumartesi günü San Siro’da Parma’yı ağırlayacak.
Rumen teknik adamın, bu ara boyunca birlikte daha fazla çalışma fırsatı bulduğu oyuncuları ödüllendirmesi bekleniyor. Dimarco ve Spence’in kanatlarda görev alması, Carlos Augusto’nun sol stoper olarak başlaması, Marcus Thuram’ın ise hücumda kesin ilk 11 oyuncusu olması öngörülüyor. Orta sahada da Calhanoglu’nun oyun kurucu rolde, Jones’un onun yanında görev yapması beklenirken, Mkhitaryan da forma için bastırıyor.
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