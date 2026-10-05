Bu durumda Calhanoglu’nun, Cristian Chivu’nun aranın ardından yeniden sahaya süreceği ilk 11’de de yeniden başrolde olması bekleniyor; Inter, 10 Ekim Cumartesi günü San Siro’da Parma’yı ağırlayacak.





Rumen teknik adamın, bu ara boyunca birlikte daha fazla çalışma fırsatı bulduğu oyuncuları ödüllendirmesi bekleniyor. Dimarco ve Spence’in kanatlarda görev alması, Carlos Augusto’nun sol stoper olarak başlaması, Marcus Thuram’ın ise hücumda kesin ilk 11 oyuncusu olması öngörülüyor. Orta sahada da Calhanoglu’nun oyun kurucu rolde, Jones’un onun yanında görev yapması beklenirken, Mkhitaryan da forma için bastırıyor.