Inter ligde yoluna devam ederken sezonun gidişatında şimdiden bir dönüm noktası olabilecek önemli bir Şampiyonlar Ligi gecesine hazırlanıyor. Cristian Chivu takımının çehresini değiştirmeyi sürdürüyor. Ancak sezonun başından bu yana vazgeçmediği az sayıdaki oyuncudan biri, bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olan Andy Diouf.





İç orta sahadan tüm kanatta görev yapan bir oyuncuya dönüşmesi Appiano Gentile'de herkesi ikna etti ve Zinedine Zidane'ın onu Fransa Milli Takımı'na çağırmasını sağladı. Bunun sonucunda Avrupa'nın birçok üst düzey kulübü de Diouf'un peşine düştü.