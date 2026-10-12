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cm grafica diouf inter
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter, Barcelona da Diouf'un peşinde: Üç büyük kulüple daha yarış var

Inter
A. Diouf
Transfers
Chelsea
Arsenal
Paris Saint-Germain

Fransız futbolcunun kanat oyuncusuna dönüşmesi, Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözünden kaçmıyor.

Inter ligde yoluna devam ederken sezonun gidişatında şimdiden bir dönüm noktası olabilecek önemli bir Şampiyonlar Ligi gecesine hazırlanıyor. Cristian Chivu takımının çehresini değiştirmeyi sürdürüyor. Ancak sezonun başından bu yana vazgeçmediği az sayıdaki oyuncudan biri, bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri olan Andy Diouf.


İç orta sahadan tüm kanatta görev yapan bir oyuncuya dönüşmesi Appiano Gentile'de herkesi ikna etti ve Zinedine Zidane'ın onu Fransa Milli Takımı'na çağırmasını sağladı. Bunun sonucunda Avrupa'nın birçok üst düzey kulübü de Diouf'un peşine düştü.

  • "AVRUPAİ" ÖZELLİKLER

    Fransız kanat oyuncusunun performansı belirgin biçimde yükseliyor. Şu ana kadar Serie A'da çıktığı 5 maçta yaptığı 3 asistin yanı sıra, yeni rolünde sahaya yansıttığı özgüven, hızıyla ve bire birde rakibinin üzerine gitme becerisi, savunma oyununu iyi okumasıyla birleşince dikkat çekiyor. Tüm bu özellikler onu uluslararası futbol için cazip kılıyor.

  • Üst üste üç dev

    Haberi aktaran Caught Off'a göre İngiltere'de Chelsea, Arsenal ve PSG geçen yılın sonundan bu yana Diouf'u takip ediyor. Bu üç büyük kulüp, İtalya'daki futbolcuları öncelikli olarak gözlemliyor.

  • BARCELONA DA VAR

    Ancak bu üç büyük kulüp yalnız değil. İspanya'daki Fichajes'in de doğruladığı üzere Barcelona da Diouf'u takibe aldı. Gelecek yazı planlayan ve Balde'nin ayrılığını şimdiden açıklayan Barcelona, sağ kanat bölgesine takviye arıyor.

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  • FİYAT YÜKSELİŞTE

    2025 yazında Lens'ten transferi için yaklaşık 20 milyon euro ödenen oyuncunun performansıyla birlikte bonservis değeri ve Inter'in onun için talep edebileceği bedel de kaçınılmaz olarak yükseliyor. İngiliz internet sitesine göre bu rakam şimdiden 50 milyon euroya ulaştı ancak Inter'in hedefi oyuncuyu uzun süre daha Milano'da tutmak.