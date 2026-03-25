CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

Inter, Barcelona Bastoni'yi kadrosuna katmak istiyor: Oyuncu ile ilk temaslar kuruldu

Lautaro'ya yönelik başarısız transfer girişiminin ardından, Katalanlar birkaç yıl sonra Inter'in kadrosundaki bir başka yıldız için harekete geçmeye hazır.

Alessandro Bastoni için Inter-Juventus maçı, hayatında ciddi bir dönüm noktası olabilir.


Kalulu'ya yaptığı simülasyon ve ardından hakemin Bianconeri oyuncusuna gösterdiği kırmızı kartı sevinçle karşılaması, 1999 doğumlu defans oyuncusu hakkındaki algıyı değiştirdi; o andan itibaren San Siro hariç tüm İtalyan stadyumlarında yuhalandı.


Şu anda Bastoni'nin etrafındaki atmosferin çok özel olduğu inkar edilemez ve kim bilir, belki de o da ilk kez tereddüt etmeye başlamıştır. Geçmişte onu sarsacak hiçbir teklif olmamıştı; Milano'dan ayrılma olasılığı karşısında Bastoni her zaman "hayır, teşekkürler" demişti. Inter ile imzaladığı sözleşmelerden kesinlikle daha avantajlı olan, kendisiyle ilgili teklifleri bile dinlemek istememişti.


Ancak şimdi durum değişmeye başlıyor, etrafta sevinçten çok zehirli ortam var ve yıllar sonra bir tür tatmin ve alışkanlık duygusu da ortaya çıkmaya başlıyor.

  • İLK TEMASLAR

    Barcelona işte bu ortamda devreye girmeye çalışıyor; Katalanlar uzun süredir bu oyuncuya ilgi duyuyorlar, hatta daha önceki milli takım arası sırasında oyuncunun menajer ekibiyle ilk temasları kurmuşlardı. Henüz kurulacak bir diyalog için ilk adımlar atılmış olsa da, bu süreç sürekli ve kademeli bir şekilde ilerleyecek; zira görünüşe göre Bastoni bu sefer hiçbir engel çıkarmak istemiyor. Inter bu durum karşısında hazırlıksız yakalanmadı. Viale della Liberazione'da bu söylenti bir süredir dolaşıyor ve son haftalarda Nerazzurri'nin Carlos Augusto'yu sözleşme yenilemesi ile takımda tutmak için baskı yapması tesadüf değil. Ancak bu konu, kendi içinde bazı tuzaklar barındırdığı için ayrı bir başlık altında ele alınmayı hak ediyor.

  • SE PARTE LUI L’INTER CAMBIA

    Kısacası, Lautaro transferindeki başarısız denemeden birkaç yıl sonra, Barcelona bir Inter yıldızına yönelik yeni bir hamleye hazır görünüyor. Alessandro Bastoni, Inter soyunma odasının karizmatik ve teknik liderlerinden biri, bir Inter taraftarı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri. En azından onu bu konuma getiren özellikleri, savunma hattındaki üçüncü adam rolünü yerine getirme tarzı. Her zaman böyle olmuştur: Bastoni varsa oyun bir şekilde oynanır, yoksa fark hemen anlaşılır. Dolayısıyla Inter, Viale della Liberazione'da oyuncuyu satmaya karar vermeleri halinde, oyun sisteminin değiştirilmesini de içeren bir dizi değişkeni göz önünde bulundurmak zorunda kalır.Barselona, belki de takasa bir oyuncu dahil ederek, bu transferi gerçekleştirebileceğine inanıyor, ancak Milano şimdilik fren yapıyor. Bastoni'nin tutumu da çok önemli olacak; belki de Inter'e geldiğinden beri ilk kez, bir teklif karşısında tereddüt etmeye başlayabilir. 

