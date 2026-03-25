Inter, Barcelona Bastoni'yi kadrosuna katmak istiyor: Oyuncu ile ilk temaslar kuruldu

Alessandro Bastoni için Inter-Juventus maçı, hayatında ciddi bir dönüm noktası olabilir.





Kalulu'ya yaptığı simülasyon ve ardından hakemin Bianconeri oyuncusuna gösterdiği kırmızı kartı sevinçle karşılaması, 1999 doğumlu defans oyuncusu hakkındaki algıyı değiştirdi; o andan itibaren San Siro hariç tüm İtalyan stadyumlarında yuhalandı.





Şu anda Bastoni'nin etrafındaki atmosferin çok özel olduğu inkar edilemez ve kim bilir, belki de o da ilk kez tereddüt etmeye başlamıştır. Geçmişte onu sarsacak hiçbir teklif olmamıştı; Milano'dan ayrılma olasılığı karşısında Bastoni her zaman "hayır, teşekkürler" demişti. Inter ile imzaladığı sözleşmelerden kesinlikle daha avantajlı olan, kendisiyle ilgili teklifleri bile dinlemek istememişti.





Ancak şimdi durum değişmeye başlıyor, etrafta sevinçten çok zehirli ortam var ve yıllar sonra bir tür tatmin ve alışkanlık duygusu da ortaya çıkmaya başlıyor.