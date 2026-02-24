"İnsanlar karar vermek zorundadır" - John Terry, Chelsea'nin kendisini geçici teknik direktör olarak atamaması veya birinci takım kadrosuna dahil etmemesi üzerine "hayal kırıklığını" dile getirdi

Terry, aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır ve Maresca'nın ayrılışını, kovulması Yeni Yıl Günü'nde onaylandıktan kısa bir süre sonra bir TikTok videosunda yorumladı.

O şöyle dedi: "Enzo Maresca az önce Chelsea tarafından kovuldu ve dürüst olmak gerekirse, tamamen şok oldum, bunu hiç beklemiyordum. Son zamanlarda işlerin onun istediği gibi gitmediğini biliyorum. Gerginlik olduğunu görebilir ve duyabilirsiniz.

"Bu sabah haberin ardından çok sayıda telefon aldım ve herkes benden neler olduğunu bilmemi bekliyor. Neler olduğunu hiç bilmiyorum, birinci takımla ilgim yok, bu yüzden bilmiyorum.

"Sadece uzaktan gördüğüm kadarıyla, teknik direktör ile kulüp sahibi arasında açıkça bir gerginlik vardı ve bu kararı aldılar."