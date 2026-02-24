Getty Images
"İnsanlar karar vermek zorundadır" - John Terry, Chelsea'nin kendisini geçici teknik direktör olarak atamaması veya birinci takım kadrosuna dahil etmemesi üzerine "hayal kırıklığını" dile getirdi
Terry'nin Maresca'nın kovulmasına tepkisi
Terry, aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır ve Maresca'nın ayrılışını, kovulması Yeni Yıl Günü'nde onaylandıktan kısa bir süre sonra bir TikTok videosunda yorumladı.
O şöyle dedi: "Enzo Maresca az önce Chelsea tarafından kovuldu ve dürüst olmak gerekirse, tamamen şok oldum, bunu hiç beklemiyordum. Son zamanlarda işlerin onun istediği gibi gitmediğini biliyorum. Gerginlik olduğunu görebilir ve duyabilirsiniz.
"Bu sabah haberin ardından çok sayıda telefon aldım ve herkes benden neler olduğunu bilmemi bekliyor. Neler olduğunu hiç bilmiyorum, birinci takımla ilgim yok, bu yüzden bilmiyorum.
"Sadece uzaktan gördüğüm kadarıyla, teknik direktör ile kulüp sahibi arasında açıkça bir gerginlik vardı ve bu kararı aldılar."
McFarlane'in geçici teknik direktör olarak yönettiği iki maç
McFarlane, Chelsea'yi Manchester City ve Fulham deplasmanlarında Premier League maçlarına çıkardı. Enzo Fernandez'in son dakikada attığı golle Etihad Stadyumu'nda 1-1'lik güvenilir bir beraberlik elde eden Blues, Marc Cucurella'nın ilk yarının ortasında kırmızı kart görmesi üzerine Craven Cottage'da 2-1 mağlup oldu. Rosenior daha sonra McFarlane'i akademideki sorumluluklarını geride bırakarak birinci takım koç kadrosuna terfi ettirmeye karar verdi.
Terry, Chelsea'nin reddetmesinden dolayı kafası karışık
Jimmy Bullard'ın 'Golf Life' YouTube kanalında Terry, kulüp kendisine teklif etseydi seve seve geçici teknik direktörlük görevini üstleneceğini itiraf ederken, McFarlane'in iki maçlık görev süresi boyunca üst düzey teknik kadrosunda yer almamış olmaktan dolayı kafasının karıştığını da belirtti.
Terry, "(Sinirlenmedim), daha çok hayal kırıklığına uğradım çünkü ben de o U21 grubunun bir parçasıydım" dedi.
"Yani takımı ben yönetmesem bile. Calum takımı devraldı ve gerçekten iyi iş çıkardı. Maçtan bir sonuç aldı.
"Onların bir parçası olmam gerektiğini hissediyorum. Şimdi, dinleyin. İnsanlar kararlar almak zorundadır. İnsanların kararlar alıp evet ya da hayır demelerini seviyorum. Ve açıkça, sahipler ya da bu kararları alanlar, spor direktörleri, herhangi bir nedenle beni dahil etmemek için 'hayır' demişler - neden, bilmiyorum."
Terry'nin eski kulübünü yönetme hayali
Terry, Dean Smith'in yardımcısı olarak koçluk deneyimine sahiptir. 2018'den 2021'e kadar Aston Villa'da, ardından 2023'te Leicester City'de onunla birlikte çalışmıştır. Son zamanlarda Oxford United'ın teknik direktörlüğü ile adı anılmış olsa da, bu pozisyon için hiçbir zaman aday olmadığını sürekli olarak vurgulamış ve Chelsea'yi yönetme hayalini gerçekleştirmek için başka bir baş antrenörlük deneyimine ihtiyacı olduğunu kabul etmiştir.
"Son zamanlarda Oxford'daki pozisyonla ilişkilendirildim, ancak bu tamamen asılsız bir haber," diye devam etti Terry.
"Onlarla konuşmadım. Kendimi ortaya koymadım. Ve (bunu) istemiyorum. Bildiğiniz gibi akademideyim. U18 ve U21 takımlarıyla çalışıyorum. Oradaki rolümü seviyorum. Bu (yarı zamanlı) bir iş.
"Her zaman Chelsea'nin teklifi gelirse (bu görevi üstlenmeyi çok isterim) dedim ama gerçekçi olmak gerekirse, diğer işleri yapmadan Chelsea'yi alabilir miyim? Muhtemelen hayır."
'Kaptan, lider, efsane' - Terry, Stamford Bridge'de hala seviliyor
Terry, 1998 ile 2017 yılları arasında kulüpte 717 maça çıkmış ve bunların çoğunda kaptanlık yapmış bir Chelsea ikonu olmaya devam ediyor. Blues ile beş Premier League şampiyonluğu ve kulübün ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 15 büyük kupa kazandı.
