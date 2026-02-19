İngiltere, yaz turnuvası için barların çalışma saatlerinin uzatılmasına izin verilmesiyle Dünya Kupası'nda büyük bir zafer kazanmaya hazırlanıyor

İngiltere hükümeti, 2026 Dünya Kupası sırasında pubların daha geç saatlere kadar açık kalmasına izin vererek resmi olarak "bürokrasiye kırmızı kart gösterme" kararını aldı. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, ev sahibi ülkenin yer aldığı her eleme maçında lisans kısıtlamalarının hafifletileceğini doğruladı. Bu karar, bir takım çeyrek finale yükseldiğinde bu tür uzatmaların devreye gireceği daha kısıtlayıcı önceki önerilerden bir sapma anlamına geliyor.

Yeni kurallara göre, çoğu eleme maçı için mekanların sabah 1'e kadar açık kalmasına izin verilecek. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'daki saat dilimlerinin yarattığı zorluklar göz önüne alınarak, İngiltere'de saat 22:00'de başlayan maçlar için bu saat 02:00'ye çekilecek. Bu kısıtlamaların tamamen kaldırılması, daha önce gece geç saatlerde ticaret yapabilmek için karmaşık evrak işlerini halletmek zorunda kalan mekan sahiplerinin idari yükünü ortadan kaldırıyor.

Mahmood, "Bu yılki Dünya Kupası'nda maçların daha geç saatlerde başlaması nedeniyle, pubların kazanan gol atılmadan önce son düdüğü çalmasını istemiyoruz" dedi. "Bu nedenle, bürokrasiye kırmızı kart gösteriyor ve pubların çalışma saatlerini uzatarak taraftarların tek bir vuruşu bile kaçırmadan bir tur daha içki içebilmelerini sağlıyoruz. Bu yaz, Dünya Kupası'nda oynayan oyuncularımızı ve yerel halkımızı kutluyoruz. Taraftarlar, futbol eve dönmeden önce eve gitmek zorunda kalmayacaklar."