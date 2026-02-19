Getty Images News
İngiltere, yaz turnuvası için barların çalışma saatlerinin uzatılmasına izin verilmesiyle Dünya Kupası'nda büyük bir zafer kazanmaya hazırlanıyor
İçişleri Bakanı bürokrasiye kırmızı kart gösterdi
İngiltere hükümeti, 2026 Dünya Kupası sırasında pubların daha geç saatlere kadar açık kalmasına izin vererek resmi olarak "bürokrasiye kırmızı kart gösterme" kararını aldı. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, ev sahibi ülkenin yer aldığı her eleme maçında lisans kısıtlamalarının hafifletileceğini doğruladı. Bu karar, bir takım çeyrek finale yükseldiğinde bu tür uzatmaların devreye gireceği daha kısıtlayıcı önceki önerilerden bir sapma anlamına geliyor.
Yeni kurallara göre, çoğu eleme maçı için mekanların sabah 1'e kadar açık kalmasına izin verilecek. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'daki saat dilimlerinin yarattığı zorluklar göz önüne alınarak, İngiltere'de saat 22:00'de başlayan maçlar için bu saat 02:00'ye çekilecek. Bu kısıtlamaların tamamen kaldırılması, daha önce gece geç saatlerde ticaret yapabilmek için karmaşık evrak işlerini halletmek zorunda kalan mekan sahiplerinin idari yükünü ortadan kaldırıyor.
Mahmood, "Bu yılki Dünya Kupası'nda maçların daha geç saatlerde başlaması nedeniyle, pubların kazanan gol atılmadan önce son düdüğü çalmasını istemiyoruz" dedi. "Bu nedenle, bürokrasiye kırmızı kart gösteriyor ve pubların çalışma saatlerini uzatarak taraftarların tek bir vuruşu bile kaçırmadan bir tur daha içki içebilmelerini sağlıyoruz. Bu yaz, Dünya Kupası'nda oynayan oyuncularımızı ve yerel halkımızı kutluyoruz. Taraftarlar, futbol eve dönmeden önce eve gitmek zorunda kalmayacaklar."
Konaklama sektörü için hayati bir can simidi
Sektör liderleri, turnuva sırasında taraftarların akını önemli bir gelir kaynağı oluşturacağına ve topluluk ruhunu güçlendireceğine inanıyor. Uzatma tüm ülkeler için geçerli, yani İngiltere, İskoçya veya potansiyel olarak Galler ve Kuzey İrlanda'nın son aşamalarda yarışıp yarışmadığına bakılmaksızın gevşeme yürürlükte kalacak.
İngiliz Bira ve Pub Derneği CEO'su Emma McClarkin, bu müdahaleyi "publar, işler ve topluluk ruhu için bir kazanç" olarak nitelendirdi. Bu uzatmalar için otomatik hak kazanma, yeni getirilen 32 turunun yanı sıra 16 turunu da kapsıyor. Mekanlar, saat 2'den sonra sona eren maçlar için hala Geçici Etkinlik Bildirimi (TEN) başvurusunda bulunmak zorunda olsa da, eleme aşamasının büyük çoğunluğu artık genel gevşeme kapsamına giriyor.
Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, ulusal büyümeyi teşvik etmek için daha geniş bir stratejinin parçası olarak bu önlemi desteklediği bildiriliyor. Hükümet, taraftarları yerel mekanlarda toplanmaya teşvik ederek, ulusal sporu kutlarken küçük işletmeleri desteklemeyi amaçlıyor. Konaklama ve ağırlama sektörü, 2026 yazını önemli bir toparlanma dönemi olarak görüyor ve büyük bir turnuva sırasında gece geç saatlere kadar ticaretin devam etmesinin finansal güvenlik sağlayacağını düşünüyor.
Kuzey Amerika'da yarışan milli takımlara kadeh kaldırmak
Hükümet yetkilileri, Atlantik'in iki yakası arasındaki saat farkının ülkedeki taraftarların coşkusunu azaltmaması için çaba göstereceklerini açıkça dile getirdiler. New York, Boston ve Miami gibi şehirlerde önemli maçlar oynanacağı için, İçişleri Bakanlığı birçok maçın geleneksel kapanış saatlerinden çok sonra biteceğini kabul etti. Bu politika, sahadaki heyecanı barlarda da yansıtmak için esnek bir yaklaşımla tasarlandı.
Mahmood, yasal değişikliğin sadece ticaretle ilgili olmadığını, Dünya Kupası'nın kültürel önemi ile ilgili olduğunu vurguladı. Hükümetin, halkın turnuvayı sonuna kadar keyifle izleyebilmesini sağlamak istediğini belirtti. İçişleri Bakanı'nın tutumu, taraftarların bar çalışanlarının erken bitiş düdüğü ile kesintiye uğramadan turnuvanın her anını izleyebilmeleri gerektiği yönünde.
Tarihi bir yazın potansiyelini değerlendiren McClarkin, bu kararın büyük spor etkinlikleri sırasında pubların topluluklarının kalbi olarak oynadıkları benzersiz rolü tanıdığını ekledi. Bu kararın, bar sahiplerinin bürokrasiye boğulmak yerine harika bir atmosfer yaratmaya odaklanmalarını sağladığını belirtti. Bu duygu, odak noktasının rekor kıran bir futbol yazına hazırlanmaya kaymış olan sektör genelinde paylaşılıyor.
İngiltere ve İskoçya grup aşaması mücadelelerine hazırlanıyor
Saha dışı düzenlemeler artık kesinleşmiş olsa da, oyuncuların odak noktası Kuzey Amerika'daki görevleri olmaya devam ediyor. İngiltere, L Grubu'na çekildi ve 17 Haziran'da İngiltere saatiyle 21:00'de Dallas'ta Hırvatistan ile karşılaşacak. Ardından 23 Haziran'da Boston'da Gana ile karşılaşacak ve grup aşamasını 27 Haziran'da New York-New Jersey'de Panama ile saat 22:00'de başlayacak maçla tamamlayacak.
İskoçya taraftarları da bu önemli turnuvaya katılmaya hak kazandıktan sonra zorlu bir programa katlanmak zorunda kalacak. C Grubu'na yerleştirilen Tartan Army, 14 Haziran'da Boston'da saat 02:00'de Haiti ile karşılaşacak. 19 Haziran'da Fas ve 24 Haziran'da Brezilya ile oynanacak maçlar ise saat 23:00'de başlayacak, bu da yeni lisans yasalarının evde maçı izleyenler için çok önemli olacağını gösteriyor.
Her iki ülke de kendi gruplarından çıkarsa, "uzatma" politikası eleme turlarında tam olarak yürürlüğe girecek. Finale giden yol artık açık ve barlar geç saatlere kadar açık kalmaya hazır olduğundan, Birleşik Krallık'ta yüksek bahisli bir futbol yazına sahne hazır.
