İngiltere ve İskoçya'nın Dünya Kupası maçları BELİRSİZ, Three Lions stadyum değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya

11 Haziran'da Meksika'da başlayacak Dünya Kupası'na sadece 112 gün kala, turnuvanın en önemli stadyumlarından biri hakkında belirsizlikler ortaya çıktı ve Foxborough yerel yetkilileriyle bir çözüm bulunamazsa, Gillette Stadyumu'nda oynanması planlanan yedi maçın tamamı başka bir yere taşınmak zorunda kalacak.

The Sun gazetesinin haberine göre , New England Patriots stadyumunun lisansı hala alınamadı ve Patriots'un sahipleri Kraft ailesi, turnuva sırasında stadyumda oynanacak maçların insan gücü ve altyapı maliyetlerini karşılamak için 6 milyon sterlinlik faturayı ödemeyi reddedince, yerel yetkililer FIFA'ya gerekli fonu sağlamak için dört haftadan az bir süre verdi.

Foxborough Seçim Kurulu Başkanı Bill Yukna , " Kasaba, hem insan gücü hem de bazı sermaye ve gider kalemleri için talep edilen parayı destekleyecektir.

"Ve bu talepler karşılanmazsa, bu kurulun geçmişte tartıştığı gibi, lisans verilmeyecek. Bu konuda çok net olacağız."