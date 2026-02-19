Getty
Çeviri:
İngiltere ve İskoçya'nın Dünya Kupası maçları BELİRSİZ, Three Lions stadyum değişikliği ihtimaliyle karşı karşıya
İngiltere ve İskoçya, stadyum tartışması nedeniyle karşılaşma konusunda kararsız
11 Haziran'da Meksika'da başlayacak Dünya Kupası'na sadece 112 gün kala, turnuvanın en önemli stadyumlarından biri hakkında belirsizlikler ortaya çıktı ve Foxborough yerel yetkilileriyle bir çözüm bulunamazsa, Gillette Stadyumu'nda oynanması planlanan yedi maçın tamamı başka bir yere taşınmak zorunda kalacak.
The Sun gazetesinin haberine göre , New England Patriots stadyumunun lisansı hala alınamadı ve Patriots'un sahipleri Kraft ailesi, turnuva sırasında stadyumda oynanacak maçların insan gücü ve altyapı maliyetlerini karşılamak için 6 milyon sterlinlik faturayı ödemeyi reddedince, yerel yetkililer FIFA'ya gerekli fonu sağlamak için dört haftadan az bir süre verdi.
Foxborough Seçim Kurulu Başkanı Bill Yukna , " Kasaba, hem insan gücü hem de bazı sermaye ve gider kalemleri için talep edilen parayı destekleyecektir.
"Ve bu talepler karşılanmazsa, bu kurulun geçmişte tartıştığı gibi, lisans verilmeyecek. Bu konuda çok net olacağız."
Yerel yetkililer ve FIFA anlaşmazlık yaşıyor
Seçim Kurulu Başkanı Yukna, konuyla ilgili son toplantıda şunları söyledi: “Bu tesisi 39 gün boyunca güvence altına almalıyız, bunun için çok fazla insan gücü gerekecek. Tek istediğimiz, bu işi kimin yapacağına dair bir cevap alabileceğimiz bir işbirliği.”
Kasabanın maçlara ev sahipliği yapmak için üç yıldır hazırlandığını iddia eden Yukna, “Elimizdeki süre dört hafta. Bu cevapları almadan ve gerekli malzemeleri çok yakında sipariş etmeden, geliştirdiğimiz planları uygulamamız imkansız olacak” diye ekledi.
Ancak FIFA'nın 2026 Dünya Kupası Mekan Operasyonları Direktörü Kevin Clark, finansman güvenliğinin futbolun dünya yönetim organının sorumluluğu olduğu görüşüne katılmadı.
Clark, "Mali anlaşma konusunda, hem stadyuma hem de ev sahibi şehre saygı duymak zorundayız. Mali gereklilikler hakkında yorum yapma konumunda değiliz" dedi.
İngiltere ve İskoçya'da grup aşaması maçları başka bir yere taşınabilir.
Foxborough Yönetim Kurulu üyelerinin turnuvayı düzenlemenin maliyetinden 'öfkeli' oldukları söylenirken, FIFA ile olan anlaşmazlığı çözmek için ABD hükümetinden doğrudan daha fazla federal fon talep edebilecekleri bildiriliyor. İhtiyaç duyulan 6 milyon sterlin, şehrin 2026 yılı bütçesinin yüzde 10'unu oluşturacak.
Gillette Stadyumu, Dünya Kupası finallerinde yedi maça ev sahipliği yapacak. Bu maçlar arasında İngiltere'nin Gana ile oynayacağı ikinci grup maçı ve İskoçya'nın Haiti ve Fas ile oynayacağı ilk iki maç da bulunuyor.
Stadyumda toplam yedi maç oynanacak: beş grup aşaması maçı, bunlardan üçü İngiltere veya İskoçya'nın oynadığı maçlar, bir 32 turu maçı ve bir çeyrek final maçı. Foxborough, Boston'un 22 mil güneybatısında yer alıyor ve söz konusu yedi maç bu aşamada başka bir yere taşınırsa, FIFA'nın turnuva planlaması üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Halihazırda seyahat planlarını yapmış ve mevcut destinasyonu göz önünde bulundurarak konaklama rezervasyonu yapmış taraftarlar için bunun yaratacağı etkiler de cabası.
Dünya Kupası'nın son tarihi yaklaşırken yetkililer bir çözüme ulaşmayı umuyor
Tüm taraflar, bu konuda hızlı bir çözüme ulaşılmasını umut ediyor. Stadyum lisans sorunu nedeniyle grup aşaması maçlarının başka bir yere taşınması durumunda, bu durum hem İngiltere hem de İskoçya taraftarları üzerinde önemli bir etki yaratabilir.
ABD, Kanada ve Meksika'da merakla beklenen yaz turnuvasının başlamasına dört aydan az bir süre kala, yetkililer Kuzey Amerika'da unutulmaz bir gösteri sunmak için turnuva hazırlıklarında başka sorunlarla karşılaşmamayı umuyorlar.
