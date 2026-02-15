Getty/GOAL
Çeviri:
İngiltere ve İskoçya'nın Dünya Kupası grup maçları, FIFA ile 6 milyon sterlinlik stadyum anlaşmazlığı nedeniyle risk altında
Gillette Stadyumu neden Dünya Kupası lisansına sahip değil?
İskoçya, ilk iki maçını - Haiti ve Fas ile - Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında oynayacak. İngiltere ise 23 Haziran'da Massachusetts'teki 60.000 kişilik stadyumda Gana ile karşılaşacak.
FIFA, dünya futbolunun yönetim organı ile şehir konseyleri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle bir B planı bulmak zorunda kalabilir. Foxborough kamu yetkilileri, FIFA'dan insan gücü ve altyapı maliyetlerini karşılayacak 6 milyon sterlin (8 milyon dolar) tutarındaki faturayı ödemesini talep ediyor.
Ev sahibi şehirler, Dünya Kupası finalleri boyunca polis, güvenlik ve koruma masraflarını ödemekle yükümlüdür. Bu masrafları karşılamak için yardıma ihtiyaç duyanlara ABD federal fonları tahsis edilmektedir.
- Getty
Kraft ailesi FIFA'nın masrafları karşılamasını istiyor
Patriots'un sahibi ve Gillette Stadyumu'nun karar mercii olan Kraft ailesi, bu stadyumun FIFA'nın en önemli etkinliği sırasında FIFA'nın yetki alanına girdiğini iddia ediyor. FIFA, suni çim zemin yerine yeni bir çim sahanın döşenmesini denetlemeye yardımcı oluyor.
Foxborough Seçim Kurulu, FIFA'nın diğer masrafları da karşılaması gerektiğini düşünüyor ve rekabetçi maçların oynanabilmesi için gerekli olan eğlence lisansının, nakit para ödenmedikçe "verilmeyeceğini" ısrarla belirtiyor.
Kurul başkanı Bill Yukna, "Kasaba, hem iş gücü hem de bazı sermaye ve gider kalemleri için talep edilen parayı destekleyecektir. Ve bu talepler karşılanmazsa, kurulun geçmişte tartıştığı gibi, lisans verilmeyecektir. Bu konuda çok net olacağız" dedi.
Trump, 'güvenli olmayan' şehirlerden oyunları kaldıracağına söz verdi
Boston'un Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapması, ABD Başkanı Donald Trump tarafından şimdiden sorgulanmaya başlandı. Trump, şehrin Demokrat belediye başkanı Michelle Wu'ya karşı çıkarak, şiddet olaylarına dönüşen ve dört polis memurunun yaralanmasına neden olan Filistin yanlısı protestoların ardından tehditlerde bulundu. Trump, Dünya Kupası maçları hakkında şunları söyledi: "Maçları başka bir yere alabiliriz. Boston halkını seviyorum ve maçların biletlerinin tükendiğini biliyorum. Ama belediye başkanınız iyi değil."
Wu'nun ofisi şu resmi açıklamayı yayınladı: "Boston, Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmaktan onur ve heyecan duyuyor. Özgürlüğün beşiği ve şampiyonların şehri olan güzel şehrimize dünyanın dört bir yanından gelecek taraftarları ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Trump, sorun çıkması halinde herhangi bir ev sahibi şehri "güvenli değil" ilan edebileceğini belirtti. FIFA, maçların düzenlenme hakkının kendilerine ait olduğunu, ABD başkanına ait olmadığını belirterek yanıt verdi, ancak Trump, Gianni Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından şu yanıtı verdi: "Eğer biri işini kötü yapıyorsa ve güvenli olmayan koşullar olduğunu düşünüyorsam, FIFA'nın olağanüstü başkanı Gianni'yi arar ve 'Başka bir yere geçelim' derim ve onlar da bunu yapar."
- AFP
Fan Festivalleri: FIFA'nın ele alması gereken daha fazla sorun
Aralık ayında Dünya Kupası'nın resmi programı açıklandığında Boston ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş gibi görünüyordu. Tüm tarafları memnun edecek bir uzlaşma sağlanacağı bekleniyor.
Ancak, bazı ev sahibi şehirlerin, dünyanın dört bir yanından gelen taraftarlara turnuva "Fan Fest"lerinin açık olacağı gün sayısını sınırlamakla tehdit ettikleri şimdiden ortaya çıktı.
FIFA, bu alanların turnuva boyunca açık olacağını ve taraftarların bir araya gelip canlı maçları izleyebileceklerini iddia etmişti, ancak yerel yetkililer bu iddialara karşı çıktı ve Boston yetkilileri, kendi alanlarının "16 güne kadar" açık olabileceğini belirtti.
İngiltere ve İskoçya, Gillette Stadyumu'nda oynayacakları maçlardan önce tüm sorunların çözülmesini umuyor. Thomas Tuchel'in Three Lions takımı, Kuzey Amerika topraklarında dünya çapında zafer kazanacak favorilerden biri olarak görülüyor.
Reklam