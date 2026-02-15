İngiltere ve İskoçya'nın Dünya Kupası grup maçları, FIFA ile 6 milyon sterlinlik stadyum anlaşmazlığı nedeniyle risk altında

Patriots'un sahibi ve Gillette Stadyumu'nun karar mercii olan Kraft ailesi, bu stadyumun FIFA'nın en önemli etkinliği sırasında FIFA'nın yetki alanına girdiğini iddia ediyor. FIFA, suni çim zemin yerine yeni bir çim sahanın döşenmesini denetlemeye yardımcı oluyor.

Foxborough Seçim Kurulu, FIFA'nın diğer masrafları da karşılaması gerektiğini düşünüyor ve rekabetçi maçların oynanabilmesi için gerekli olan eğlence lisansının, nakit para ödenmedikçe "verilmeyeceğini" ısrarla belirtiyor.

Kurul başkanı Bill Yukna, "Kasaba, hem iş gücü hem de bazı sermaye ve gider kalemleri için talep edilen parayı destekleyecektir. Ve bu talepler karşılanmazsa, kurulun geçmişte tartıştığı gibi, lisans verilmeyecektir. Bu konuda çok net olacağız" dedi.