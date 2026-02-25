İngiltere ve Arsenal'in yıldızı Leah Williamson, oyuncuların refahı konusundaki endişeler nedeniyle olası grev eylemi konusunda uyarıda bulundu

Program, özellikle kadın futbolunda ACL yaralanmalarının yaygınlığı tartışılırken, geçmişte sık sık çok sayıda yaralanmanın olası bir nedeni olarak gündeme getirilmiştir. Williamson, Nisan 2023'te kendi ACL'sini yırttığında, bu yaralanma nedeniyle o yılki Dünya Kupası'nda ülkesinin kaptanlığını yapamadı ve takvimle ilgili sorunların buna katkıda bulunduğuna inandığını ifade etti. Arsenal'in yıldız oyuncusu, inanılmaz bir şekilde, ACL sakatlığı nedeniyle 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı kaçıran 37 oyuncudan biriydi.

"Günümüzde Ekim ayına geldiğimizde kızlar 'Yorgunum' diyorlar, çünkü önceki sezondan çok fazla yük taşıyorlar," dedi Telegraph'a, rehabilitasyonu sırasında uygun bir sezon dışı dönemin olmamasını işaret ederek. "Sonuçta, şu anda kadın futbolunu ele alma şeklinizle, bilet fiyatlarını artıramayacaksınız veya stadyumlara daha fazla seyirci çekemeyeceksiniz çünkü izleyecek oyuncularınız olmayacak. Bu şekilde kendimizi çöküşe sürüklüyoruz, bu yüzden takvim açısından bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor, aksi takdirde bu durum sürdürülebilir değil.

"Programı yaparken her şey yanlış yapılıyor. Bu toplantıların bazılarına katıldım ve süreci dinledim, ama hala bir şey kötü olduğunda neden bu kadar ciddiye alınmadığını anlamıyorum. Bu çok açık – tüm bu sakatlıkların tek nedeni bu değil, ama yüzde 100 ana nedenlerden biri.

"FIFA, UEFA ve tüm önemli kişiler programı yaparken, her zaman 'önce dinlenme' ilkesi geçerli olmalı. [Şöyle demeliler]: 'Profesyonel bir sporcu olarak, tüm yıl boyunca performans gösterebilmek için, sağlığınızı bozmamak için sezon sonunda dört hafta ve sezon öncesi altı hafta izin almalısınız'. Ama Dünya Kupası'nın sonunda, bazı kızlar geri döndü ve beş gün izin aldı. Finale çıktıktan sonra beş gün."

Bu endişeleri dile getiren tek kişi o değil, eski Arsenal takım arkadaşı Vivianne Miedema ve İngiltere teknik direktörü Sarina Wiegman da daha önce bu konu hakkında özellikle seslerini yükseltmişlerdi.