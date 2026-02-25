Getty
Çeviri:
İngiltere ve Arsenal'in yıldızı Leah Williamson, oyuncuların refahı konusundaki endişeler nedeniyle olası grev eylemi konusunda uyarıda bulundu
Sakatlıklar bolca: Euro 2025'ten bu yana eksikliklerden muzdarip Lionesses
Williamson, Temmuz ayında 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini zafere taşıdıktan sonra ilk kez bu hafta İngiltere kadrosuna geri döndü. Defans oyuncusu, turnuva sırasında geçirdiği ve ameliyat gerektiren diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve sonuç olarak Arsenal'de tüm sezon boyunca sadece üç maçta ilk on birde yer aldı.
Euro 2025'ten bu yana uzun süre sahalardan uzak kalan tek Lionesses yıldızı da o değil. Alex Greenwood, Hannah Hampton, Lauren Hemp, Lauren James, Chloe Kelly, Michelle Agyemang, Niamh Charles ve Ella Toone, İngiltere'nin Avrupa şampiyonluğunu korumasına yardımcı olduktan sonra en az altı hafta sahalardan uzak kaldı. Lucy Bronze, Keira Walsh, Aggie Beever-Jones ve Beth Mead da bu sezon önemli bir süre sahalardan uzak kalan diğer oyuncular arasında yer alıyor.
- Getty Images
Neden bu kadar çok sakatlık var? Program tartışma konusu olmaya devam ediyor
Program, özellikle kadın futbolunda ACL yaralanmalarının yaygınlığı tartışılırken, geçmişte sık sık çok sayıda yaralanmanın olası bir nedeni olarak gündeme getirilmiştir. Williamson, Nisan 2023'te kendi ACL'sini yırttığında, bu yaralanma nedeniyle o yılki Dünya Kupası'nda ülkesinin kaptanlığını yapamadı ve takvimle ilgili sorunların buna katkıda bulunduğuna inandığını ifade etti. Arsenal'in yıldız oyuncusu, inanılmaz bir şekilde, ACL sakatlığı nedeniyle 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nı kaçıran 37 oyuncudan biriydi.
"Günümüzde Ekim ayına geldiğimizde kızlar 'Yorgunum' diyorlar, çünkü önceki sezondan çok fazla yük taşıyorlar," dedi Telegraph'a, rehabilitasyonu sırasında uygun bir sezon dışı dönemin olmamasını işaret ederek. "Sonuçta, şu anda kadın futbolunu ele alma şeklinizle, bilet fiyatlarını artıramayacaksınız veya stadyumlara daha fazla seyirci çekemeyeceksiniz çünkü izleyecek oyuncularınız olmayacak. Bu şekilde kendimizi çöküşe sürüklüyoruz, bu yüzden takvim açısından bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor, aksi takdirde bu durum sürdürülebilir değil.
"Programı yaparken her şey yanlış yapılıyor. Bu toplantıların bazılarına katıldım ve süreci dinledim, ama hala bir şey kötü olduğunda neden bu kadar ciddiye alınmadığını anlamıyorum. Bu çok açık – tüm bu sakatlıkların tek nedeni bu değil, ama yüzde 100 ana nedenlerden biri.
"FIFA, UEFA ve tüm önemli kişiler programı yaparken, her zaman 'önce dinlenme' ilkesi geçerli olmalı. [Şöyle demeliler]: 'Profesyonel bir sporcu olarak, tüm yıl boyunca performans gösterebilmek için, sağlığınızı bozmamak için sezon sonunda dört hafta ve sezon öncesi altı hafta izin almalısınız'. Ama Dünya Kupası'nın sonunda, bazı kızlar geri döndü ve beş gün izin aldı. Finale çıktıktan sonra beş gün."
Bu endişeleri dile getiren tek kişi o değil, eski Arsenal takım arkadaşı Vivianne Miedema ve İngiltere teknik direktörü Sarina Wiegman da daha önce bu konu hakkında özellikle seslerini yükseltmişlerdi.
Oyuncular endişeler nedeniyle grev yapabilir mi? Williamson bu olasılığı 'dışlamıyor'
İngiltere oyuncularının uzun sakatlık listesi göz önüne alındığında, Williamson'a Salı günü düzenlediği basın toplantısında bunun nedenlerinin ne olduğu soruldu. "Asla kesin olarak bilemeyeceğiz, ancak insanların eğlence için maç programına karşı çıktıklarını sanmıyorum" diye yanıtladı. "Bunun arkasında nedenler var. Oyuncuların görüşlerine kulak verirseniz, elbette her zaman oynamak istiyoruz, ancak ne kadar başarılı olursanız - ve bu takım çok başarılı oldu - o kadar az dinlenirsiniz ve sakatlık riski o kadar artar. Bu birikimdir. Oyuncuların sadece sahaya çıkıp futbol oynamayı çok isteyeceklerinden eminim, ama sesimizi duyuruyor ve hiyerarşi ile görüşmelere girmeye çalışıyoruz, böylece en azından bizim bakış açımızı öğrenebilsinler. Dinleyip dinlemedikleri ise bizim kontrolümüz dışında."
Oyuncuların grev gibi daha radikal önlemler almayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda Williamson şöyle cevap verdi: "Şu anda bu konuda herhangi bir görüşme yapmadım, ancak bir grup insan dinlenilmediklerini hissediyorsa, tarih bize bunun onların sesini duyurmanın tek yolu olduğunu gösteriyor. Bu seçeneği asla göz ardı etmem. Şu anda o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Hala işbirliği yapabileceğimiz, dinleyebileceğimiz ve eğitebileceğimiz bir noktada olduğumuzu düşünüyorum."
- Getty
Sakatlıklar, İngiltere'yi Dünya Kupası elemelerinde önemli oyuncularından mahrum bıraktı.
İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın ilk iki eleme maçında önümüzdeki hafta Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak. Son zamanlarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle, Lionesses'in teknik direktörü Sarina Wiegman, Williamson da dahil olmak üzere bazı oyuncuların maç süresine dikkat etmesi gerekecek, çünkü bu oyuncular tam formlarına kavuşmak için çalışmaya devam ediyorlar. Toone, Mead, Charles ve Agyemang gibi bazı önemli oyuncular da hala kadroda yer almıyor.
Ancak, Avrupa şampiyonu takımın eleme kampanyasına güçlü bir başlangıç yapmak için yeterli gücü var ve İspanya'nın da yer aldığı grubu zirvede bitirip Brezilya'daki turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanmak için bunu başarmak zorunda.
Reklam