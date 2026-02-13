İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, sakatlanan Real Madrid'in süperstarı hakkında son bilgileri paylaşırken, Jude Bellingham 'zamana karşı yarış'ta

Bellingham, geçen yaz omuz ameliyatı geçirdikten sonra 2025-26 sezonunun başlarında İngiltere maçlarında forma giyemedi. Bu karar, uzun süredir devam eden bir rahatsızlığı gidermek için alındı ve 22 yaşındaki aktif oyuncu, vücudunda yeniden tamamen rahat hissedebildi.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında da durum böyleydi ve Bellingham, Real Madrid'in yurt içinde ve yurt dışında daha büyük başarılara imza atması için tüm gücünü ortaya koydu.

Ancak 1 Şubat'ta Rayo Vallecano ile oynanan La Liga maçında 10 dakikadan az süre sahada kaldıktan sonra bu ilerleme aniden durdu. Bellingham, bacağını tutarak çimlere yığıldıktan sonra gözyaşları içinde sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Başlangıçta Santiago Bernabeu'daki "Galactico"nun sadece yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı ve bu durumda Mart ayında milli takım kadrosuna girebileceği öne sürüldü. İspanya'daki haberler ise Bellingham'ın birkaç ay sahalardan uzak kalabileceğini öne sürüyor.