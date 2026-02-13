Getty
İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, sakatlanan Real Madrid'in süperstarı hakkında son bilgileri paylaşırken, Jude Bellingham 'zamana karşı yarış'ta
Omuz ameliyatı ve hamstring sorunu: Bellingham'ın fiziksel uygunluk sorunları
Bellingham, geçen yaz omuz ameliyatı geçirdikten sonra 2025-26 sezonunun başlarında İngiltere maçlarında forma giyemedi. Bu karar, uzun süredir devam eden bir rahatsızlığı gidermek için alındı ve 22 yaşındaki aktif oyuncu, vücudunda yeniden tamamen rahat hissedebildi.
La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında da durum böyleydi ve Bellingham, Real Madrid'in yurt içinde ve yurt dışında daha büyük başarılara imza atması için tüm gücünü ortaya koydu.
Ancak 1 Şubat'ta Rayo Vallecano ile oynanan La Liga maçında 10 dakikadan az süre sahada kaldıktan sonra bu ilerleme aniden durdu. Bellingham, bacağını tutarak çimlere yığıldıktan sonra gözyaşları içinde sahadan çıkmak zorunda kaldı.
Başlangıçta Santiago Bernabeu'daki "Galactico"nun sadece yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı ve bu durumda Mart ayında milli takım kadrosuna girebileceği öne sürüldü. İspanya'daki haberler ise Bellingham'ın birkaç ay sahalardan uzak kalabileceğini öne sürüyor.
Tuchel, sakatlanan Bellingham hakkında son bilgileri verdi
Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce oynayacağı son maçlarda Uruguay ve Japonya ile karşılaşacağı maçlarda takımın sembolü olan oyuncunun yokluğunu kabul ediyor.
Yeni bir sözleşme imzalayan Three Lions'ın teknik direktörü Tuchel, UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde Bellingham hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Kulüp [Real Madrid] onun iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok istekli ve onu tanıdığımız kadarıyla kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu.
Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek. Tabii ki iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz... Onun için elimizden ne gelirse yapacağız, ona yardım edip destek olacağız. Bu biraz zamanla yarışmak gibi bir şey."
Alman teknik adam, Mart ayında Wembley'de oynanacak maçların kendisine kadrosunun kenarında kalan oyuncuları gözlemleme şansı vereceğini belirterek şöyle devam etti: “Şahsen [Bellingham'ın formu konusunda] iyimserim. Ama emin değilim.”
İngiltere'nin 10 numaralı pozisyonu için yarışta kim önde?
Bellingham, Kasım ayında İngiltere'nin Sırbistan ve Arnavutluk ile oynadığı maçlarda forma giyerek A milli takımdaki maç sayısını 46'ya çıkardı. Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White gibi oyuncularla 10 numara pozisyonu için kıyasıya bir rekabet içinde.
Eski İngiltere forveti Michael Owen, GOAL'a Three Lions kadrosundaki oyun kurucu pozisyonları için verilen mücadeleyi ve Tuchel'in ilk 11'ine birden fazla yaratıcı oyuncuyu nasıl dahil edebileceğini anlattı: "Morgan Rogers favori gibi görünüyor - son zamanlarda Tuchel'in favorisi gibi görünüyor. Onu seviyor gibi görünüyor.
"Jude Bellingham formda olursa ona bir yer bulurdum. O sadece İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çok şey, Tuchel'in bu 10 numaralardan birini daha geniş bir pozisyona itip itmeyeceğine bağlı.
“Sol tarafta başlangıçta oynayacak bariz bir oyuncu var mı? Birkaç aday var. Bu 10 numaralardan ikisi olağanüstü iyi oynuyorsa, o zaman birini sol tarafa kaydırabilir mi?
"Herkes tamamen formda ve en iyi performansını sergiliyorsa, bana göre Jude Bellingham bu pozisyon için ülkedeki en iyi oyuncu. Ancak, o noktaya gelmeden önce birkaç 'eğer' ve 'ama' var."
İngiltere maç programı: Dünya Kupası açılış maçı 17 Haziran'da
İngiltere, Bellingham'ın Mart ayındaki uluslararası maçlara katılıp katılmayacağına bakılmaksızın onu kadroya çağırması bekleniyor, çünkü bu çağrıyı hak edecek kadar yeterli başarısı var. Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Hırvatistan ile Dünya Kupası zaferi için mücadeleye başlamadan önce, turnuva hazırlıklarına yardımcı olacak iki maç için Florida'da olacak.
