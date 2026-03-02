İngiltere'nin yıldızı Missy Bo Kearns ve kendisi de profesyonel futbolcu olan erkek arkadaşı hamileliğini duyurdu. Lionesses'ten Leah Williamson, Alessia Russo ve diğerleri bu haberi heyecanla karşıladı

Kearns, 2027'de Brezilya'da başlayacak turnuvadan tam dokuz ay önce doğum tarihi olması nedeniyle, Chapman'ın izinden giderek bir anne olarak Dünya Kupası'nda oynama şansına sahip. İngiltere genç takımlarının düzenli oyuncusu olan Aston Villa yıldızı, son zamanlarda istikrarlı bir şekilde A milli takıma yükseldi ve geçen yıl Haziran ayında, dünya şampiyonu İspanya ile oynanan maçta Lionesses'ta ilk kez forma giydi.

Birkaç hafta sonra düzenlenen Avrupa Şampiyonası kadrosuna giremedi, ancak turnuva için yedek oyuncu olarak seçildi ve turnuva bittikten sonra, Kearns 2025 yılı sonuna kadar Avustralya ve Gana ile oynanan hazırlık maçlarında iki kez daha forma giyerek İngiltere milli takımındaki tek maçına iki maç daha ekledi.

Lionesses'in orta sahada çok fazla derinliği yok. Keira Walsh ve Georgia Stanway orta sahanın iki derin pozisyonunu garantilemiş durumda, Ella Toone ise Lauren James ve Jess Park gibi oyuncuların da oynayabileceği 10 numaralı pozisyonda düzenli olarak forma giyiyor. Ancak Walsh ve Stanway'in yedeği pek yok, Kearns ve Villa'daki takım arkadaşı Lucia Kendall son zamanlarda bu pozisyon için potansiyel yedekler olarak öne çıkan isimler arasında.

Şu an için Kearns'ın odak noktası, hayatındaki bu heyecan verici yeni bölüm olacak. Salı günü Ukrayna ile başlayacak olan Dünya Kupası elemeleri ve Villa'nın 2025-26 sezonunun geri kalanını, ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken kaçıracak. Ve sahalara dönmeyi düşündüğünde, küçük bir bebeği de yanında olacak ve yazabileceği daha birçok heyecan verici bölüm olacak.