İngiltere'nin yıldızı Missy Bo Kearns ve kendisi de profesyonel futbolcu olan erkek arkadaşı hamileliğini duyurdu. Lionesses'ten Leah Williamson, Alessia Russo ve diğerleri bu haberi heyecanla karşıladı
Açıklandı: İngiltere orta saha oyuncusu Missy Bo Kearns hamileliğini açıkladı
Kearns, Pazar akşamı Instagram'da bir video paylaşarak haberi kamuoyuna duyurdu. Videoda, kendisi ve erkek arkadaşı Luton Town orta saha oyuncusu Liam Walsh, evlerinin duvarına "anne ve baba, 26 Eylül" yazısını yazarken, yakın zamanda çekilen ultrason görüntülerinden bebeklerinin fotoğraflarını da paylaştılar. Yorumlar kısa sürede İngiltere'nin yıldızları, eski ve şimdiki takım arkadaşları ve çifte iyi dileklerini ileten birçok kişinin mesajlarıyla doldu. Leah Williamson, Lucy Bronze, Beth Mead, Ella Toone, Lauren James, Alessia Russo ve Chloe Kelly de heyecanlarını paylaşan isimler arasındaydı.
Lionesses patronu Sarina Wiegman, Kearns için 'harika haber'den heyecan duyuyor
Pazartesi günü İngiltere'nin Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bu haberle ilgili soru sorulan Lionesses teknik direktörü Sarina Wiegman, Kearns'e kendi tebriklerini iletti. "Tabii ki onun adına mutluyum. Bu harika bir haber," dedi. "Tabii ki, bu kampta yer alamayacağını söylemiştik, şimdi [nedeni] belli oldu. Onun için, onlar için çok mutluyum. Bence iyi gidiyor. Tabii ki, son zamanlarda onu görmedim ama konuştum. Umarım her şey yolunda gider. Onun için yine harika bir dönem başlıyor."
Basın toplantısında Wiegman'a eşlik eden Georgia Stanway, gelecekte kampta küçük bir Lioness'ın olacağı için heyecanını paylaştı. "Bu, daha önce hiç yaşamadığımız bir şey, yani yeni olacak, ama gerçekten harika olacak. Küçük bir dikkat dağınıklığı."
Bir anne ve bir dişi aslan: Bu nesil İngiltere oyuncuları için yeni bir çığır
Bu, İngiltere'nin bu nesil oyuncuları için yeni bir şey olacak. Geçmişte Lionesses'i temsil ederken çocuk sahibi olan oyuncular vardı ve bu, 2023 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda Alex Morgan, Julie Ertz ve Crystal Dunn gibi üç anne bulunan Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler için çok normal hale gelen bir şey. Ancak, 2026 yılında İngiltere'yi son kez temsil eden, şu anda emekli olan eski Chelsea ve Arsenal orta saha oyuncusu Katie Chapman, doğum yaptıktan sonra ülkesinin milli takımına geri dönen en son Lioness örneğiydi ve Kearns da yıllar sonra benzer bir şey yapmaya hazırlanıyor.
Dünya Kupası'nda küçük bir dişi aslan mı? Kearns, 2027 için hala gündemde
Kearns, 2027'de Brezilya'da başlayacak turnuvadan tam dokuz ay önce doğum tarihi olması nedeniyle, Chapman'ın izinden giderek bir anne olarak Dünya Kupası'nda oynama şansına sahip. İngiltere genç takımlarının düzenli oyuncusu olan Aston Villa yıldızı, son zamanlarda istikrarlı bir şekilde A milli takıma yükseldi ve geçen yıl Haziran ayında, dünya şampiyonu İspanya ile oynanan maçta Lionesses'ta ilk kez forma giydi.
Birkaç hafta sonra düzenlenen Avrupa Şampiyonası kadrosuna giremedi, ancak turnuva için yedek oyuncu olarak seçildi ve turnuva bittikten sonra, Kearns 2025 yılı sonuna kadar Avustralya ve Gana ile oynanan hazırlık maçlarında iki kez daha forma giyerek İngiltere milli takımındaki tek maçına iki maç daha ekledi.
Lionesses'in orta sahada çok fazla derinliği yok. Keira Walsh ve Georgia Stanway orta sahanın iki derin pozisyonunu garantilemiş durumda, Ella Toone ise Lauren James ve Jess Park gibi oyuncuların da oynayabileceği 10 numaralı pozisyonda düzenli olarak forma giyiyor. Ancak Walsh ve Stanway'in yedeği pek yok, Kearns ve Villa'daki takım arkadaşı Lucia Kendall son zamanlarda bu pozisyon için potansiyel yedekler olarak öne çıkan isimler arasında.
Şu an için Kearns'ın odak noktası, hayatındaki bu heyecan verici yeni bölüm olacak. Salı günü Ukrayna ile başlayacak olan Dünya Kupası elemeleri ve Villa'nın 2025-26 sezonunun geri kalanını, ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken kaçıracak. Ve sahalara dönmeyi düşündüğünde, küçük bir bebeği de yanında olacak ve yazabileceği daha birçok heyecan verici bölüm olacak.
