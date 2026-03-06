İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın Lionesses takımına kimler seçilecek?

Wiegman'ın Dünya Kupası için ne kadar büyük bir kadro oluşturabileceğinin şu anda belirsiz olduğunu belirtmek gerekir. Erkekler kadrosu 2022 edisyonu için 26 kişiye çıkarıldı ve bu sayı 2026 için de geçerli olacak. Ayrıca, çoğu kıtasal turnuvada da kadro sayısının artırılmasına izin verildi. Aynı durum kadın futbolunda geçerli değil ve Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı. Turnuva yaklaştıkça bu konuda daha fazla bilgi gelecektir.
Wiegman'ın seçmesi gereken bir kaleci daha olacak, bu kesin. Oyuncu havuzundaki diğer seçeneklerin hiçbiri son aylarda düzenli olarak maçlarda forma giymedi ve bu da muhtemelen sonunda fark yaratacaktır. Khiara Keating ve Ellie Roebuck arasında bir seçim olacak gibi görünüyor, ancak Sophie Baggaley de son zamanlarda sakatlıklar nedeniyle kadroya çağrıldı.
Defans oyuncularına gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda yer alması muhtemel birçok oyuncunun çok yönlü olması nedeniyle, Wiegman'ın hangi grubu seçeceğini tahmin etmek her zaman zordur. Gerçekçi olarak, defans hattındaki tüm pozisyonlar daha önce bahsedilen altı oyuncuyla doldurulmuş durumda, bu yüzden Wiegman'ın elinde ne tür diğer nitelikler veya ekstra pozisyon derinliği olmasını istediği önemli.
Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds sağ veya sol kanatta oynayabilirler, Poppy Pattinson ise son zamanlarda sorunlu sol bek pozisyonu için doğal bir seçenek olarak ortaya çıktı. Merkez savunma oyuncusu Lotte Wubben-Moy ise Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu onun lehine güçlü bir etken olabilir.
Orta sahada Grace Clinton, yaz aylarında Manchester City'ye transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanıyor ve bu durum İngiltere milli takımındaki hedeflerine zarar veriyor. Kulüp arkadaşı Laura Blindkilde Brown ise Kadınlar Süper Ligi liderinde forma giyiyor, ancak bu durum henüz Lionesses'ta daha fazla fırsatla sonuçlanmadı.
Bir de 20 yaşındaki forvet Freya Godfrey var, diğer forvetlerin sakatlıkları nedeniyle İngiltere'nin son iki kampına katıldı. Bu takımda hücum bölgesi çok kalabalık, bu yüzden sadece sakatlıklar nedeniyle gelecek yaz kadroya girebilir, ancak o zamana kadar oyun süresi ve form konusunda çok şey değişebilir.
Toplam oyuncu sayısı: 30