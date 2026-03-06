İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın Lionesses takımına kimler seçilecek?

Elbette, önümüzdeki Haziran ayında final kadrosunda yer alacağına güvenle bahse girilebilecek birçok isim var. Sonuçta Wiegman, dört yılı aşkın bir süredir İngiltere'nin başında, bu yüzden hangi oyunculara güvendiğini, turnuva ortamında ilk on birinin genellikle nasıl olduğunu ve kadrosunun geri kalanını, kesin olanlar dışında, nasıl bir oyuncu tipiyle doldurmak istediğini biliyoruz.

Yine de bu, Lionesses'in 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunun tamamını tahmin etmenin kolay olduğu anlamına gelmez. 2025'teki zaferle sonuçlanan Avrupa Şampiyonası kampanyasından bu yana ortaya çıkan birçok yeni isim var ve ne yazık ki, şu anda uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kenarda kalan birkaç oyuncu var.

Peki, İngiltere eleme kampanyasına başladıktan sonra, Wiegman'ın kadrosunda yerini garantileyen kimler var? Bu süreçte kendini kanıtlaması gereken kimler var? Ve kimler kadroya girememekle karşı karşıya? GOAL, gelecek yazki turnuva öncesinde Lionesses'in oyuncu havuzunun durumunu size anlatıyor...