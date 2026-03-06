Goal.com
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın Lionesses takımına kimler seçilecek?

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri resmi olarak başladı. Aslanlar, Salı günü Ukrayna'yı 6-1 yenerek başladılar ve Cumartesi günü İzlanda'yı ağırlayarak Brezilya'da yerlerini garantilemek için mücadelelerine devam edecekler. 2023'te ikinci olan Sarina Wiegman'ın takımının aynı başarıyı tekrarlayacağını bekleyenler az değil, ancak teknik direktörün Güney Amerika'da Avrupa şampiyonlarını temsil etmek için kimi seçeceği biraz belirsiz.

Elbette, önümüzdeki Haziran ayında final kadrosunda yer alacağına güvenle bahse girilebilecek birçok isim var. Sonuçta Wiegman, dört yılı aşkın bir süredir İngiltere'nin başında, bu yüzden hangi oyunculara güvendiğini, turnuva ortamında ilk on birinin genellikle nasıl olduğunu ve kadrosunun geri kalanını, kesin olanlar dışında, nasıl bir oyuncu tipiyle doldurmak istediğini biliyoruz.

Yine de bu, Lionesses'in 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunun tamamını tahmin etmenin kolay olduğu anlamına gelmez. 2025'teki zaferle sonuçlanan Avrupa Şampiyonası kampanyasından bu yana ortaya çıkan birçok yeni isim var ve ne yazık ki, şu anda uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kenarda kalan birkaç oyuncu var.

Peki, İngiltere eleme kampanyasına başladıktan sonra, Wiegman'ın kadrosunda yerini garantileyen kimler var? Bu süreçte kendini kanıtlaması gereken kimler var? Ve kimler kadroya girememekle karşı karşıya? GOAL, gelecek yazki turnuva öncesinde Lionesses'in oyuncu havuzunun durumunu size anlatıyor...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Şüphesiz kilitler

    Lionesses'in istikrarı ve Wiegman'ın uzun süredir görevde olması, ayrıca önceki büyük turnuvalardan edindiğimiz bilgiler sayesinde, gelecek yaz Brezilya'ya gidecek takımda yer alacağına emin olabileceğimiz birçok oyuncu var - tabii ki hiçbirinin sakatlık yaşamaması şartıyla.

    Kaptan Leah Williamson ve ilk 11'de yer alan kaleci Hannah Hampton kesinlikle bu oyuncular arasında. Wiegman'ın görev süresi boyunca ilk 11'de yerini sağlamlaştıran diğer oyuncular arasında Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway ve Alessia Russo bulunuyor. Bu altı oyuncudan herhangi birinin Brezilya'da yer almaması kesinlikle şaşırtıcı olur.

    Lauren Hemp ve Lauren James de bu kategoriye giriyor. Her ikisi de bu sezon sakatlık geçirdiğinden diğerleri kadar akla gelmiyorlar, ancak Wiegman'ın ilk 11'inde her zaman yer alacağı kesin olan oyuncular ve bu nedenle kadroda yerleri garantidir.

    Toplam oyuncu sayısı: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Wiegman'ın diğer liderleri

    Bu sonraki gruptaki birkaç oyuncunun yukarıdaki kesin adaylar arasına dahil edilmesi için kolayca argümanlar öne sürülebilir, ancak diğerleri kadar kesin başlangıç oyuncuları olmadıkları için bir alt kategoriye giriyorlar. Bu oyuncuların herhangi birinin Wiegman tarafından Brezilya'da Lionesses'i temsil etmek üzere seçilmemesi büyük bir şok olur, çünkü Wiegman'ın görev süresi boyunca kendilerini büyük oyuncular ve önemli liderler olarak kanıtladılar.

    Bunlar arasında Jess Carter, Esme Morgan ve Alex Greenwood var. Bu oyuncular şu anda İngiltere kadrosunda yer almaları neredeyse kesin, ancak Wiegman'ın savunmasını nasıl kuracağına bağlı olarak kadroda yer alıp almayabilecekleri değişebilir. Üçü de kaliteleri ve deneyimlerinin yanı sıra değerli bir çok yönlülük sunuyor ve 2027 kadrosunun önemli üyeleri olmaya aday görünüyorlar.

    Ella Toone, 10 numaralı pozisyonda her zaman büyük bir rekabetle karşı karşıya kalıyor, ancak Wiegman'ın ilk tercihi olarak düzenli olarak zirveye çıkıyor. Beth Mead ve Chloe Kelly ise her maçta ilk on birde başlamasalar da, bu takımın son derece önemli üyeleri olduklarını kanıtladılar. Üçü de İngiltere'nin önceki başarılarında belirleyici anlar yaşattılar ve Brezilya'ya giden uçakta yer almaları bekleniyor.

    Toplam oyuncu sayısı: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Olumlu yönde seyrediyor

    Bu noktadan itibaren, kesinlik seviyesi düşer. Bununla birlikte, bu kategorideki oyuncular İngiltere kadrosunda olumlu bir eğilim sergiliyor ve sonuç olarak gelecek yaz da kadroda yer alma olasılıkları oldukça yüksek.

    Aggie Beever-Jones, son 18 ayın çoğunu Russo'nun yedeği olarak merkez forvet pozisyonunda geçiren, bu grubun uzun süredir üyesi olan oyunculardan biridir. Bu durum, Euro 2025'te birkaç kez onun yerine sahaya çıkan Michelle Agyemang'ın ortaya çıkmasıyla son zamanlarda biraz değişti. Ancak Beever-Jones, İngiltere kadrosunun genel hiyerarşisinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor ve Agyemang'ın sakatlığı nedeniyle Russo'nun yedeği konumuna geri döndü.

    Jess Park, Maya Le Tissier ve Lucia Kendall ise kulüp düzeyinde gösterdiği etkileyici performansların Lionesses'te fırsatlara dönüşmesi nedeniyle son zamanlarda bu gruba dahil olan oyuncular.

    Park, 2025-26 sezonunda Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri oldu ve artık ilk 11'de yer alması gereken bir oyuncu gibi görünüyor. Le Tissier, daha önce neredeyse sadece sağ bek olarak oynarken, artık stoperde daha fazla fırsat bulmaya başladı. Kendall ise İngiltere'nin Euro 2025 sonrası hazırlık maçlarında öne çıkan yıldızlardan biri oldu.

    Bu grupta son olarak Anna Moorhouse'dan bahsetmek gerekir. 30 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi ve son 18 ay boyunca kaleci grubunda istikrarlı bir performans sergiledi. Hampton'ın yedeği olarak çağrılan diğer kalecilerin aksine, Moorhouse kulüp seviyesinde her zaman düzenli olarak forma giyiyor, bu da onu Hampton'ın arkasında kadrodan düşme olasılığı en düşük seçenek yapıyor.

    Bu kategorideki beş oyuncu da bu şekilde devam ederse, güvenilir yedekler veya etkili değişiklik oyuncuları olarak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na önemli kadro üyeleri olarak gitmeleri gerekir.

    Toplam oyuncu sayısı: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Son birkaç yer

    Wiegman'ın Dünya Kupası için ne kadar büyük bir kadro oluşturabileceğinin şu anda belirsiz olduğunu belirtmek gerekir. Erkekler kadrosu 2022 edisyonu için 26 kişiye çıkarıldı ve bu sayı 2026 için de geçerli olacak. Ayrıca, çoğu kıtasal turnuvada da kadro sayısının artırılmasına izin verildi. Aynı durum kadın futbolunda geçerli değil ve Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı. Turnuva yaklaştıkça bu konuda daha fazla bilgi gelecektir.

    Wiegman'ın seçmesi gereken bir kaleci daha olacak, bu kesin. Oyuncu havuzundaki diğer seçeneklerin hiçbiri son aylarda düzenli olarak maçlarda forma giymedi ve bu da muhtemelen sonunda fark yaratacaktır. Khiara Keating ve Ellie Roebuck arasında bir seçim olacak gibi görünüyor, ancak Sophie Baggaley de son zamanlarda sakatlıklar nedeniyle kadroya çağrıldı.

    Defans oyuncularına gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda yer alması muhtemel birçok oyuncunun çok yönlü olması nedeniyle, Wiegman'ın hangi grubu seçeceğini tahmin etmek her zaman zordur. Gerçekçi olarak, defans hattındaki tüm pozisyonlar daha önce bahsedilen altı oyuncuyla doldurulmuş durumda, bu yüzden Wiegman'ın elinde ne tür diğer nitelikler veya ekstra pozisyon derinliği olmasını istediği önemli.

    Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds sağ veya sol kanatta oynayabilirler, Poppy Pattinson ise son zamanlarda sorunlu sol bek pozisyonu için doğal bir seçenek olarak ortaya çıktı. Merkez savunma oyuncusu Lotte Wubben-Moy ise Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu onun lehine güçlü bir etken olabilir.

    Orta sahada Grace Clinton, yaz aylarında Manchester City'ye transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanıyor ve bu durum İngiltere milli takımındaki hedeflerine zarar veriyor. Kulüp arkadaşı Laura Blindkilde Brown ise Kadınlar Süper Ligi liderinde forma giyiyor, ancak bu durum henüz Lionesses'ta daha fazla fırsatla sonuçlanmadı.

    Bir de 20 yaşındaki forvet Freya Godfrey var, diğer forvetlerin sakatlıkları nedeniyle İngiltere'nin son iki kampına katıldı. Bu takımda hücum bölgesi çok kalabalık, bu yüzden sadece sakatlıklar nedeniyle gelecek yaz kadroya girebilir, ancak o zamana kadar oyun süresi ve form konusunda çok şey değişebilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 30

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Yabancılar

    Başka biri de kadroda yer alabilir mi? Bu imkansız değil. Sonuçta Wiegman, uzun süredir sahalardan uzak kalan oyuncuları kadroya geri çağırmaya alışık. Laura Coombs'u 2023 Kadınlar Dünya Kupası'na götürerek Man City yıldızının sekiz yıllık İngiltere milli takımından uzak kalışına son verdi ve geçen yıl da iki yılı aşkın süredir kadroda yer almayan forvet Nikita Parris'i geri getirdi, ancak Parris sonunda Euro 2025 kadrosuna giremedi.

    Peki, ihtiyaç duyulursa, onların izinden gidip İngiltere kadrosuna aniden girebilecek kimler var?

    Millie Turner ve Lucy Parker, Wiegman yönetimindeki Lionesses kadrosunun kenarında yer alan WSL'nin düzenli oyuncuları ve merkez savunma grubunda sakatlıklar olursa muhtemelen sıralamada bir sonraki sırada yer alacaklar.

    Orta sahada, Ruby Mace ve Maisie Symonds, hem kulüp düzeyinde hem de İngiltere'nin 23 yaş altı takımında düzenli olarak oynayan ve A milli takıma çağrılan genç yeteneklerdir. Wiegman, diğer oyuncuların eksik olduğu durumlarda ve genç oyuncuların bir adım atmayı hak ettiklerinde, kadrosunu tamamlamak için düzenli olarak 23 yaş altı takımına bakmıştır.

    Yine, şu anki duruma bakıldığında, bu dört oyuncunun 2027'de kadroda yer alması pek olası görünmüyor. Nitekim, Parker ve Symonds, A milli takım kadrosunda yer almalarına rağmen henüz milli formayı giymemişler, Turner ve Mace ise sadece birer kez milli formayı giymişler. Ancak hepsi WSL'de yeteneklerini göstermişlerdir, bu ortamda bulunmuşlardır ve özellikle Mace ve Symonds'ın durumları değişebilir, çünkü ikisi de hala çok genç ve bu yazdan gelecek yaza kadar büyük ilerleme kaydedebilirler.

    Toplam oyuncu sayısı: 34

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Unutulmuş kadınlar

    Bu takımın başında geçirdiği dört buçuk yıl boyunca Wiegman, 48 farklı oyuncuya milli forma giydirdi. Bunlardan altısı emekli oldu, ancak halen aktif olarak oynayan birçok isim var. Bazıları şu anda İngiliz futbolunun ikinci liginde oynuyor ve mevcut Lionesses teknik direktörü, görev süresi boyunca bir noktada İngiltere kadrosunda yer vermişti.

    Bunların çoğu, Coombs, Parris, Bethany England ve Jordan Nobbs gibi genç yetenekler tarafından kadrodan çıkarılan yaşlı oyuncular. Diğer yandan, Katie Zelem ve Gabby George, kadroda ihtiyaç duyulan pozisyonlarda oynamalarına rağmen, kamp sırasında Wiegman'ın dikkatini çekemediler.

    Bu grupta, İngiltere kadrosuna girdikten sonra hiçbir zaman tam olarak başarılı olamayan birkaç genç oyuncu da var. Ebony Salmon, yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde gol atmakta zorlanınca, Şubat 2023'ten bu yana kadroya çağrılmadı. Katie Robinson ise Wiegman'ın gerçek favorisi gibi görünüyordu ve hatta 2023 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve 20 yaşında Lionesses'in en genç oyuncusu olarak Avustralya'ya gitti. Ancak, o tarihten sonra uzun süre U23 takımında düzenli olarak forma giymesine rağmen, o yılın Eylül ayından bu yana A milli takımda yer almadı.

    Toplam oyuncu sayısı: 42

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Uzun süreli devamsızlar

    Bu tahminleri bozan faktör, 2027 Dünya Kupası başlamadan çok önce sahalara dönecek olan ve bu nedenle hala milli takımda yer alma şansları yüksek olan, ancak şu anki durumları nedeniyle kadroya girmeleri zor olan birkaç uzun süreli sakat oyuncudur.

    Bunlar arasında Agyemang, gelecek yaz kadroya girme olasılığı en yüksek olan oyuncu. Forvet, 2025'te bir keşif oldu ve Lionesses'teki ilk maçında sadece 41 saniye içinde attığı golle Euro kadrosuna son anda girmeyi başardı. İsviçre'de, eleme maçlarında iki gol attı ve Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçildi, ancak Ekim ayında ACL sakatlığı geçirdi. Ancak, bu yılın sonlarında sahalara dönecek ve kaldığı yerden devam ederek Wiegman'ın santrfor seçeneklerini güçlendirmeyi umuyor.

    Bu kadronun kenarında, ACL sakatlıkları nedeniyle kenara çekilmiş üç oyuncu daha var. Aralık 2025'ten beri sahalardan uzak olan Tottenham forveti Jessica Naz, altı kez milli forma giydi. genç Katie Reid henüz A milli takımda forma giymedi, ancak Kasım ayında, sakatlık haberinden birkaç gün önce Lionesses'a ilk kez çağrıldığında ülkedeki en formda stoperlerden biriydi; Ella Morris ise Euro 2025'ten hemen önce sağ bek pozisyonundaki eksikliği gidermek için kadroya dahil edildi, ancak o kampta dizinden sakatlandı.

    Missy Bo Kearns da başka bir eksik isim, ancak onundurumu çok daha mutlu bir nedeni var. Aston Villa orta saha oyuncusu, Mart 2026'da ilk çocuğuna hamile olduğunu ve Eylül ayında doğum yapacağını açıkladı. Kearns, Euro 2025 için yedekteydi ve yıl sonunda İngiltere'nin iki hazırlık maçında Blindkilde Brown ve Clinton gibi isimlerin önünde fırsatlar yakaladı.

    Toplam: 47

