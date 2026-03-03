Goal.com
İngiltere milli takımı 2026 Dünya Kupası: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası için İngiltere kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

İngiltere, üç aslanlı formayı giyen efsanevi oyuncularıyla şüphesiz dünya futbolunun en güçlü takımlarından biridir. Ancak şans konusunda bu Avrupa takımı genellikle yetersiz kalmıştır. Tarihi statüsüne rağmen İngiltere, 1966 Dünya Kupası'nda Almanya'yı yenerek çok arzu edilen şampiyonluğu kazandığından beri tek bir büyük kupa kazanabilmiştir.

Bu ikonik zaferden bu yana, İngiltere en büyük sahnede bir dizi hayal kırıklığı yaşadı. 2018 turnuvasında finale çok yaklaşmışlardı, ancak erken bir liderlik elde etmelerine rağmen yarı finalde Hırvatistan'a yenilerek elendiler.

2022'de, Harry Kane'in son dakikalarda penaltıdan eşitliği sağlayacak kritik bir fırsatı kaçırmasıyla, çeyrek finalde Fransa'ya elendi. Dünya Kupası'ndaki şanssızlığı gibi, İngiltere Avrupa Şampiyonası'nda da benzer bir hayal kırıklığı yaşadı.

Avrupa Şampiyonası'nı hiç kazanamayan İngiltere, 2021 ve 2024'te arka arkaya iki turnuvada finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Ancak 2021'de İtalya, 2024'te ise İspanya, İngiltere'nin şampiyonluğunu engelledi ve Gareth Southgate'in Three Lions'ın teknik direktörlüğü görevine son verdi.

Şimdi, eleme uzmanı Thomas Tuchel'in yönetiminde, İngiliz taraftarlar nihayet on yıllardır süren laneti kırıp 2026'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda ikonik kupayı kaldıracaklarına dair iyimserler. Kupayı nihayet eve getirebilecekler mi? Takımlarının gücünü daha yakından inceleyerek şanslarını değerlendirelim.

  • FBL-ENG-TRAININGAFP

    Kaleci

    Kale arasında, İngiltere Premier Lig'in en iyi kalecilerinden bazılarına sahip. Everton'dan Jordan Pickford, Gareth Southgate'in Three Lions'taki görev süresi boyunca en önde gelen isimdi, ancak Thomas Tuchel yönetiminde işler değişebilir.

    Dean Henderson, bu sezon Crystal Palace'ta gösterdiği performansla 1 numaralı kaleci pozisyonu için güçlü bir aday olduğunu kanıtladı ve Tuchel, sonbahar uluslararası maçlarında ona birkaç kez ilk 11'de yer verdi. Ancak, 2025'in sonlarına doğru Pickford yine de daha sık tercih edildi, bu da eski Chelsea teknik direktörünün 31 yaşındaki kaleciye sadık kalacağını gösteriyor.

    Newcastle United'ın ikilisi Nick Pope ve Aaron Ramsdale de güçlü seçenekler ve Tuchel'in ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuva planlarına dahil edilebilirler. Yaz aylarında Manchester City'ye transfer olan James Trafford da bu planlara dahil edilebilir.

    OyuncuKulüp 
    Jordan PickfordEverton
    Dean HendersonCrystal Palace
    Nick PopeNewcastle United
    Aaron RamsdaleNewcastle
    James TraffordManchester City
  • Nico O'ReillyGetty Images

    Savunmacılar

    Savunmada Tuchel, İngiliz kadrosu kaliteli seçeneklerle dolu olduğu için bazı önemli kararlar almak zorunda kalacak. Kadro derinliğini anlamak için, sadece sağ bek pozisyonunda İngiltere'nin altı üst düzey oyuncusu olduğunu belirtmek yeterli. Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier, Valentino Livramento, Reece James ve Rico Lewis, Tuchel'in sağ kanadında yer almak için rekabet ediyor.

    Sol kanatta da durum benzer, ancak o kadar kalabalık değil. İngiltere, Luke Shaw, Lewis Hall, Nico O'Reilly ve Djed Spence'in hepsi ilk on birde yer almak için rekabet ettiği, yine de dikkate değer bir derinliğe sahip.

    Savunmanın merkezinde Tuchel, ideal stoper ikilisini belirlerken bir kez daha seçim ikilemiyle karşı karşıya kalacak. John Stones, Ben White, Harry Maguire, Trevoh Chalobah, Marc Guehi ve Ezri Konsa, sadece birkaçını saymak gerekirse, güçlü adaylar. Alman teknik adamın birkaç ay sonra yapılacak büyük etkinlik öncesinde hangi savunma hattını seçeceği merak konusu.

    OyuncuKulüp
    Trent Alexander-ArnoldReal Madrid
    Ben WhiteArsenal
    Marc GuehiCrystal Palace
    Dan BurnNewcastle United
    Lewis HallNewcastle United
    Levi ColwillChelsea
    Fikayo TomoriAC Milan
    Luke ShawManchester United
    Joe GomezLiverpool
    Rico LewisManchester City
    Reece JamesChelsea
    Kyle WalkerBurnley
    Trevoh ChalobahChelsea
    Nico O'ReillyManchester City
    Jarell QuansahBayer Leverkusen
    Max KilmanWest Ham United
    Valentino LivramentoNewcastle United
    Djed SpenceTottenham Hotspur
    John StonesManchester City
    Keane Lewis-PotterBrentford
    Ben ChilwellStrasbourg
    Harry MaguireManchester United
    James JustinLeicester City
    Archie GrayTottenham Hotspur
    Kieran TrippierNewcastle United
    Myles Lewis-SkellyArsenal
  • Jude Bellingham Declan Rice EnglandGetty

    Orta saha oyuncuları

    Orta sahaya geçersek, İngiltere yine bir kez daha birinci sınıf seçenekler arasında seçim yapma şansına sahip. Declan Rice, hem kulübü hem de ülkesi için çok önemli bir rol oynuyor ve defansif orta saha pozisyonunda otoriter bir şekilde görevini yerine getiriyor. Öte yandan Jude Bellingham, Cole Palmer ve Phil Foden gibi oyuncular, özellikle Tuchel gibi bir taktikçinin yönetiminde, gelecek yılki turnuvada İngiltere'nin en göze çarpan oyuncuları olarak kolayca öne çıkabilecek hücumda değerli isimler.

    Jack Grealish, Manchester City'den Everton'a kiralanarak sezona güçlü bir başlangıç yaptı, ancak geçirdiği ciddi sakatlık, Dünya Kupası'na katılma umutlarını tehlikeye attı. Yetenekli Aston Villa yıldızı Morgan Rogers, Manchester United'a transfer olacağı söylentileri olan Adam Wharton ve Elliot Anderson gibi, kadroda yer almak için kendini gösterdi.

    Conor Gallagher, Tottenham ile İngiltere'ye geri döndükten sonra tekrar adaylar arasına girdi, Eberechi Eze, Bournemouth'tan Alex Scott ve Jordan Henderson da değerlendirmeye alınacak. James Maddison, Dünya Kupası öncesinde büyük bir yıl geçirmeyi umuyordu, ancak sezon öncesi geçirdiği ACL sakatlığı, İngiltere'yi Amerika'da temsil etme hayallerini neredeyse sona erdirdi.

    OyuncuKulüp
    Cole PalmerChelsea
    Jude BellinghamReal Madrid
    Phil FodenManchester City
    Declan RiceArsenal
    Jack GrealishEverton
    Jacob RamseyNewcastle
    Harvey ElliotAston Villa
    Conor GallagherTottenham Hotspur
    Kobbie MainooManchester United
    Eberechi EzeArsenal
    Curtis JonesLiverpool
    Alex ScottBournemouth
    Morgan RogersAston Villa
    James McAteeNottingham Forest
    Jordan HendersonBrentford
    Elliot AndersonNottingham Forrest
    Adam WhartonCrystal Palace
  • Harry Kane England 2024Getty

    Saldırganlar

    Savunma Orta saha ve savunmadaki güçlerine benzer şekilde, İngiltere hücumda da oldukça güçlü. İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu ve şu anki kaptanı Harry Kane, bu yılki Dünya Kupası'nda da Three Lions'ın hücum hattını yönetecek.

    Arsenal'den Bukayo Saka ise kanatlarda belirleyici olabilecek bir başka ölümcül seçenek. Sezon başında Ollie Watkins, Kane'in doğal yedeği olarak görülüyordu, ancak form düşüşü Dominic Solanke, Dominic Calvert-Lewin ve hatta Ivan Toney gibi isimlerin sahneye çıkmasına olanak sağladı.

    Genç Anthony Gordon, Tuchel'in rehberliğinde başarılı olabilecek bir başka heyecan verici yetenek. Barcelona'ya kiralık olarak transfer olan Marcus Rashford da, nihai kadroda yerini garantilediği takdirde önemli bir rol oynayabilir.

    Ayrıca, Liam Delap ve Jarrod Bowen, Tuchel'in çok yönlü ve tehlikeli bir hücum birimi oluştururken dikkate alabileceği güçlü seçeneklerdir.

    OyuncuKulüp
    Harry KaneBayern Münih
    Bukayo SakaArsenal
    Anthony GordonNewcastle United
    Ollie WatkinsAston Villa
    Dominic SolankeTottenham Hotspur
    Marcus RashfordBarcelona
    Jadon SanchoAston Villa
    Liam DelapChelsea
    Jarrod BowenWest Ham United
    Harvey BarnesNewcastle United
    Noni MaduekeArsenal
    Danny WelbeckBrighton
    Ethan NwaneriArsenal
    Dwight McNeilEverton
    Tammy AbrahamAston Villa
    Ivan ToneyAl-Ahli
    Reiss NelsonArsenal
  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    İngiltere'nin yıldız oyuncuları

    Kadrolarının gücünden de anlaşılacağı üzere, Three Lions'ın sahadaki her iki alanda da yıldız oyunculardan hiçbir eksikliği yok. Bununla birlikte, bazı oyuncular pozisyonlarında olağanüstü ve en iyiler arasında yer alıyor.

    Cole Palmer ve Jude Bellingham gibi oyuncular, hem kulüplerinde hem de milli takımlarında en iyi performanslarını sergiliyorlar ve gelecek yılki önemli turnuvada İngiltere'nin kaderini belirlemede bir kez daha çok önemli olacaklar. Forvette Harry Kane ve Bukayo Saka çok önemli olacaklar. Kane, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da tüm rekorları kırarken, Saka genç yaşına rağmen Arsenal formasıyla Premier League'de hakimiyetini sürdürüyor.

    Defansif orta saha rolündeki Declan Rice, Three Lions'ın orta sahasını tutmada kilit bir oyuncu olacak, Marc Guehi ise Tuchel'in takımının savunmasını yönlendiren sadık ve önemli bir figür olması bekleniyor.

    Öte yandan Trent Alexander-Arnold, daha önce Liverpool'un ilk takımında dokuz sezon geçirdikten sonra yaz aylarında Real Madrid'e transfer oldu. Birkaç sakatlıkla mücadele eden oyuncu, İngiltere'nin en rekabetçi pozisyonunda yerini garantilemek için Reece James ile zorlu bir mücadeleye girecek.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    2026 Dünya Kupası için İngiltere'nin Tahmin Edilen İlk 11'i

    Formasyon konusunda Tuchel esnekliği ile tanınır. Alman teknik adam, durumun gerektirdiği şekilde kadrosunu uyarlayabilir ve İngiltere'de elindeki yetenekli oyuncuların derinliği göz önüne alındığında, aynı şeyi yapması bekleniyor.

    Kaleci pozisyonunda Jordan Pickford'un ilk tercih edilen kaleci olarak pozisyonunu koruması bekleniyor. Ancak Dean Henderson ve Nick Pope de önümüzdeki aylarda kendilerini kanıtlamak için güçlü bir performans sergileyebilirler.

    Savunmaya gelince, Tuchel sol bekte O'Reilly veya Shaw'dan birini tercih edecek gibi görünüyor. Newcastle'dan Lewis Hall, Lewis-Skelly ve Spence ile rekabeti kazanırsa, yedek kulübesinden ilginç bir seçenek olabilir. 

    Declan Rice'ın ilk 11'de yer alması kesin, Tuchel ise şu ana kadar Anderson'ı onun partneri olarak tercih ediyor. Onların önünde, Cole Palmer, Jude Bellingham ve Bukayo Saka'dan oluşan hücum üçlüsü yaratıcılık, yetenek ve gol tehdidi getiriyor.

    Forvette, Harry Kane'in bir kez daha Three Lions'ın baş golcüsü olarak takımın hücumunu yönlendirmesi bekleniyor.

    Tahmin edilen İngiltere ilk 11'i (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Palmer, Bellingham; Kane

