İngiltere milli takımı 2026 Dünya Kupası: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanacak?

İngiltere, üç aslanlı formayı giyen efsanevi oyuncularıyla şüphesiz dünya futbolunun en güçlü takımlarından biridir. Ancak şans konusunda bu Avrupa takımı genellikle yetersiz kalmıştır. Tarihi statüsüne rağmen İngiltere, 1966 Dünya Kupası'nda Almanya'yı yenerek çok arzu edilen şampiyonluğu kazandığından beri tek bir büyük kupa kazanabilmiştir.

Bu ikonik zaferden bu yana, İngiltere en büyük sahnede bir dizi hayal kırıklığı yaşadı. 2018 turnuvasında finale çok yaklaşmışlardı, ancak erken bir liderlik elde etmelerine rağmen yarı finalde Hırvatistan'a yenilerek elendiler.

2022'de, Harry Kane'in son dakikalarda penaltıdan eşitliği sağlayacak kritik bir fırsatı kaçırmasıyla, çeyrek finalde Fransa'ya elendi. Dünya Kupası'ndaki şanssızlığı gibi, İngiltere Avrupa Şampiyonası'nda da benzer bir hayal kırıklığı yaşadı.

Avrupa Şampiyonası'nı hiç kazanamayan İngiltere, 2021 ve 2024'te arka arkaya iki turnuvada finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Ancak 2021'de İtalya, 2024'te ise İspanya, İngiltere'nin şampiyonluğunu engelledi ve Gareth Southgate'in Three Lions'ın teknik direktörlüğü görevine son verdi.

Şimdi, eleme uzmanı Thomas Tuchel'in yönetiminde, İngiliz taraftarlar nihayet on yıllardır süren laneti kırıp 2026'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda ikonik kupayı kaldıracaklarına dair iyimserler. Kupayı nihayet eve getirebilecekler mi? Takımlarının gücünü daha yakından inceleyerek şanslarını değerlendirelim.