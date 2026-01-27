İngiltere Kadınlar 2026 maç programı ve sonuçları: Lionesses'in maç programı, TV kanalları, canlı yayınlar ve nasıl izlenir

İngiltere kadın milli takımı, 2025 yılına tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarda yenerek, tam da bunu başardılar. İsviçre'de Lionesses için işler hiç de kolay olmadı; çeyrek finalde İsveç'i yenmek için penaltı atışlarına, yarı finalde İtalya'yı yenmek için uzatmalara ihtiyaç duyuldu. Ancak sonunda Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde yenildikleri İspanya'dan intikamını aldı.

Şimdi dikkatler 2026'ya çevrilirken, İngiltere bir kez daha İspanya'yı devirmek için sahaya çıkacak, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda. Sadece grubu birinci bitiren takım Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanacak, diğerleri ise play-off yoluna girecek. Bu nedenle Lionesses'in hızlı bir başlangıç yapması çok önemli ve 2025'i olumlu bir şekilde bitirmenin tam da bunu başarmalarına yardımcı olacağını umuyorlar.

GOAL, İngiltere'nin fikstürü, maçları, sonuçları ve takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.