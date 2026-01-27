Goal.com
İngiltere Kadınlar 2026 maç programı ve sonuçları: Lionesses'in maç programı, TV kanalları, canlı yayınlar ve nasıl izlenir

İngiltere kadınlar futbol takımının yılına dair eksiksiz bir rehber, maçları canlı izleme yöntemleri ve daha fazlası dahil

İngiltere kadın milli takımı, 2025 yılına tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarda yenerek, tam da bunu başardılar. İsviçre'de Lionesses için işler hiç de kolay olmadı; çeyrek finalde İsveç'i yenmek için penaltı atışlarına, yarı finalde İtalya'yı yenmek için uzatmalara ihtiyaç duyuldu. Ancak sonunda Sarina Wiegman'ın takımı bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde yenildikleri İspanya'dan intikamını aldı.

Şimdi dikkatler 2026'ya çevrilirken, İngiltere bir kez daha İspanya'yı devirmek için sahaya çıkacak, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme grubunda. Sadece grubu birinci bitiren takım Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanacak, diğerleri ise play-off yoluna girecek. Bu nedenle Lionesses'in hızlı bir başlangıç yapması çok önemli ve 2025'i olumlu bir şekilde bitirmenin tam da bunu başarmalarına yardımcı olacağını umuyorlar.

GOAL, İngiltere'nin fikstürü, maçları, sonuçları ve takımı nasıl izleyebileceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

  • Alessia Russo Ella Toone England Women Euro 2025 trophyGetty Images

    İngiltere Kadın Milli Takımı 2025 yılında hangi maçlara çıktı?

    İngiltere, yılın ilk altı ayında Şubat ayında başlayan ikinci Nations League turnuvasına odaklandı. Lionesses yine A Ligi'nde yer aldı, bu da Belçika, Portekiz ve İspanya'nın da dahil olduğu gerçekten zorlu bir grupla karşı karşıya kaldıkları anlamına geliyordu. Bu maçlarda bazı gerçek zirveler yaşandı, en önemlisi Şubat ayında Wembley'de İspanya'ya karşı 1-0 galibiyet, ancak bazı gerçek düşüşler de yaşandı, bunlara Portekiz'de hayal kırıklığı yaratan beraberlik ve Belçika'da şok edici mağlubiyet de dahildi.

    Ancak, bu turnuvanın finallerine katılamamak hayal kırıklığı yaratmış olsa da, İngiltere bunu Euro 2025'e girerken geride bıraktı. Çeyrek finallerde ve yarı finallerde elenmeye çok yaklaşan Lionesses, finalde İspanya'yı penaltı atışlarında yenerek oldukça uygun bir şekilde şampiyonluğu garantiledi.

    Yıl, İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası kupasını sergilemesi ve başarısını ülkenin dört bir yanındaki taraftarlarla paylaşması için dört dostluk maçı ile sona erdi. Bu seri pek iyi başlamadı, Brezilya Ekim ayında Lionesses'in eve dönüşünü mahvetti, ancak Wiegman'ın takımı toparlanarak 2025'in son üç maçını kazandı.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026'daki maçları nelerdir?

    2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri 2026 yılının başında başlayacak. Kasım ayında İngiltere, bu aşamadaki rakiplerini öğrendi. Lionesses, A3 Grubu'nda İspanya, Ukrayna ve İzlanda ile karşılaşacak. Sadece grup birincisi, Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanacak. İngiltere ikinci, üçüncü veya dördüncü olursa, yine de play-off turlarına yükselecek ve iki maçlı iki turu kazanarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edebilecek.

    Grup aşaması elemeleri 2026 yılının Mart, Nisan ve Haziran aylarında yapılacak, play-off turları ise yılın ilerleyen aylarında oynanacak. İngiltere ilk altı maçın tarihlerini onayladı, ancak tüm maçların oynanacağı yerler ve başlama saatleri henüz açıklanmadı. Ukrayna'daki durum nedeniyle, Lionesses bu deplasman maçı için Türkiye'ye gidecek ve maçı tarafsız bir sahada oynayacak.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    2026'da İngiltere Kadın Milli Takımı'nı nasıl izleyebilirim?

    İngiltere kadın milli takımının maçlarının yayın hakları erkek takımınınkinden farklıdır ve Lionesses'in yayıncısı ITV 'dir. Maçlar, genellikle ITV1 veya ITV4 olmak üzere çeşitli kanallarda ve ayrıca ITVX adlı yayın hizmetinde canlı olarak yayınlanır.

    Ancak İngiltere, İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda ile maç yaparsa bu durum değişebilir. BBC, diğer ülkelerin maçlarını yayınlama haklarına sahiptir ve bu nedenle, 2023 sonunda İngiltere'nin İskoçya ile Glasgow'da oynadığı maç ITV yerine BBC One'da yayınlanmıştır.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İngiltere taraftarları için, fuboTVLionesses'in oynadığı maçları izlemek için en iyi seçenektir. Genel olarak, FOX ve FS1 Avrupa Şampiyonası maçlarını yayınlarken, bazı maçlar ESPN'de de yayınlanmaktadır.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2025 yılı maç programı ve sonuçları

    TarihSaat (İngiltere)MaçYarışmaYer
    21 Şubat19:45

    Portekiz 1-1 İngiltere

    		UEFA Kadınlar Uluslar LigiEstadio Municipal de Portimao, Algarve
    26 Şubat20:00

    İngiltere 1-0 İspanya

    		UEFA Kadınlar Uluslar LigiWembley Stadyumu, Londra
    4 Nisan20:00

    İngiltere 5-0 Belçika

    		UEFA Kadınlar Uluslar LigiAshton Gate, Bristol
    8 Nisan19:30

    Belçika 3-2 İngiltere

    		UEFA Kadınlar Uluslar LigiDen Dreef, Leuven
    30 Mayıs19:45İngiltere 6-0 PortekizUEFA Kadınlar Uluslar LigiWembley Stadyumu, Londra
    3 Haziran18:00İspanya 2-1 İngiltereUEFA Kadınlar Uluslar LigiRCDE Stadyumu, Barselona
    29 Haziran17:00İngiltere 7-0 JamaikaHazırlıkKing Power Stadyumu, Leicester
    5 Temmuz20:00Fransa 2-1 İngiltereUEFA Kadınlar Euro 2025 grup aşamasıStadion Letzigrund, Zürih
    9 Temmuz17İngiltere 4-0 HollandaUEFA Kadınlar Euro 2025 grup aşamasıLetzigrund Stadyumu, Zürih
    13 Temmuz20İngiltere 6-1 GallerUEFA Kadınlar Euro 2025 grup aşamasıArena St. Gallen, St. Gallen
    1720:00İsveç 0-0 (2-3P) İngiltereUEFA Kadınlar Euro 2025 çeyrek finaliStadion Letzigrund, Zürih
    2220:00İngiltere 2-1 (Uzatma) İtalyaUEFA Kadınlar Euro 2025 Yarı FinaliStade de Geneve, Lancy
    2717İngiltere 1-1 (3-1P) İspanyaUEFA Kadınlar Euro 2025 finaliSt. Jakob Park, Basel
    25 Ekim17:30İngiltere 1-2 BrezilyaHazırlıkEtihad Stadyumu, Manchester
    28 Ekim19:00İngiltere 3-0 AvustralyaHazırlıkPride Park, Derby
    29 Kasım17:30İngiltere 8-0 ÇinHazırlıkWembley Stadyumu, Londra
    219:00İngiltere 2-0 GanaHazırlıkSt Mary's, Southampton

    2026 yılına ait diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde açıklanacaktır.

  • 2026 yılında İngiltere Kadın Milli Takımı'nın maç programı

    TarihSaat (İngiltere)MaçYarışmaYer
    3 Mart17:00Ukrayna - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıMardan Stadyumu, Antalya
    7 Mart12:30İngiltere - İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19:00İngiltere - İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 Nisan17:30İzlanda - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 HaziranTBCİspanya - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıTBC
    9TBCİngiltere - Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıTBC

    2026 için diğer maçlar ve ayrıntılar zamanı geldiğinde açıklanacaktır.

