İngiltere ilk yarıyı domine etti ancak çeşitli nedenlerden dolayı devreye kadar bunu skora yansıtamadı. Russo birkaç kafa vuruşunda isabetli olamadı, Laura Blindkilde Brown harika bir vuruşla direğe çarparak şanssızlık yaşadı ve Lotte Wubben-Moy, doğaçlama bir topuk vuruşuyla skoru açtığını sandı, ancak topu çizgiden uzaklaştırıldı. Lauren Hemp ve Stanway için de fırsatlar geldi, ancak ikisi de bunları gole çevirecek klinik dokunuşa sahip değildi.

İkinci yarının başlamasından iki dakika sonra her şey değişti. Keira Walsh, Russo'yu ceza sahasında serbest bıraktı ve Russo, rakibini aldatmak için harika bir soğukkanlılık gösterdi ve soğukkanlılıkla golü atarak İngiltere'ye hak ettiği üstünlüğü sağladı. Sadece dört dakika sonra Russo, Lauren Hemp'in sağ kanattan yaptığı harika çalışmanın ardından yine iyi bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Kalinina'nın saat dolmadan hemen önce attığı muhteşem gol, bu maçın ev sahibi olan ancak Rusya ile devam eden savaş nedeniyle kendi sahasında oynayamayan Ukrayna'ya sevinç yaşattı, ancak bu gol İngiltere'yi son dakikalarda daha da hırslandırdı.

15 dakikada atılan üç gol, Lionesses'in maçtaki üstünlüğünü yansıtan ikna edici bir skor elde etmesini sağladı. Hemp, Stanway'in gole çevirdiği bir penaltı kazandı, ardından Bayern Münih'in orta saha oyuncusu birkaç dakika sonra bir gol daha attı ve ardından Park, etkileyici Stanway'in bir başka harika çalışmasından yararlanarak skora katkıda bulundu.

Park, maçın sonlarında muhteşem bir vuruşla gecenin altıncı golünü attı. Kalesini gole kapamayı başaramaması bir yana, İngiltere için Dünya Kupası elemelerine mükemmel bir başlangıç oldu. İspanya'nın da yer aldığı grupta sadece birinci olmak, Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanmak için yeterli.

GOAL, Mardan Spor Kompleksi'ndeki İngiltere oyuncularını değerlendirdi...