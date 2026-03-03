Goal.com
İngiltere kadın milli takımı oyuncularının Ukrayna maçındaki performans değerlendirmeleri: Keskin nişancı Alessia Russo, Lionesses'in galibiyetine öncülük ederken, Georgia Stanway ve Jess Park da ikinci yarıda altı golün atıldığı hücumda iki gol atarak Dünya Kupası eleme maçının galibiyetini garantiledi

Alessia Russo'nun hızlı iki golü, Salı günü İngiltere'nin Ukrayna'yı 6-1 mağlup etmesini sağladı. Georgia Stanway ve Jess Park da iki gol atarak Lionesses'in 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Sarina Wiegman'ın takımı, Ukrayna'nın kararlı savunmasını aşmak için ikinci yarıya kadar beklemek zorunda kaldı, ancak bunu başardıklarında, Yana Kalinina geçici olarak farkı yarıya indiren bir gol atsa da, sonucun değişeceği hiç şüphe yoktu.

İngiltere ilk yarıyı domine etti ancak çeşitli nedenlerden dolayı devreye kadar bunu skora yansıtamadı. Russo birkaç kafa vuruşunda isabetli olamadı, Laura Blindkilde Brown harika bir vuruşla direğe çarparak şanssızlık yaşadı ve Lotte Wubben-Moy, doğaçlama bir topuk vuruşuyla skoru açtığını sandı, ancak topu çizgiden uzaklaştırıldı. Lauren Hemp ve Stanway için de fırsatlar geldi, ancak ikisi de bunları gole çevirecek klinik dokunuşa sahip değildi.

İkinci yarının başlamasından iki dakika sonra her şey değişti. Keira Walsh, Russo'yu ceza sahasında serbest bıraktı ve Russo, rakibini aldatmak için harika bir soğukkanlılık gösterdi ve soğukkanlılıkla golü atarak İngiltere'ye hak ettiği üstünlüğü sağladı. Sadece dört dakika sonra Russo, Lauren Hemp'in sağ kanattan yaptığı harika çalışmanın ardından yine iyi bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Kalinina'nın saat dolmadan hemen önce attığı muhteşem gol, bu maçın ev sahibi olan ancak Rusya ile devam eden savaş nedeniyle kendi sahasında oynayamayan Ukrayna'ya sevinç yaşattı, ancak bu gol İngiltere'yi son dakikalarda daha da hırslandırdı.

15 dakikada atılan üç gol, Lionesses'in maçtaki üstünlüğünü yansıtan ikna edici bir skor elde etmesini sağladı. Hemp, Stanway'in gole çevirdiği bir penaltı kazandı, ardından Bayern Münih'in orta saha oyuncusu birkaç dakika sonra bir gol daha attı ve ardından Park, etkileyici Stanway'in bir başka harika çalışmasından yararlanarak skora katkıda bulundu.

Park, maçın sonlarında muhteşem bir vuruşla gecenin altıncı golünü attı. Kalesini gole kapamayı başaramaması bir yana, İngiltere için Dünya Kupası elemelerine mükemmel bir başlangıç oldu. İspanya'nın da yer aldığı grupta sadece birinci olmak, Brezilya'daki turnuvaya otomatik olarak katılma hakkı kazanmak için yeterli.

GOAL, Mardan Spor Kompleksi'ndeki İngiltere oyuncularını değerlendirdi...

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Hannah Hampton (6/10):

    Aslında hiçbir şey yapmadığı için ona puan vermek zor. Gol konusunda da hiçbir şey yapamadı.

    Maya Le Tissier (6/10):

    Sağ bekte yine sağlam bir performans sergiledi. Yaratıcı bir güç değildi ama topla iyi oynadı ve atağı iyi destekledi.

    Leah Williamson (7/10):

    45 dakika boyunca oyunu yönetti ve İngiltere'nin tüm hücum tehditlerinde önemli rol oynadı. Kondisyonunu geliştirirken her zaman sınırlı sürelerde oynayacaktı.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Zekice yaptığı topuk vuruşuyla gol atamaması şanssızlıktı. Topa hakimiyeti iyiydi ve zaman zaman topu sürerek yeni bir hücum açısı yarattı.

    Taylor Hinds (5/10):

    Son üçte birde çok fazla zaman geçirmesine rağmen, hücumda etkili olamadı. Kornerleri sürekli olarak yetersizdi. İlk yarıda oyundan çıktı.

  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Orta saha

    Keira Walsh (8/10):

    Tüm gece boyunca mükemmeldi. Ukrayna savunmasını ceza sahası kenarından zorladı ve düzenli olarak hatları yıkan paslar attı.

    Georgia Stanway (9/10):

    Gollerinden önce bile göze çarpan bir performans sergiledi. Penaltısını iyi attı, daha sonra daha da iyi bir vuruş yaptı ve yaratıcı da oldu, Park'a beşinci golü hazırladı.

    Laura Blindkilde Brown (6/10):

    İlk yarıda direğe çarpan şutuyla nadir bir başlangıcı golle taçlandırmamak şanssızlıktı. İyi oynadı ama kendisi ve takım arkadaşlarının her zaman aynı frekansta olmadıkları görülüyordu. Umarız İngiltere'nin en formda oyuncularından biri için daha fazla şans gelir.

  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    Saldırı

    Jess Park (8/10):

    Hemp ile kanat değiştirdikten sonra ikinci yarıda gerçekten hızlandı. İlk golünde harika bir içgüdü sergiledi, ikinci golünde ise olağanüstü bir kalite gösterdi.

    Alessia Russo (9/10):

    Kafa vuruşları bir yana, tüm gece boyunca keskin bir performans sergiledi, ancak ilk yarıda bazı iyi bloklar ve kurtarışlarla engellendi. Sonunda, ikinci yarıda muhteşem bir performansla hak ettiği golleri attı.

    Lauren Hemp (8/10):

    Tüm gece boyunca ve her iki kanatta da tehdit oluşturdu. Sağ kanatta özellikle etkiliydi, ancak ilk 45 dakikada karşı kanatta da birçok fırsat yarattı.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Yedekler ve Menajer

    Esme Morgan (6/10):

    Ukrayna'nın golünü önlemek için daha fazlasını yapabilirdi, ancak bunun dışında devre arasında oyuna girerek rahat bir şekilde savunma hattına yerleşti.

    Poppy Pattinson (6/10):

    İkinci yarıda İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi ve açık oyunda pek hata yapmadı, ancak Hinds'ten çok da iyi değildi.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girdikten sonra gol atamadı, iyi bir şutunu az farkla kaçırdı.

    Lauren James (N/A):

    Maçın son dakikalarında canlı bir giriş yaptı ve sakatlığının ardından maç kondisyonunu geri kazanmaya devam ediyor.

    Lucia Kendall (N/A):

    Enerji seviyesini yüksek tutan bir başka iyi giriş yaptı.

    Sarina Wiegman (8/10):

    İlk yarıda Hemp ve Park'ı çok etkili bir şekilde değiştirdi ve bu, birkaç başka talimatla birlikte, İngiltere'nin nihayet beraberliği bozmasına yardımcı oldu. Yedek kulübesini iyi kullandı ve dakikaları güzel bir şekilde dağıttı, oyun süresine ihtiyaç duyanları yönetirken, kenarda kalan ve deneyimsiz oyunculara bolca fırsat verdi.

