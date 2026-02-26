Getty
Çeviri:
"İngiltere, hala futbol oynamamın sebebidir" - Ellie Roebuck, 24 yaşında geçirdiği felci, iyileşme sürecindeki şüpheleri ve "şok edici" Lionesses geri çağrılmasını anlatıyor
"Tekrar futbol oynayabilecek miyim?" Roebuck, 24 yaşında geçirdiği felci anlatıyor.
Roebuck, 2023-24 sezonunda oksipital lobunda bir enfarktüs geçirdi ve bu nedenle yaklaşık altı ay boyunca futbol oynayamadı ve spor salonunda çalışamadı. Bu, beyindeki tıkanmış bir arterin neden olduğu bir tür felçtir ve küçük bir kalp kusuru ile bağlantılıdır. Kaleci, ameliyat olduktan sonra kalbinde küçük bir delik olduğunu keşfetti ve bu delik sonunda kapandı.
Bu durum, Manchester City'de o sezonun geri kalanında oynamasını engelledi ve 11 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncunun uzun bir iyileşme sürecini başlattı. Roebuck, Euro 2022'yi kazanan ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline ulaşan kadroda yer almıştı. İkincisi, Roebuck'un teşhisi kesinleşmeden sadece birkaç ay önce gerçekleşmişti.
"Dünya Kupası'nın ardından ülkenin en iyi kulüplerinden birinde oynamak oldukça çılgınca bir durumdu" dedi Roebuck bu hafta, İngiltere Futbol Federasyonu'na İngiltere kadrosuna geri çağrılmasının ardından son iki yılı hakkında konuşurken. "Bu haberi almak gerçekten zordu. Ne olacağı belli olmayan bir duruma itiliyorsunuz. Tekrar futbol oynayabilecek miyim? Oynamayacak mıyım?"
Çok fazla, çok erken: Roebuck, Barça transferinin 'neden pek iyi gitmediğini' açıklıyor
Roebuck, 2023-24 sezonunun sonunda Man City'den ayrılacak ve yaşadığı onca şeye rağmen, üç sezon içinde ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Barcelona ile sözleşme imzaladı. Ancak, oyundan uzak kaldığı süre ve yaşananların psikolojik etkisi nedeniyle hala geri dönüş mücadelesi veriyordu.
"Bu hiç bitmeyen bir süreçti" dedi. "Hatta şimdi bile 'Buna değer mi, değmez mi' diye düşündüğüm anlar oluyor, ama bu zihniyetle devam etmeliyim. Zor haftalar oldu, yalan söyleyemem. Bu daha çok zihinsel bir şeydi, muhtemelen bu yüzden Barcelona'ya transferim pek iyi gitmedi, çünkü zihinsel olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpte oynamak için doğru durumda değildim. Yük muhtemelen biraz fazla ve çok erkendi, ama bu bir hayaldi, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Barça'daki ilk yılımda bile, bu seviyeye tekrar ulaşıp ulaşamayacağımı hiç bilmediğim zamanlar kesinlikle oldu."
Tüm bunların ardındaki itici güç: Tekrar İngiltere için oynamak
Ancak Roebuck'ın oynamaya devam etme ve bu şüphelerle mücadele etme arzusunun arkasında büyük bir itici güç vardı: ülkesini temsil etmek. "Dürüst olmak gerekirse, futbol oynamamın sebebi bu," dedi. "Kupalar ve madalyalar kazanmaktan bahsedebilirsiniz, ama bence ülkenizi temsil etmek, bu kızlarla birlikte, burada çok özel arkadaşlar edindim, her şeyin başladığı andan itibaren bu benim en büyük önceliğim oldu.
"Mümkün olsun ya da olmasın, muhtemelen hala futbol oynamamın nedeni, ülkem için oynamak. Bu, futbol kariyerimdeki en önemli şey. En büyük önceliğim."
İngiltere'nin 'şok edici' geri dönüşü neden Roebuck'un 'en büyük başarılarından biri'dir?
Şimdi Roebuck, yaz aylarında transfer olduğu Aston Villa'da bir dizi maça ilk onbirde çıktıktan sonra, Mart ayında Ukrayna ve İzlanda ile oynanacak maçlar için Wiegman'ın kadrosuna dahil edilerek İngiltere milli takımına geri döndü. 26 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında sakatlık nedeniyle kadroya dahil edildiği için son zamanlarda milli takım ortamında bulunuyordu, ancak bu, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez tam kadroya çağrılmasıydı ve bu durum, "şok" olmasına rağmen onu inanılmaz derecede gururlandırdı. Roebuck, "Bunu beklemiyordum" diye itiraf etti. "Çok mutlu oldum.
"Bu kampa geri dönmenin, tüm madalyalar ve her şeyden sonra bile, en büyük başarılarımdan biri olduğunu söyleyebilirim, çünkü son iki buçuk yılda ne kadar emek verdiğimi ve çevremdeki insanları ne kadar yorduğumu biliyorum. Her gün her şey güllük gülistanlık değil.
"Yaşananlar yüzünden farklı muamele görmek istemiyorum. Önemli olan performans ve seçilmek, bunun başlı başına çok şey ifade ettiğini biliyorum, çünkü Sarina'nın iyi performans göstermeye ve takımda yer almaya hak kazanmaya ne kadar odaklandığını biliyorum, bu yüzden benim için bu muhtemelen en büyük iltifattır."
