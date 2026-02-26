"İngiltere, hala futbol oynamamın sebebidir" - Ellie Roebuck, 24 yaşında geçirdiği felci, iyileşme sürecindeki şüpheleri ve "şok edici" Lionesses geri çağrılmasını anlatıyor

Roebuck, 2023-24 sezonunda oksipital lobunda bir enfarktüs geçirdi ve bu nedenle yaklaşık altı ay boyunca futbol oynayamadı ve spor salonunda çalışamadı. Bu, beyindeki tıkanmış bir arterin neden olduğu bir tür felçtir ve küçük bir kalp kusuru ile bağlantılıdır. Kaleci, ameliyat olduktan sonra kalbinde küçük bir delik olduğunu keşfetti ve bu delik sonunda kapandı.

Bu durum, Manchester City'de o sezonun geri kalanında oynamasını engelledi ve 11 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncunun uzun bir iyileşme sürecini başlattı. Roebuck, Euro 2022'yi kazanan ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline ulaşan kadroda yer almıştı. İkincisi, Roebuck'un teşhisi kesinleşmeden sadece birkaç ay önce gerçekleşmişti.

"Dünya Kupası'nın ardından ülkenin en iyi kulüplerinden birinde oynamak oldukça çılgınca bir durumdu" dedi Roebuck bu hafta, İngiltere Futbol Federasyonu'na İngiltere kadrosuna geri çağrılmasının ardından son iki yılı hakkında konuşurken. "Bu haberi almak gerçekten zordu. Ne olacağı belli olmayan bir duruma itiliyorsunuz. Tekrar futbol oynayabilecek miyim? Oynamayacak mıyım?"