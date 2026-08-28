Milan hücumu için yeni bir isim. Daily Mail'in haberine göre Milan, Nottingham Forest forması giyen 2003 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Omari Hutchinson'ı radarına aldı. Chelsea ve Arsenal altyapılarında yetişen oyuncu, kariyerinde Ipswich Town formasını da giydi. Geçen yıldan bu yana Forest'ta olan Hutchinson, son sezonda Premier League, ulusal kupalar ve Avrupa Ligi'nde toplam 42 maça çıktı, 1 gol attı ve 8 asist yaptı.
Getty Images Sport
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İngiltere’den: Milan’ın gündeminde Nottingham Forest’tan Omari Hutchinson var
İngiltere’den: Milan’da Nottingham Forest’tan Hutchinson fikri
Geçen yıl 37,5 milyon sterlin karşılığında City Ground'a transfer olmuştu. Daily Mail'in haberine göre Milan, rakamlar şu an için açıklanmasa da satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Hutchinson, sol ayağını kullanan ve kanadın tamamında ya da forvetin arkasında oynayabilen bir on numara.
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