İngiltere’den: Milan’ın gündeminde Nottingham Forest’tan Omari Hutchinson var

Geçen yıl 37,5 milyon sterlin karşılığında City Ground'a transfer olmuştu. Daily Mail'in haberine göre Milan, rakamlar şu an için açıklanmasa da satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Hutchinson, sol ayağını kullanan ve kanadın tamamında ya da forvetin arkasında oynayabilen bir on numara.